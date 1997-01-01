Промокоды и скидки АКСОН | Июнь 2020

О компании АКСОН

Холдинг АКСОН реализует товары для дома, дачи, ремонта и строительства оптом, через розничную сеть формата DIY и интернет-магазин.

Холдинг был основан в 1997 году с открытия первого магазина стройматериалов и создания строительной компании ЗАО «Аксон Мастер», а в 2006 году в Ярославле открылся самый крупный в городе торговый центр формата DIY.

Ритейлер формирует адекватное ценообразование. По заявлению магазина, стоимость товаров для клиентов и сотрудников магазина идентична: они стоят столько, за сколько бы их смело купили сами работники. Кроме того, АКСОН систематически устраивает распродажи на отдельные категории ассортимента, дарит промокоды на продукцию и устраивает акции для новых и постоянных покупателей.