Бука промокоды на Декабрь 2019

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Контакты БУКА

Юридический адрес:
Юридический адрес (почтовый): 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 1, кор. 2

Электронная почта:
ural@buka.ru

Телефон:
8 (800) 555-28-52

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Посетить БУКА

Контакты БУКА

Юридический адрес:
Юридический адрес (почтовый): 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 1, кор. 2

Электронная почта:
ural@buka.ru

Телефон:
8 (800) 555-28-52

Соц. сети:

vkfacebook youtube

Похожие магазины

Юлмарт
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

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Возврат товара

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Вам не понравился приобретенный товар? Вы вправе отказаться от товара до его передачи вам курьерской службой, а после передачи товара - в течение 7 дней. Если вы отказываетесь от доставленного товара, то вам придется оплатить только стоимость доставки, указанной при оформлении заказа. Если вы отменили заказ до изменения его статуса на "Передан в курьерскую службу", денежные средства вам возвратятся в полном размере. Возврат товара с браком возможен в случае, если сохранен товарный вид.

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