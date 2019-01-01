Промокоды Alltime.ru на Сентябрь 2019

Подарки для постоянных клиентов

Помимо промокодов Alltime на скидку, Вы можете воспользоваться другими способами удачно сэкономить.

Для зарегистрированных пользователей раз в году действует скидка 10% в День Рождения, которая активна в течение 2 недель до и после Дня Рождения. Для того, чтобы воспользоваться акцией, сообщите о своем празднике менеджеру.

Если Вы нашли желаемый товар в магазине-конкурента по более выгодной цене, сообщите об этом в службу поддержки, если информация окажется достоверной, Вы получите персональную скидку и сможете сделать покупку дешевле.

Если Вы пришли на сайт alltime.ru по рекомендации друга, Вам достаточно сослаться на него, чтобы получить персональную скидку 5% на Вашу первую покупку!

А так же, все участники социальных групп получают клубную скидку 5% и возможность принимать участие в розыгрыше других подарков, для этого необходимо лишь подписаться на все группы. Ссылки Вы можете найти в разделе «акции и скидки».