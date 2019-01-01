Промокоды Бук 24 на Сентябрь 2019

Бонусная программа Book24

Все книголюбы знают, много – это хорошо. Book24 ценит Вашу любовь к книгам, поэтому ввел выгодную бонусную программу, которая позволит экономить до 10% на каждой покупке! Арифметика магазина проста: каждые десять рублей равняются одному бонусному баллу. Все баллы суммируются с накопительной скидкой и ими можно оплатить до 30% от стоимости заказа! А что еще лучше, баллы начисляются не только за покупки, но и за другую активность на сайте: отзывы, подписка на рассылку, заполнение личных данных.

Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь скидкой 4% уже сегодня!