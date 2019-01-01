Бука промокоды на Декабрь 2019

Для постоянных клиентов

Постоянным клиентам, зарегистрированным на официальном сайте интернет-магазина shop.buka.ru., предоставляется скидка до 20%. Совершайте покупки и получайте статусы. Уровень статуса влияет на скидку, всего четыре статуса: Бронзовый - 3% процента скидки. Статус присваивается вам после первой покупки, 3% от суммы потраченных средств конвертируется в баллы. Серебряный - 5% процентов скидки и 5% от суммы потраченных средств конвертируется в баллы. Серебряный статус вы получаете, если сумма покупки превышает 3001 рублей. Золотой - 7% процентов скидки и 7% от суммы конвертируется в баллы. Золотой статус можно получить, если сумма купленных товаров составила 7001 рублей. Платиновый - 10% процентов скидки и 10% от суммы потраченных средств конвертируется в баллы. Платиновый статус предоставляется при сумме покупок не менее 12001 рублей.