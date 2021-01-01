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Промокоды и скидки Автокод | Февраль 2021

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Проверка истории авто со скидками от Автокод

Покупка подержанного автомобиля несет определенные риски. Продавцы и посредники нередко сматывают пробег, скрывают повреждения или другую важную информацию. Решить эти проблемы поможет сервис Avtocod. С его помощью можно получить полную историю авто на основе данных из десятков откр ... ытых и закрытых источников. Эта информация значительно сократит вероятность обмана и мошеннических действий. Получить скидку при заказе отчета на сайте компании или через приложение поможет промокод Автокод. Компания гарантирует, что вся информация в нем будет достоверной, а если это окажется не так — обеспечивает полное возмещение ущерба.


Посетить Автокод
Контакты Автокод

Юридический адрес:
Москва, ул. Бауманская, д.7, офис 104

Электронная почта:
support@avtocod.ru

Телефон:
8-800-500-74-26

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Проверка истории авто со скидками от Автокод

Покупка подержанного автомобиля несет определенные риски. Продавцы и посредники нередко сматывают пробег, скрывают повреждения или другую важную информацию. Решить эти проблемы поможет сервис Avtocod. С его помощью можно получить полную историю авто на основе данных из десятков откр ... ытых и закрытых источников. Эта информация значительно сократит вероятность обмана и мошеннических действий. Получить скидку при заказе отчета на сайте компании или через приложение поможет промокод Автокод. Компания гарантирует, что вся информация в нем будет достоверной, а если это окажется не так — обеспечивает полное возмещение ущерба.


Посетить Автокод
Контакты Автокод

Юридический адрес:
Москва, ул. Бауманская, д.7, офис 104

Электронная почта:
support@avtocod.ru

Телефон:
8-800-500-74-26

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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iCover
Net Print

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Специальные предложения от Автокод

О сервисе Автокод

О сервисе Автокод

Сервис Автокод — это платформа, собирающая и предоставляющая данные об автомобилях и их владельцах. Главная цель проекта — защитить покупателей авто от недобросовестных продавцов. Он работает в России и других странах. Ресурс собирает информацию из более чем 70 баз данных, часть из которых являются закрытыми для простых клиентов.

Помимо веб-версии сервиса, пользователям доступно приложение Avtocod. Оно позволяет быстро проверять информацию по автомобилям даже при отсутствии рядом компьютера. Доступна программа для устройств, работающих под управлением Android и iOS. Скачать приложение можно через магазины, встроенные в операционную систему.

Услуги площадка предоставляет на платной основе. Но разработчики регулярно выпускают промокоды и устраивают акции, помогающие экономить при получении данных по авто. Они доступны как для новых, так и для постоянных пользователей платформы.

Как использовать скидочный купон в Автокоде

Как использовать скидочный купон в Автокоде

В нашем каталоге доступны актуальные промокоды и акции, помогающие экономить при пользовании сервисом Avtocod. Чаще всего по ним предоставляют скидку, но иногда предлагают бесплатную пробную подписку или другие привилегии. Некоторые из промокодов в списке выпущены специально для нашего сайта и на других ресурсах не встречаются.

Для активации выгоды по купону пользователю достаточно выполнить 5 действий:

  1. Выбрать актуальный промокод или акцию в списке.

  2. Нажать на кнопку купона и дождаться, пока откроется сайт сервиса проверки автомобилей.

  3. Указать в форме запроса цифр госномера, VIN или кузова и отправить запрос.

  4. На странице с результатами поиска информации найти поле для ввода кода и указать его.

  1. Выбрать способ оплаты покупки и внести платеж.

Использовать промокоды можно не только на сайте, но и в приложении. Ввести их сервис предлагает во время оформления заказа на получение отчета по автомобилю. Некоторые действующие акции не требуют ввода промокода для получения выгоды. Информация об этом отображается на экране до момента перехода на сайт площадки. Скидка в этом случае активируется автоматически.

Как получить максимальную скидку при заказе отчета в Avtocod

Как получить максимальную скидку при заказе отчета в Avtocod

Промокод — это только один из инструментов для экономии при заказе платных отчетов по авто в сервисе. Компания предлагает и другие способы получить скидку на проверку автомобилей.

Для пользователей, подбирающих автомобиль для покупки и собирающихся рассматривать несколько вариантов авто, Автокод предлагает пакетные тарифы. Они позволяют за определенную сумму получить несколько отчетов по разным машинам. При этом стоимость каждой проверки будет меньше, чем если заказывать ее отдельно.  Для профессионалов рынка подержанных авто в сервисе доступны безлимитные подписки с фиксированной абонентской платой.

Еще один способ сэкономить на отчетах об авто — принять участие в акциях, проводимых сервисом. Информация о них публикуется на сайте платформы и в приложении. Кроме того, о действующих скидках, не требующих ввода промокода, можно узнать в разделе с описанием тарифных планов.

Для клиентов, которые планируют активно пользоваться информацией, полученной в сервисе для бизнеса, компания тоже готова предложить различные способы сэкономить, например установив персональный тариф. Они обсуждаются индивидуально с менеджерами проекта.

Узнать о новых акциях и других специальных предложениях от Автокода можно из рассылки компании. Подписка на нее оформляется при регистрации на платформе. Часто новые подписчики получают в подарок скидку на первый отчет или другой бонус.

Популярные услуги в сервисе Автокод со скидками

Популярные услуги в сервисе Автокод со скидками

Чаще всего пользователи заказывают в Avtocod полные отчеты об истории эксплуатации и владения транспортным средством. В каждом из них содержится следующая информация:

  • история пробегов;

  • данные о ДТП, повреждениях и расчетах страховых выплат;

  • сведения о залогах;

  • информация о количестве владельцев и их категориях (физические, юридические лица);

  • сведения о работе машины в такси, продаже ее в лизинг;

  • информация о ТО, утилизации, истории штрафов;

  • другие важные данные об автомобиле.

Заказывать отчеты можно как по одному, так и пакетами или с помощью подписок на определенный срок. Дополнительно на сервисе можно заказать услугу выездной диагностики автомобилей от партнеров компании.

Бизнес-клиентам доступно получение отдельных данных из базы, аналитической информации по сделкам на рынке подержанных автомобилей. Они могут работать с сервисом не только через веб-интерфейс, но и через API.

Оплата и получение отчетов в Автокоде

Оплата и получение отчетов в Автокоде

Оплатить отчет или подписку можно с помощью банковской карты, со счета QIWI-кошелька, ЮMoney, Webmoney, через онлайн-банкинг Альфа-Клик или с баланса мобильного телефона. Для бизнес-клиентов компания предлагает вносить платежи безналичным платежом по реквизитам.

Все отчеты формируются в электронной форме. Они сохраняются в личном кабинете пользователя и доступны для повторного просмотра в любой момент как в веб-версии платформы, так и через мобильное приложение. Это удобно, если отчет был случайно закрыт или понадобилось уточнить информацию в нем еще раз.

Часто задаваемые вопросы про Автокод

★ Как получить промокоды в Автокод?

Необходимо зайти на страницу Автокод и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Автокод?

Чтобы воспользоваться промокодом от Автокод необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Автокод доступно | Февраль?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Автокод актуальны | Февраль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Автокод.

★ Почему стоит использовать купоны Автокод?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Автокод

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПокупка полного отчета за 349 рублей с дисконтом 10%egr***
СкидкаПакет из пяти отчетов с выгодой 27%не требуется
СкидкаЗа 2500 рублей купи подписку «Автокод Профи»не требуется
СкидкаДарим книгу «Секреты безопасной покупки авто»не требуется
СкидкаВсего 3 рубля стоит отчет для автозаполненияне требуется
СкидкаКупи всего за 4 рубля отчет для автозаполнения плюсне требуется

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