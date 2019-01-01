Промокоды Bebakids на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5
"Всем родителям известно, что такое – дефицит детской одежды. Малыши превращаются из карапузов в подростков буквально на глазах, а это значит, что так же быстро меняются их размеры и даже вкусы в одежде. Онлайн-магазин «Bebakids» с радостью будет сопровождать Вас на родительском пут... и, помогая подобрать предметы гардероба от известных брендов по максимально выгодным ценам. Откройте для себя скидки до 70% на детскую одежду, обувь и аксессуары, удобную систему доставки и оплаты, а так же дисконтную карту для постоянных покупателей. Хотите начать экономить прямо сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Bebakids и сделайте свою покупку более выгодной! "
Юридический адрес:
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.38, корп. 1, этаж 1, помещение II, комната 8Г 8 (495) 540 41 86
Электронная почта:
shop@bebakids.ru
Соц. сети:
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В онлайн-магазине «Bebakids» так много акций и скидок, что в них легко потеряться! Наш совет – подпишитесь на новостную рассылку, чтобы удачные предложения и промокоды Беба Кидс находили Вас сами, пока Вы занимаетесь другими важными делами. Для того, чтобы принять участие в акции, заполните всплывающую форму с предложением подписаться на рассылку или просто зарегистрируйтесь, как новый пользователь. При желании, Вы можете отказаться от рассылки в любой момент, для этого достаточно перейти по ссылке в любом из полученных писем рассылки.
Программа лояльности от онлайн-магазина «Bebakids» является накопительной и позволит Вам экономить до 10% на стоимости будущих покупок. Как только накопленная сумма достигает следующего уровня, карта автоматически меняет статус. Для того, чтобы стать участником программы лояльности, Вам необходимо совершить покупку в розничном или онлайн-магазине «Bebakids». С полным перечнем условий участия в программе лояльности Вы можете ознакомиться на официальном сайте.
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Вы можете произвести оплату следующими способами: кредитной или дебетовой картой, через сотовых операторов или при помощи электронного кошелька.
Доставка производится бесплатно в пункты самовывоза. Сумма курьреской доставки рассчитывается в зависимости от Вашего региона, с подробными условиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте.
Если Вы желаете вернуть товар, Вы можете сделать это при курьере, оплатив лишь стоимость доставки. В противном случае, у Вас есть 30 дней на возврат своими силами.