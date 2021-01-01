Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды и скидки Christina | Февраль 2021

Израильская профессиональная косметика по отличным скидкам. Актуальных купонов: 12

10%
на ВСЁ

Промокод
При покупке от 5000 рублей скидка 10% на ВСЁ по промокоду Christina

При использовании промокода бонусы не начисляются, с другими акциями не суммируется

Истекает через 328 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим товары по Москве и области в течение трех часов
Истекает через 328 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставка внутри МКАД бесплатно при покупке от 5000 рублей
Истекает через 328 дней

16%
купон

Скидка
Дисконт до 16% по бонусной программе

Подробности на странице акции

Истекает через 328 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Узнайте обо всех актуальных акциях и спецпредложениях на этой странице
Истекает через 328 дней

35%
купон

Скидка
При покупке праздничных наборов выгода до 35%
Истекает через 37 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке продукции на сумму от 8000 рублей дарим питательную маску
Истекает через 22 дня

20%
купон

Скидка
Популярные продукты в наборах с выгодой до 20%
Истекает через 37 дней

30%
купон

Скидка
Линия Forever Young с выгодой до 30%
Истекает через 45 дней

1490Р
купон

Скидка
От 1490 рублей израильская косметика по уходу за жирной кожей лица
Истекает через 45 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подберите идеальный уход - пройдите простой тест
Истекает через 45 дней

1530Р
купон

Скидка
Всего от 1530 рублей средства по уходу за кожей 45+
Истекает через 45 дней

10%
на ВСЁ

Промокод
При покупке от 5000 рублей скидка 10% на ВСЁ по промокоду Christina

При использовании промокода бонусы не начисляются, с другими акциями не суммируется

Истекает через 328 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим товары по Москве и области в течение трех часов
Истекает через 328 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставка внутри МКАД бесплатно при покупке от 5000 рублей
Истекает через 328 дней

16%
купон

Скидка
Дисконт до 16% по бонусной программе

Подробности на странице акции

Истекает через 328 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Узнайте обо всех актуальных акциях и спецпредложениях на этой странице
Истекает через 328 дней

35%
купон

Скидка
При покупке праздничных наборов выгода до 35%
Истекает через 37 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке продукции на сумму от 8000 рублей дарим питательную маску
Истекает через 22 дня

20%
купон

Скидка
Популярные продукты в наборах с выгодой до 20%
Истекает через 37 дней

30%
купон

Скидка
Линия Forever Young с выгодой до 30%
Истекает через 45 дней

1490Р
купон

Скидка
От 1490 рублей израильская косметика по уходу за жирной кожей лица
Истекает через 45 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подберите идеальный уход - пройдите простой тест
Истекает через 45 дней

1530Р
купон

Скидка
Всего от 1530 рублей средства по уходу за кожей 45+
Истекает через 45 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Галерея косметики

-10%

Акция

Экономия 10% на фены Coifin

Riche

-990Р

Акция

Дренажная щётка для сухого массажа за 990 рублей

Cosmasi.ru

-20%

Акция

Дисконт до 20% на товары для ухода за полостью рта

Иль де ботэ

/

Акция

При покупке парфюмерной воды Lancome клатч будет подарком

Популярные магазины

Израильская косметика Christina со скидками

Фирменный магазин профессиональных косметических средств доставляет заказы по всей России с оплатой на сайте или при получении. Услуга для клиентов может быть бесплатной, если заказать на крупную сумму и покупку требуется привезти в пределах МКАД. В компании регулярно проходят акции ... , которые позволяют получать подарки за заказы, а для получения скидок можно принять участие в распродажах или воспользоваться промо-кодами Christina. Найти купоны с кодами можно на этой странице.


Посетить Christina
Контакты Christina

Юридический адрес:
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 стр 15

Электронная почта:
info@christinacosmetics.ru

Телефон:
+7 (499) 653-83-39

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Vichy
The Body Shop
Созвездие красоты
Cosmasi.ru
Roskosmetika
Mixit

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Израильская косметика Christina со скидками

Фирменный магазин профессиональных косметических средств доставляет заказы по всей России с оплатой на сайте или при получении. Услуга для клиентов может быть бесплатной, если заказать на крупную сумму и покупку требуется привезти в пределах МКАД. В компании регулярно проходят акции ... , которые позволяют получать подарки за заказы, а для получения скидок можно принять участие в распродажах или воспользоваться промо-кодами Christina. Найти купоны с кодами можно на этой странице.


Посетить Christina
Контакты Christina

Юридический адрес:
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13 стр 15

Электронная почта:
info@christinacosmetics.ru

Телефон:
+7 (499) 653-83-39

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Vichy
The Body Shop
Созвездие красоты
Cosmasi.ru
Roskosmetika
Mixit

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Christina

О магазине Christina

О магазине Christina

Онлайн-магазин Christina создан в 2015 году. Он занимается продажей косметики производства одноименной компании. Сам бренд появился в 1982 году в Израиле в формате небольшого семейного бизнеса по производству кремов. Сегодня фирма владеет собственным заводом и экспортирует свои продукты более чем в 60 стран мира, включая Россию.

Заказывая продукцию компании Кристина в онлайн-магазине, клиент получает ряд плюсов.

  • Подлинность товаров. Все продукты в интернет-магазине поступают с фабрик компании. Вероятность приобрести подделку в нем исключена.

  • Низкие цены. Дополнительно пользователю доступна возможность использовать промо-код и другие инструменты для экономии на заказах.

  • Интеллектуальный подбор средств. Онлайн-сервис компании поможет подобрать программу ухода с учетом особенностей кожи конкретного клиента.

Дополнительно покупателям доступна помощь в выборе продуктов от косметологов компании. Связаться с ними можно через чат на сайте или по телефону.

Как пользоваться купоном на скидку в онлайн-магазине Christina

Как пользоваться купоном на скидку в онлайн-магазине Christina

Каталог действующих скидочных купонов компании размещен на нашем сайте. Ежедневно наши сотрудники проверяют акции и промокоды в нем. Они добавляют новые акционные предложения, а завершенные переносят в архив.

При выборе купона нужно учитывать следующие моменты:

  • Многие промокоды и акции имеют срок действия.

  • Некоторые специальные предложения имеют ограничения по категории покупателей. Например, они могут действовать только на первую покупку нового клиента.

  • Иногда вместо скидки по промокоду или акции предлагают другой бонус. Это может быть подарок от компании, бесплатная доставка и т. д.

После выбора купона для оформления покупки со скидкой достаточно следовать инструкции:

  1. Кликнуть по кнопке промокода или акции и дождаться перехода на сайт ритейлера.

  2. Подобрать продукты самостоятельно или пользуясь интеллектуальным сервисом компании и помощью консультантов.

  3. Положить товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого.

  4. Найти поле для ввода промо-кода, указать и применить его.

  1. Закончить оформление покупки.

При нажатии на кнопку купона промокод копируется автоматически. В форме оформления заказа можно вставить его, а не набирать на клавиатуре. Для получения скидок или других привилегий по некоторым акция промокоды не требуются. Активируются такие специальные предложения автоматически при переходе в онлайн-магазин с нашего сайта.

Как покупать косметику в магазине Christina с максимальной скидкой

Как покупать косметику в магазине Christina с максимальной скидкой

Покупатели онлайн-магазина для получения скидок могут пользоваться не только промокодами, но и другими инструментами. Наиболее популярные из них:

  • Акции. По ним можно получить скидки, подарки и другие бонусы. Чтобы клиенты могли быстро получать информацию об акционных предложениях, они собраны на сайте ритейлера в одном разделе.

  • Подарки за покупку. При заказе на сумму больше определенной компания бесплатно включает в него различные наборы или отдельные косметические средства. Предложение обновляется регулярно.

  • Наборы. В них входит сразу несколько средств. При этом цена комплекта ниже, чем при покупке всех средств по отдельности.

  • Бесплатная доставка. Достаточно сделать заказ на сумму больше определенной, и курьеры компании привезут его по указанному адресу без дополнительной платы. Но предложение действует не для всех городов России.

Получать информацию о новых акционных предложениях от бренда Christina можно из рассылки. Для оформления подписки на нее достаточно поставить соответствующую отметку в форме регистрации на сайте и подтвердить адрес электронной почты. Дополнительно пользователь может оформить подписку на информационные рассылки с новостями компании, советами по уходу за кожей и т. п.

Популярные продукты со скидками в онлайн-магазине Christina

Популярные продукты со скидками в онлайн-магазине Christina

Чаще всего клиенты заказывают со скидками в онлайн-магазине Christina кремы, сыворотки, тоники и наборы средств по уходу за кожей. Но в каталоге компании представлена и другая косметическая продукция:

  • маски;

  • скрабы;

  • лосьоны;

  • пенки;

  • флюиды;

  • аксессуары для массажа.

Чтобы покупатель мог быстро отобрать популярные позиции, в онлайн-магазине предусмотрен специальный фильтр. Активировать его можно нажатием одной кнопки. Кроме того, все бестселлеры выделены в общем списке специальными значками.

Оплата и доставка в онлайн-магазине Кристина

Оплата и доставка в онлайн-магазине Кристина

Онлайн-магазин Christina отправляет заказы во все регионы РФ. Доставка возможна следующими способами:

  • собственной курьерской службой;

  • курьерами компаний СДЭК и EMS;

  • в постаматы и пункты выдачи покупок PickPoint и Boxberry, а также в собственные магазины фирмы.

Список доступных способов доставки зависит от города проживания клиента. Стоимость услуги рассчитывается с учетом суммы заказа и адреса покупателя.

Оплатить покупку можно следующими способами:

  • наличными при встрече с курьером магазина;

  • банковской картой онлайн и в магазинах компании;

  • наложенным платежом (при доставке EMS).

Вернуть неиспользованный товар можно в течение 7 дней. Но покупателю придется оплатить все транспортные услуги.

Часто задаваемые вопросы про Christina

★ Как получить промокоды в Christina?

Необходимо зайти на страницу Christina и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Christina?

Чтобы воспользоваться промокодом от Christina необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Christina доступно | Февраль?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Christina актуальны | Февраль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Christina.

★ Почему стоит использовать купоны Christina?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Christina

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПри покупке от 5000 рублей скидка 10% на ВСЁ по промокоду ChristinaPro***
СкидкаДоставим товары по Москве и области в течение трех часовне требуется
СкидкаДоставка внутри МКАД бесплатно при покупке от 5000 рублейне требуется
СкидкаДисконт до 16% по бонусной программене требуется
СкидкаУзнайте обо всех актуальных акциях и спецпредложениях на этой страницене требуется
СкидкаПри покупке праздничных наборов выгода до 35%не требуется
СкидкаПри покупке продукции на сумму от 8000 рублей дарим питательную маскуне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.