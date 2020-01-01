Промокоды и скидки Аптека Диалог | Июнь 2020

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Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр.1
Телефон:
+7 495 363-22-62
Соц. сети:
Аптечная сеть Аптека Диалог основана в 2003 году компанией ВИТТА Компани, занимающейся дистрибьюцией фармацевтических средств. Это развивающаяся сеть заведений, работающих в Москве и Московской области. Интернет-аптека Аптека Диалог – онлайн-проект сети, делающий лекарства доступнее. Здесь можно заказать широкий выбор фармакологических препаратов, БАДов, витаминов, средств для ухода за телом и других товаров для здоровья.
Сеть Аптека Диалог имеет лицензии на оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, что позволяет ей сочетать широкий ассортимент, доступные цены и высокий уровень обслуживания. Здесь всегда можно заказать медикаменты онлайн. Благодаря акциям и спецпредложениям, промокодам и скидкам, товары для здоровья становятся еще доступнее. Найти актуальные предложения с дисконтом в сети Аптека Диалог всегда можно на этой странице. Скидки доступны всем читателям.
Для покупки лекарств и других товаров для здоровья можно использовать промокоды, регулярно публикуемые на этой странице. Чтобы воспользоваться ими, нужно нажать на код купона выбранной акции. После этого он будет скопирован и запустится переадресация на сайт аптеки. Если этого не произошло – нужно скопировать промокод и кликнуть по ссылке вручную. Чтобы использовать купон и получить скидку, нужно выполнить такие действия:
Выбрать в каталоге медикаменты и средства для здоровья, участвующие в акции с промокодом.
Добавить в корзину выбранные лекарства, указав количество упаковок.
После выбора нужных товаров перейти в корзину для оформления заказа.
Ввести промокод в отведенное для него поле в правой части страницы корзины.
Активировать скидочный купон для получения дисконта.
Дисконтные промокоды, полученные в рамках акций от рекламных партнеров аптеки, имеют ограниченное применение. Использовать их можно не для всех категорий препаратов и изделий в каталоге, а другие скидки при использовании купона могут быть недоступны.
Если активных промокодов нет или они не позволяют получить скидку на нужный препарат, уменьшить расходы можно другим способом. Аптека Диалог предлагает другие виды дисконтов новым и постоянным клиентам:
Программа лояльности. Бонусная карта «Я люблю Диалог» сочетает возможности дисконтной и банковской карточки, а оформить ее можно в любом аптечном отделении сети. Делая покупки, клиент получает баллы на счет, эквивалентные рублям. Они начисляются за покупки, а их количество зависит от суммы в чеке. Также получить бонусы можно в рамках акций. Накопленные баллы используются для оплаты лекарств, а рассчитаться за покупку картой можно так же, как обычной банковской карточкой. Постоянные клиенты, делающие крупные заказы, после достижения заданной суммы покупок получают статус VIP, приносящий еще больше скидок.
Сезонные предложения. В рамках сезонных акций Аптека Диалог устанавливает сниженные цены на популярные лекарства и товары для здоровья.
Товары дня. Регулярно в аптеке обновляется список товаров, которые можно приобрести со скидкой сегодня.
Товар в подарок. При покупке акционных медикаментов и товаров для здоровья клиентам предоставляются подарки. Например, при покупке нескольких упаковок препарата еще одна предоставляется бесплатно.
Бесплатная доставка. Заказы на крупные суммы доставляются в рамках МКАД бесплатно.
Узнавать о новых промокодах, акциях и скидках, которые предлагает Аптека Диалог, можно, подписавшись на рассылку. На этой странице также регулярно публикуются действующие спецпредложения.
В ассортименте аптечной сети Диалог представлены десятки тысяч наименований фармакологических препаратов, БАДов, витаминов и других товаров для здоровья. В рамках акций компания периодически устраивает скидки и распродажи, доступные всем клиентам. Ознакомиться с актуальными предложениями можно в блоке «Действующие акции» на главной странице.
Оплатить заказ, сделанный на сайте, можно несколькими способами:
банковской картой на сайте онлайн;
банковской картой в пункте самовывоза (любой аптеке сети);
дисконтной картой «Я люблю Диалог» в пункте самовывоза;
наличными курьеру при получении;
наличными в пункте самовывоза.
Заказы, оформленные с доставкой, перевозятся курьерами до двери. Они доступны для предоплаты онлайн и расчета на месте. Стоимость услуг доставки зависит от потраченной суммы (крупные покупки перевозятся внутри МКАД бесплатно) и адреса проживания покупателя. Курьерская доставка по Подмосковью доступна в пределах 100 км от МКАД.
Чтобы самостоятельно забрать заказанные лекарства в любой из аптек сети, нужно предварительно оформить бронь на сайте, используя форму заказа. Как только заказ будет сформирован, придет сообщение о готовности. Забрать его можно в выбранном пункте в течение двух дней. Если сделать это не получается, можно заранее связаться с оператором и увеличить срок ожидания.