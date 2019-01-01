Промокоды 123.ru на Сентябрь 2019

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Контакты 123.ru

Юридический адрес:
107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2А, пом. 145

Электронная почта:
info@123.ru

Телефон:
8 (495) 225-9-123 8 (800) 333 9 123

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Оплата и доставка

Оплата и доставка

Поздравляем, Вы уже собрали свой заказ и даже применили один из промокодов 123 ru на скидку, осталось лишь оплатить и получить товар. Оплата производится следующими способами: наличными, банковской картой, через банк, в кредит или рассрочку, а так же через платежные системы Яндекс.Деньги и WebMoney
Доставка товаров осуществляется курьером, службой Zakazberry, курьерской службой СДЭК, через пункты выдачи PickPoint и BoxBerry а так же Почтой России.
Помните, что если заказанный Вами товар имеется на складе, доставка курьером возможна в тот же день, главное разместить заказ до 15:00.

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