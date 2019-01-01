Промокоды Alltime.ru на Сентябрь 2019

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Alltime это не только сеть розничных магазинов, но и онлайн-маркет с широким ассортиментом часов и аксессуаров от ведущих производителей. На сайте Вы найдете такие оригинальные бренды, как Diesel, Fossil, Michael Kors и другие, а так же множество выгодных предложений, которые помогу... т сделать покупку еще более приятной. Вы хотели бы начать свое знакомство с магазином прямо сегодня? Отлично, тогда примените один из промокодов Alltime и получите удовольствие от покупки по сниженной цене!
Юридический адрес:
141980, г. Дубна, М.О. ул. Тверская, дом 5, к.85.
Электронная почта:
question@alltime.ru
Телефон:
8 (800) 200-39-75 8 (495) 363-39-75
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Онлайн-магазин «Alltime» дарит своим покупателям бесплатную доставку на все заказы стоимостью от 5000 рублей. Вы так же можете оформить бесплатную доставку в розничный филиал или воспользоваться промокодом олтайм ру на бесплатную доставку. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».
Вы можете вернуть товар приобретенный в розничных или интернет-магазине в течение 14 дней при условии наличия оригинальной упаковки и товарного чека, а так же при отсутствии следов эксплуатации. Для возврата товара, Вам необходимо связаться с менеджером по телефону или электронной почте. Более подробную инструкцию по возврату товара Вы можете найти в разделе «возврат товара» на официальном сайте.