Промокоды Alltime.ru на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Время для промокода Alltime ru

Alltime это не только сеть розничных магазинов, но и онлайн-маркет с широким ассортиментом часов и аксессуаров от ведущих производителей. На сайте Вы найдете такие оригинальные бренды, как Diesel, Fossil, Michael Kors и другие, а так же множество выгодных предложений, которые помогу... т сделать покупку еще более приятной. Вы хотели бы начать свое знакомство с магазином прямо сегодня? Отлично, тогда примените один из промокодов Alltime и получите удовольствие от покупки по сниженной цене!


Посетить AllTime

Контакты AllTime

Юридический адрес:
141980, г. Дубна, М.О. ул. Тверская, дом 5, к.85.

Электронная почта:
question@alltime.ru

Телефон:
8 (800) 200-39-75 8 (495) 363-39-75

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Скидки и подарки для пользователей Alltime

Скидки и подарки для пользователей Alltime

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Помимо промокодов Alltime на скидку, Вы можете воспользоваться другими способами удачно сэкономить.
Для зарегистрированных пользователей раз в году действует скидка 10% в День Рождения, которая активна в течение 2 недель до и после Дня Рождения. Для того, чтобы воспользоваться акцией, сообщите о своем празднике менеджеру.
Если Вы нашли желаемый товар в магазине-конкурента по более выгодной цене, сообщите об этом в службу поддержки, если информация окажется достоверной, Вы получите персональную скидку и сможете сделать покупку дешевле.
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А так же, все участники социальных групп получают клубную скидку 5% и возможность принимать участие в розыгрыше других подарков, для этого необходимо лишь подписаться на все группы. Ссылки Вы можете найти в разделе «акции и скидки».

Бесплатная доставка и возврат товара

Бесплатная доставка и возврат товара

Онлайн-магазин «Alltime» дарит своим покупателям бесплатную доставку на все заказы стоимостью от 5000 рублей. Вы так же можете оформить бесплатную доставку в розничный филиал или воспользоваться промокодом олтайм ру на бесплатную доставку. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».
Вы можете вернуть товар приобретенный в розничных или интернет-магазине в течение 14 дней при условии наличия оригинальной упаковки и товарного чека, а так же при отсутствии следов эксплуатации. Для возврата товара, Вам необходимо связаться с менеджером по телефону или электронной почте. Более подробную инструкцию по возврату товара Вы можете найти в разделе «возврат товара» на официальном сайте.

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