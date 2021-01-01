Промокоды и скидки Christina | Февраль 2021

О магазине Christina

Онлайн-магазин Christina создан в 2015 году. Он занимается продажей косметики производства одноименной компании. Сам бренд появился в 1982 году в Израиле в формате небольшого семейного бизнеса по производству кремов. Сегодня фирма владеет собственным заводом и экспортирует свои продукты более чем в 60 стран мира, включая Россию.

Заказывая продукцию компании Кристина в онлайн-магазине, клиент получает ряд плюсов.

Подлинность товаров. Все продукты в интернет-магазине поступают с фабрик компании. Вероятность приобрести подделку в нем исключена.

Низкие цены. Дополнительно пользователю доступна возможность использовать промо-код и другие инструменты для экономии на заказах.

Интеллектуальный подбор средств. Онлайн-сервис компании поможет подобрать программу ухода с учетом особенностей кожи конкретного клиента.

Дополнительно покупателям доступна помощь в выборе продуктов от косметологов компании. Связаться с ними можно через чат на сайте или по телефону.