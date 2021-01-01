Промокоды и скидки Christina | Февраль 2021

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Фирменный магазин профессиональных косметических средств доставляет заказы по всей России с оплатой на сайте или при получении. Услуга для клиентов может быть бесплатной, если заказать на крупную сумму и покупку требуется привезти в пределах МКАД. В компании регулярно проходят акции ... , которые позволяют получать подарки за заказы, а для получения скидок можно принять участие в распродажах или воспользоваться промо-кодами Christina. Найти купоны с кодами можно на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 стр 15
Электронная почта:
info@christinacosmetics.ru
Телефон:
+7 (499) 653-83-39
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Фирменный магазин профессиональных косметических средств доставляет заказы по всей России с оплатой на сайте или при получении. Услуга для клиентов может быть бесплатной, если заказать на крупную сумму и покупку требуется привезти в пределах МКАД. В компании регулярно проходят акции ... , которые позволяют получать подарки за заказы, а для получения скидок можно принять участие в распродажах или воспользоваться промо-кодами Christina. Найти купоны с кодами можно на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 стр 15
Электронная почта:
info@christinacosmetics.ru
Телефон:
+7 (499) 653-83-39
Соц. сети:
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Онлайн-магазин Christina создан в 2015 году. Он занимается продажей косметики производства одноименной компании. Сам бренд появился в 1982 году в Израиле в формате небольшого семейного бизнеса по производству кремов. Сегодня фирма владеет собственным заводом и экспортирует свои продукты более чем в 60 стран мира, включая Россию.
Заказывая продукцию компании Кристина в онлайн-магазине, клиент получает ряд плюсов.
Подлинность товаров. Все продукты в интернет-магазине поступают с фабрик компании. Вероятность приобрести подделку в нем исключена.
Низкие цены. Дополнительно пользователю доступна возможность использовать промо-код и другие инструменты для экономии на заказах.
Интеллектуальный подбор средств. Онлайн-сервис компании поможет подобрать программу ухода с учетом особенностей кожи конкретного клиента.
Дополнительно покупателям доступна помощь в выборе продуктов от косметологов компании. Связаться с ними можно через чат на сайте или по телефону.
Каталог действующих скидочных купонов компании размещен на нашем сайте. Ежедневно наши сотрудники проверяют акции и промокоды в нем. Они добавляют новые акционные предложения, а завершенные переносят в архив.
При выборе купона нужно учитывать следующие моменты:
Многие промокоды и акции имеют срок действия.
Некоторые специальные предложения имеют ограничения по категории покупателей. Например, они могут действовать только на первую покупку нового клиента.
Иногда вместо скидки по промокоду или акции предлагают другой бонус. Это может быть подарок от компании, бесплатная доставка и т. д.
После выбора купона для оформления покупки со скидкой достаточно следовать инструкции:
Кликнуть по кнопке промокода или акции и дождаться перехода на сайт ритейлера.
Подобрать продукты самостоятельно или пользуясь интеллектуальным сервисом компании и помощью консультантов.
Положить товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого.
Найти поле для ввода промо-кода, указать и применить его.
Закончить оформление покупки.
При нажатии на кнопку купона промокод копируется автоматически. В форме оформления заказа можно вставить его, а не набирать на клавиатуре. Для получения скидок или других привилегий по некоторым акция промокоды не требуются. Активируются такие специальные предложения автоматически при переходе в онлайн-магазин с нашего сайта.
Покупатели онлайн-магазина для получения скидок могут пользоваться не только промокодами, но и другими инструментами. Наиболее популярные из них:
Акции. По ним можно получить скидки, подарки и другие бонусы. Чтобы клиенты могли быстро получать информацию об акционных предложениях, они собраны на сайте ритейлера в одном разделе.
Подарки за покупку. При заказе на сумму больше определенной компания бесплатно включает в него различные наборы или отдельные косметические средства. Предложение обновляется регулярно.
Наборы. В них входит сразу несколько средств. При этом цена комплекта ниже, чем при покупке всех средств по отдельности.
Бесплатная доставка. Достаточно сделать заказ на сумму больше определенной, и курьеры компании привезут его по указанному адресу без дополнительной платы. Но предложение действует не для всех городов России.
Получать информацию о новых акционных предложениях от бренда Christina можно из рассылки. Для оформления подписки на нее достаточно поставить соответствующую отметку в форме регистрации на сайте и подтвердить адрес электронной почты. Дополнительно пользователь может оформить подписку на информационные рассылки с новостями компании, советами по уходу за кожей и т. п.
Чаще всего клиенты заказывают со скидками в онлайн-магазине Christina кремы, сыворотки, тоники и наборы средств по уходу за кожей. Но в каталоге компании представлена и другая косметическая продукция:
маски;
скрабы;
лосьоны;
пенки;
флюиды;
аксессуары для массажа.
Чтобы покупатель мог быстро отобрать популярные позиции, в онлайн-магазине предусмотрен специальный фильтр. Активировать его можно нажатием одной кнопки. Кроме того, все бестселлеры выделены в общем списке специальными значками.
Онлайн-магазин Christina отправляет заказы во все регионы РФ. Доставка возможна следующими способами:
собственной курьерской службой;
курьерами компаний СДЭК и EMS;
в постаматы и пункты выдачи покупок PickPoint и Boxberry, а также в собственные магазины фирмы.
Список доступных способов доставки зависит от города проживания клиента. Стоимость услуги рассчитывается с учетом суммы заказа и адреса покупателя.
Оплатить покупку можно следующими способами:
наличными при встрече с курьером магазина;
банковской картой онлайн и в магазинах компании;
наложенным платежом (при доставке EMS).
Вернуть неиспользованный товар можно в течение 7 дней. Но покупателю придется оплатить все транспортные услуги.
Необходимо зайти на страницу Christina и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Christina необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Christina.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|При покупке от 5000 рублей скидка 10% на ВСЁ по промокоду Christina
|Pro***
|Скидка
|Доставим товары по Москве и области в течение трех часов
|не требуется
|Скидка
|Доставка внутри МКАД бесплатно при покупке от 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 16% по бонусной программе
|не требуется
|Скидка
|Узнайте обо всех актуальных акциях и спецпредложениях на этой странице
|не требуется
|Скидка
|При покупке праздничных наборов выгода до 35%
|не требуется
|Скидка
|При покупке продукции на сумму от 8000 рублей дарим питательную маску
|не требуется