Промокоды Буквоед на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5
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«Буквоед» принимает оплату следующими способами: наличными при получении, системой «инплат», банковским переводом.
Доставка осуществляется через самовывоз, курьерской службой или почтой.
Товар, приобретенный в онлайн-магазине «Буквоед» подлежит обмену в течение 7 дней с момента приобретения, при условии сохранности оригинальной упаковки и отсутствии следов эксплуатации. Так же, Вы должны приложить к возврату товарный чек.