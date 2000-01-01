Промокоды Буквоед на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Доставка осуществляется через самовывоз, курьерской службой или почтой.
Товар, приобретенный в онлайн-магазине «Буквоед» подлежит обмену в течение 7 дней с момента приобретения, при условии сохранности оригинальной упаковки и отсутствии следов эксплуатации. Так же, Вы должны приложить к возврату товарный чек.

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