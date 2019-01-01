Купоны Биг Гик на Ноябрь 2019

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Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд 7 стр. 2 Б.Ц. Рубин

Электронная почта:
info@biggeek.ru

Телефон:
8 (499) 703-36-67, 8 (495) 943-49-43

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Xiaomi

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Самые дружелюбные цены на гаджеты!

В сети размещено огромное количество предложений на покупку техники и электроники. Биг Гик предлагает решить проблемы выбора и приобрести новинку по приятной цене. Стоимость снижена по сравнению со средники показателями на рынке. Причем распространяется не только на раздел «Скидки», ... но и на те модели, которые едва поступили в продажу. А теперь дополнительная выгода! Применив промокод Big Geek, получите скидку до 10% на покупку электроники!


Посетить BigGeek

Контакты BigGeek

Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд 7 стр. 2 Б.Ц. Рубин

Электронная почта:
info@biggeek.ru

Телефон:
8 (499) 703-36-67, 8 (495) 943-49-43

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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МТС
Юлмарт
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123.ru
Kotofoto
Just.ru
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Xiaomi

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Накликай скидку 300 рублей

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Несложная игра, в которой потребуется только компьютерная мышка и разогретые пальцы, может подарить купон на скидку 300 рублей! При попадании на главную страницу, ознакомившись с правилами, приступайте к игре. Обратите внимание, что скидка составляет от 50 до 300 рублей. Всё зависит от того, насколько Вы хотите получить максимальный выигрыш и обыграть робота!

Дисконт 50% на аксессуары

Дисконт 50% на аксессуары

Команда Биг Гик позаботилась о безопасности нового смартфона. При покупке гаджета предлагается на набор аксессуаров, в состав которого входят пленки, защитные стекла, чехлы, сетевые адаптеры и другие полезные мелочи. Помимо того, что не нужно собирать все по отдельности, при покупке набор со смартфоном предоставляется скидка 50% на аксессуары! Берегите новинку с первого дня покупки!

Выгода для постоянных клиентов

Выгода для постоянных клиентов

Биг Гик ценит покупателей и за 9 лет работы стремится привлечь каждого из них к повторной покупке. Поэтому, если в Вашем арсенале уже есть гаджет, приобретённый на сайте, обратитесь к менеджер горячей линии. Для идентификации понадобятся данные о сумме и дате предыдущей покупки. После этого будет предоставлен персональный бонус, размер которого узнаете от менеджера! Не поленитесь позвонить и «заявить» о желании стать постоянным клиентом!

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