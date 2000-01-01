Промокоды и скидки Будь здоров | Февраль 2021

Подробнее об онлайн-аптеке Будь здоров

Интернет-аптека Будь здоров создана одноименной торговой сетью, занимающейся продажей лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Принадлежит компании «Ригла», основанной в 2001 году. Аптеки сети работают как в Москве, так и в других регионах России. Общее количество точек продаж компании превышает 3000 штук.

Основным поставщиком сети выступает один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов – «Протек». Это позволяет ритейлеру гарантировать качество всех продаваемых им препаратов. Кроме того, онлайн-аптека Budzdorov имеет и другие плюсы:

ассортимент, включающий не только необходимые, но и редкие, дорогие лекарства;

скидки по промокодам, бонусной программе и акционным предложениям;

резервирование лекарств в течение двух часов.

При необходимости получить помощь фармацевтов и провизоров покупатель может связаться с ними по телефону или сразу направить рецепт через специальную форму.