Интернет-магазин парфюмерии Aroma-butik

Интернет-магазин оригинальной парфюмерии Aroma-butik присутствует на рынке онлайн-продаж парфюмерии и косметики с 2009 года. За 11 лет работы магазин доставил покупателям более 200 тысяч заказов. Компания предлагает только подлинные духи, туалетные воды, декоративную и уходовую косметику. Благодаря качеству продаваемых продуктов и удобному сервису клиенты возвращаются за повторными покупками. По статистике магазина, 60 % заказов приходится на постоянных покупателей.

Арома Бутик не имеет собственных торговых залов и работает полностью онлайн, что позволяет оптимизировать расходы и устанавливать минимальные цены на продукцию.

Интернет-магазин предлагает накопительную систему скидок, раздает купоны, проводит распродажи и дарит промокоды новым и постоянным покупателям.