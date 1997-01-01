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Промокоды и скидки АКСОН | Июнь 2020

Промокоды и акции в гипермаркете АКСОН. Актуальных купонов: 10

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Cантехника бренда AM.PM со скидками до 50%

30%
купон

Скидка
Коллекция плитки Metrotiles со скидкой 30%

Беспл
доставка

Скидка
При покупке товаров от 5900 рублей доставка бесплатно

Лучшее
предложение

Скидка
Плитка и керамогранит по выгодным ценам

Лучшее
предложение

Скидка
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Лучшее
предложение

Скидка
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Телефон:
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Столплит

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить АКСОН
Контакты АКСОН

Телефон:
+7 (493) 315-44-55

Похожие магазины
Юлмарт
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

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Специальные предложения от АКСОН

О компании АКСОН

О компании АКСОН

Холдинг АКСОН реализует товары для дома, дачи, ремонта и строительства оптом, через розничную сеть формата DIY и интернет-магазин. 

Холдинг был основан в 1997 году с открытия первого магазина стройматериалов и создания строительной компании ЗАО «Аксон Мастер», а в 2006 году в Ярославле открылся самый крупный в городе торговый центр формата DIY.

Ритейлер формирует адекватное ценообразование. По заявлению магазина, стоимость товаров для клиентов и сотрудников магазина идентична: они стоят столько, за сколько бы их смело купили сами работники. Кроме того, АКСОН систематически устраивает распродажи на отдельные категории ассортимента, дарит промокоды на продукцию и устраивает акции для новых и постоянных покупателей.

Как применить промокод при оформлении заказа

Как применить промокод при оформлении заказа

Перечень актуальных промокодов и акционных предложений ритейлера систематически обновляется на нашем сервисе. Чтобы применить скидочный купон, нужно кликнуть на интересующее предложение, сохранить код купона в буфер обмена и перейти в меню интернет-магазина.

Ячейка для промокода появляется на этапе заполнения карточки заказа после наполнения корзины нужными товарами.

Чтобы появилась цена со скидкой, следует вставить символы купона в соответствующее поле и нажать «Активировать». Затем на странице заказа указать персональную информацию, способ доставки и завершить оформление. 

На этом этапе интернет-магазин предложит регистрацию в бонусной программе, о которой мы расскажем далее.

Программа лояльности, виды купонов и дополнительные услуги ритейлера

Программа лояльности, виды купонов и дополнительные услуги ритейлера

Сеть магазинов АКСОН поощряет своих клиентов бонусными рублями за покупки. Чтобы получить накопительную скидку, нужно:

  1. Зарегистрироваться в программе лояльности.

  2. Приобрести товар в магазине.

  3. Копить бонусы и расплачиваться баллами до 99% от стоимости товаров из ассортимента магазина, где каждый бонус равен 1 рублю.

С каждым новым приобретением процент начисленных единиц будет расти по схеме:

  • при сумме покупок за 3 предшествующих месяца до 20 000 рублей возврат составит 3%;

  • от 20 000 до 100 000 рублей — 5%;

  • свыше 100 000 рублей — 7%.

Кроме поддержки программы лояльности, Akson периодически проводит распродажи и дарит промокоды, например:

  • акции на ассортимент одного или нескольких производителей;

  • промокоды на любую покупку (ограничены по времени);

  • дисконт на лоты по товарным группам;

  • скидочные купоны на коллекции материалов и предметов интерьера;

  • бесплатная доставка;

  • скидки на конкретные лоты;

  • дисконт на первый заказ.

Перечень товаров по сниженным ценам можно найти на вкладке «Акции».

В перечень дополнительных сервисов интернет-магазина входит услуга «АКСОН мастер», воспользовавшись которой, можно быстро найти исполнителя строительных, ремонтных и других работ. Для подбора специалиста нужно:

  1. Создать заказ в разделе «Мастера», расположенного в шапке сайта.

  2. Описать задачу, загрузить необходимые документы и фотографии.

  3. Просмотреть отклики на заказ.

  4. Сравнить предложенные условия и цены на работу.

  5. Изучить отзывы о мастерах и выбрать исполнителя.

  6. Связаться со специалистом и согласовать детали предстоящих работ.

Востребованные товары и услуги по акции и промокоду

Востребованные товары и услуги по акции и промокоду

В интернет-магазине регулярно проводятся распродажи ассортимента и среди товарных групп и коллекций. В списке популярных лотов, которые периодически предлагаются по сниженным ценам и промокодам, значатся лоты большинства категорий, а именно:

  • товары для сада, в том числе инвентарь и посадочный материал;

  • коллекция декоративных отделочных материалов;

  • приспособления для уборки;

  • сантехника;

  • краски и пропитки;

  • изделия для дома, отдыха, хобби и пикника;

  • строительные материалы;

  • автотовары

  • мебель и другое.

Помимо продажи готовых изделий, Akson делает под заказ зеркала, окна, модульные гардеробные, кухни, а также другую мебель по размерам заказчика, в том числе со скидкой. Чтобы получить сервис по сниженной цене, примените промокод.

Оплата, доставка и гарантия в интернет-магазине АКСОН

Оплата, доставка и гарантия в интернет-магазине АКСОН

Стандартная доставка в магазине осуществляется в течение дня после оформления заказа, а срочная — не позже 4 часов после подтверждения заказа. В магазине систематически действует бесплатная транспортировка в черте города при покупке от определенной суммы.

Стоимость логистики в других случаях рассчитывается в момент оформления и зависит от габаритов груза. Клиентам АКСОН доступен самовывоз через 30 минут после подтверждения, если выбранные позиции есть на складе.

Оплатить заказ можно при получении наличными или банковской картой, а также онлайн на сайте при оформлении. 

Сеть АКСОН отвечает за качество продаваемой продукции в рамках гарантии от изготовителя. При обнаружении дефекта нужно обратиться на стойку операторов в торговом зале для решения вопроса о возврате.

Если понадобилось сдать продукцию надлежащего качества или после ремонта остались лишние упаковки, то у покупателя есть 120 дней на возврат или обмен. Важно, чтобы у товара был сохранен первоначальный вид и потребительские свойства, а также целая упаковка, пломбы, ярлыки и чеки. В противном случае в возврате может быть отказано.

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