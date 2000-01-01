Промокоды и скидки Будь здоров | Февраль 2021

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Интернет-аптека – это место, где можно заказать лекарственные препараты, косметику, диетическое питание, медицинские изделия и другие товары для здоровья за разумную стоимость, найти редкое лекарство. Компания получает продукцию по официальным каналам и гарантирует ее качество. На с ... айте ритейлера посетителей ждет множество акций и других специальных предложений. А для получения дополнительной скидки можно использовать промокод Будь здоров из каталога, доступного на нашем сайте. Получить заказы можно в торговых точках сети в день оформления, а для желающих доступна доставка покупок курьером.
Юридический адрес:
г. Долгопрудный, Пацаева пр-кт, дом № 7, корпус 2
Электронная почта:
info@budzdorov.ru
Телефон:
8-800-777-0303
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Интернет-аптека – это место, где можно заказать лекарственные препараты, косметику, диетическое питание, медицинские изделия и другие товары для здоровья за разумную стоимость, найти редкое лекарство. Компания получает продукцию по официальным каналам и гарантирует ее качество. На с ... айте ритейлера посетителей ждет множество акций и других специальных предложений. А для получения дополнительной скидки можно использовать промокод Будь здоров из каталога, доступного на нашем сайте. Получить заказы можно в торговых точках сети в день оформления, а для желающих доступна доставка покупок курьером.
Юридический адрес:
г. Долгопрудный, Пацаева пр-кт, дом № 7, корпус 2
Электронная почта:
info@budzdorov.ru
Телефон:
8-800-777-0303
Соц. сети:
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Интернет-аптека Будь здоров создана одноименной торговой сетью, занимающейся продажей лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Принадлежит компании «Ригла», основанной в 2001 году. Аптеки сети работают как в Москве, так и в других регионах России. Общее количество точек продаж компании превышает 3000 штук.
Основным поставщиком сети выступает один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов – «Протек». Это позволяет ритейлеру гарантировать качество всех продаваемых им препаратов. Кроме того, онлайн-аптека Budzdorov имеет и другие плюсы:
ассортимент, включающий не только необходимые, но и редкие, дорогие лекарства;
скидки по промокодам, бонусной программе и акционным предложениям;
резервирование лекарств в течение двух часов.
При необходимости получить помощь фармацевтов и провизоров покупатель может связаться с ними по телефону или сразу направить рецепт через специальную форму.
На нашем сайте собран список действующих купонов онлайн-аптеки Будь здоров. Пользуясь ими, можно получить скидку, подарок или другой бонус при покупке лекарств, медицинских изделий и других товаров.
В каталог включены два вида специальных предложений – акции и промокоды. Первый вариант купона отличается отсутствием требования вводить код для получения скидки или бонуса. Они применяются автоматически после нажатия на кнопку специального предложения. А для активации промокода пользователю потребуется выполнить действия, перечисленные ниже.
Выбрать предложение в списке на странице.
Изучить условия предоставления скидки по промокоду.
Кликнуть по кнопке купона.
Дождаться, пока сервис скопирует код купона и откроет сайт аптеки Будь здоров.
Добавить лекарства и другие товары в корзину и открыть ее.
Проверить заказ и перейти к его оформлению.
Найти поле для ввода промокода и вставить его.
Применить код, посмотреть размер скидки и закончить оформление заказа.
Наши сотрудники регулярно проверяют каталог специальных предложений, добавляют в него новые промокоды и акции, а закончившиеся предложения переносят в архив. Поэтому рекомендуется проверять список актуальных купонов перед оформлением каждой покупки и учитывать, что некоторые промокоды имеют ограничения. Например, они могут предусматривать скидку только на первый заказ.
Онлайн-аптека предлагает различные способы сэкономить, и использование промокода – только один из них. Дополнительно снизить стоимость заказа помогут следующие инструменты:
Акции. Они позволяют получить скидки или подарки. Список актуальных акционных предложений находится в отдельном разделе сайта. Некоторые из акций доступны только при оформлении заказа онлайн.
Бонусная программа. Ее участники при покупке получают баллы на бонусный счет. В дальнейшем их можно использовать при оформлении новых заказов для получения скидки. Также участники программы получают доступ к эксклюзивным акционным предложениям и специальные цены на товары, участвующие в некоторых акциях.
Распродажи. Сеть Будь здоров регулярно делает скидки на отдельные категории и товары. Информация обо всех лекарствах и других продуктах со сниженными ценами для удобства покупателей собрана в отдельном разделе каталога. Для участников бонусной программы иногда проводятся закрытые распродажи, скидки на которых еще выше.
Приложение. Оно позволяет быстро сделать заказ со скидкой по промокоду, отслеживать его статус, получать информацию об акционных предложениях. Приложение доступно в вариантах для Android и iOS.
Для получения информации о скидках и акциях раньше других покупателей рекомендуется подписаться на рассылку Budzdorov. Это можно сделать в личном кабинете после регистрации на сайте или через форму на любой странице онлайн-аптеке. Для оформления рассылки достаточно указать email.
Следить за новыми акционными предложениями интернет-аптеки Будь здоров можно и через социальные сети. Для этого достаточно подписаться на страницу компании в Facebook, Instagram, ВКонтакте или Одноклассниках.
Чаще всего в онлайн-аптеке заказывают лекарственные средства со скидками. В ней представлено более 11 тысяч наименований этих товаров. Кроме того, в магазине представлены продукты следующих категорий:
БАДы;
витамины;
медицинские изделия и принадлежности;
диетическое и лечебное питание, напитки;
оптика;
товары для мам;
косметика;
гигиенические средства.
Хиты продаж для удобства пользователей выделены в отдельную вкладку на главной странице.
Рассчитаться за покупку можно при ее получении. Компания принимает оплату наличными и банковскими картами платежных систем Мир, Visa и MasterCard.
Получить заказ можно в выбранной аптеке Будь здоров или Ригла. Кроме того, в Москве и некоторых других городах доступна доставка покупок курьером. Стоимость услуги отображается во время оформления заказа и зависит от адреса получателя.
Необходимо зайти на страницу Будь здоров и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Будь здоров необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Будь здоров.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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