Представляем нашу Политику в отношении файлов cookie

1. Общие пояснения в отношении файлов cookie Файлы cookie: Файлы cookie - это небольшие файлы данных, которые передаются на ваш браузер и сохраняются им на устройстве, которое вы используете при посещении сайта. В файлах cookie могут быть сохранены уникальные идентификаторы, состоящие из строки символов, посредством которой Интернет-страницы и серверы могут быть назначены конкретному Интернет-браузеру, в котором был сохранен файл cookie. Это позволяет Интернет-страницам, которые посещались, узнавать соответствующий браузер при повторном обращении к странице сайта.



В файлах cookie может храниться различная информация, такая как тип браузера, используемая операционная система, языковые настройки или другие персональные настройки страницы, данные об использовании вами сайта, информация о заказе или данные входа в систему. Как правило, файлы cookie не используются для сбора данных, которые позволяют непосредственно идентифицировать физическое лицо. Однако информация, получаемая посредством файлов cookie, может быть соотнесена с физическим лицом в момент предоставления персональной информации такого физического лица в сочетании с такой информацией как адрес электронной почты.



В нашем Интернет-сайте используются в основном два разных вида файлов cookie. Файлы cookie для сессии: Файлы cookie для сессии используются, чтобы сохранять информацию о ваших действиях на нашем сайте на время вашего нахождения на сайте. Файлы cookie для сессии будут удалены, когда вы закроете свой браузер. Постоянные файлы cookie: Постоянные файлы cookie хранятся на вашем устройстве в течение некоторого периода времени, чтобы мы могли узнавать ваш браузер, когда вы снова зайдете на наш сайт в течение этого времени. Благодаря этим файлам cookie стало возможным, среди прочего, создавать анонимные профили пользователей и показывать специальные предложения, подстроенные под ваши интересы.



При посещении настоящего сайта файлы cookie могут сохраняться не только из настоящего сайта (далее - «основные файлы cookie»), но и с сайтов третьих лиц (далее - «сторонние файлы cookie»).



Сторонние файлы cookie делают возможным предоставление компонентов и функций третьих сторон на нашем сайте или через наш сайт (например, реклама, интерактивный контент и аналитика). При этом некоторые сторонние поставщики даже за пределами нашего сайта собирают информацию о том, какие страницы вы ранее посещали или какие продукты вас заинтересовали, например, для показа вам рекламы, которая наилучшим образом соответствует вашим интересам. Веб-маяки и аналогичные технологии: Крломе настоящий сайт использует веб-маяки (которые также называют пикселями, пиксельными тегами или GIF-файлами). Веб-маяки - это небольшие графические файлы (файлы GIF размером 1x1), которые встраиваются в Интернет-страницы или электронные письма в формате HTML и обычно остаются невидимыми для пользователей. Обычно веб-маяки используются совместно с файлами cookie и позволяют отслеживать взаимодействие пользователей с контентом сайтов или информационных рассылок. Например, мы можем использовать веб-маяки, чтобы определить, открывались ли сообщения электронной почты или были ли сделаны переходы по определенным ссылкам, для определения тех или иных трендов и индивидуальных паттернов использования и для генерирования статистики использования сайта.



Кроме того, могут существовать другие технологии, принцип работы которых схож с файлами cookie и которые сохраняют данные в вашем браузере или на вашем устройстве. В то время как вы, возможно, не сможете с помощью настроек вашего браузера отказаться от использования этих технологий отслеживания, такие технологии обычно работают только совместно с файлами cookie. Соответственно, отказ от использования файлов cookie в вашем браузере в большинстве случаев также отключит эти технологии. Все эти технологии далее совместно именуются «файлы cookie».

2. Типы файлов cookie, которые мы используем в своем сайте. Основные файлы cookie и сторонние файлы cookie используются в настоящем сайте по различным причинам. Ниже более подробно рассматриваются различные категории файлов cookie, используемые в настоящем сайте, и причины их использования:



Обязательные файлы cookie: Эти файлы cookie необходимы для основных функций нашего сайта и обеспечения его адекватной работы, а также чтобы позволить вам осуществлять навигацию по сайту и использовать определенные функции.



Например, мы используем обязательные файлы cookie, чтобы идентифицировать уникальных зарегистрированных пользователей, чтобы их можно было узнать при повторном посещении сайта, или для предоставления форм обратной связи. Эти файлы cookie не используются в рекламных целях или для создания профиля посетителя или использования. Они хранятся в течение вашего сеанса работы в сети Интернет. Файлы cookie для отслеживания: Мы используем файлы cookie для отслеживания, чтобы изменять комиссии, выплачиваемые деловым партнерам, с которыми мы сотрудничаем. Для этих целей с помощью файлов cookie для отслеживания документируются случаи и время перехода по ссылкам на те или иные предложения. Если впоследствии вы приобретете что-либо у определенного делового партнера, то файл cookie идентифицирует вас как покупателя, перенаправленного с нашего сайта, и мы заработаем комиссию. Эти файлы cookie служат исключительно для корректного соотнесения продажи с соответствующим предложением на нашем сайте. Функциональные файлы cookie: Эти файлы cookie позволяют вам сохранять свои настройки (например, настройки файлов cookie) для вашего следующего посещения. Файлы cookie для оценки производительности и веб-аналитики: Эти файлы cookie собирают информацию о том, как вы используете сайт, например, какие разделы и подстраницы вы часто посещаете, в какое время вы чаще всего посещаете сайт и получаете ли вы сообщения об ошибках.



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