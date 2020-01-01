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Промокоды и скидки Дочки Сыночки | Декабрь 2020

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Доступные детские товары в Дочках Сыночках

Покупаете мебель в детскую комнату или заказываете одежду и обувь для своего ребенка? Тогда вам стоит заглянуть в Дочки Сыночки. В интернет-магазине есть все для ваших детей. В разделе с питанием доступны молочные смеси и пюре от известных производителей, а в каталоге со спортивными ... товарами – все от мячей и велосипедов до самокатов и скейтбордов. Экономьте с промокодом Дочки Сыночки и подписывайтесь на рассылку, чтобы узнавать о новостях и получать персональные скидки на дальнейшие покупки.


Посетить Дочки Сыночки
Контакты Дочки Сыночки

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14

Телефон:
8 (495) 461-67-04

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Gulliver

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Доступные детские товары в Дочках Сыночках

Покупаете мебель в детскую комнату или заказываете одежду и обувь для своего ребенка? Тогда вам стоит заглянуть в Дочки Сыночки. В интернет-магазине есть все для ваших детей. В разделе с питанием доступны молочные смеси и пюре от известных производителей, а в каталоге со спортивными ... товарами – все от мячей и велосипедов до самокатов и скейтбордов. Экономьте с промокодом Дочки Сыночки и подписывайтесь на рассылку, чтобы узнавать о новостях и получать персональные скидки на дальнейшие покупки.


Посетить Дочки Сыночки
Контакты Дочки Сыночки

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, этаж 9, помещение I, комната 14

Телефон:
8 (495) 461-67-04

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Mothercare
Toy.ru
myToys
Gulliver

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Специальные предложения от Дочки Сыночки

Важное об интернет-магазине Дочки Сыночки

Важное об интернет-магазине Дочки Сыночки

Компания Дочки Сыночки – один из крупнейших магазинов детских товаров в России. Сегодня открыто несколько сотен торговых точек по всей стране, в которых представлена сертифицированная продукция от ведущих производителей.

Магазин сотрудничает с благотворительным фондом San Marco и постоянно помогает детям из детских домов и малообеспеченным семьям. Кроме того, компания непрерывно внедряет инновации и улучшает качество обслуживания.

Активация промокода на сайте Дочки Сыночки

Активация промокода на сайте Дочки Сыночки

Дочки Сыночки – интернет-магазин с товарами для детей по доступным ценам. Стоимость одежды и игрушек может стать еще ниже благодаря промокодам. Это специальные коды купонов на скидку из комбинации букв и цифр. У нас на сайте доступны актуальные промокоды.

Для активации кода скидочного купона воспользуйтесь инструкцией:

  1. Изучите промокоды на нашем сайте. Проверьте срок их использования и условия активации.

  2. Выберите действующий промокод и скопируйте его.

  3. Перейдите на сайт Дочки Сыночки и добавьте товары в свою корзину.

  4. Пройдите регистрацию на сайте.

  5. На этапе оформления заказа вставьте промокод в специальное поле и нажмите «Проверить».

Сразу после указания промокода цена на товары в корзине снизится и можно будет перейти к оплате заказа.

Как еще сэкономить на покупках в Дочках Сыночках

Как еще сэкономить на покупках в Дочках Сыночках

Промокоды – отличный способ для покупки детских товаров по сниженным ценам. Однако компания предлагает клиентам и другие варианты экономии:

  • Рассылка. Для подписки пользователю нужно оставить имя и электронную почту на сайте, и на нее регулярно будут приходить письма с персональными предложениями на скидку и новости компании.

  • Бонусная программа. Чтобы принять в ней участие, нужно просто создать личный кабинет в интернет-магазине. После этого на виртуальный счет будут начисляться баллы за покупки, которые можно тратить на следующие заказы. Кроме того, участники получают бонусы в честь дня рождения. Количество баллов можно узнать на сайте или в чат-боте.

  • Акции. Компания периодически проводит распродажи. Чаще всего скидки на товары бывают в честь праздников. Кроме того, на сайте проходят конкурсы, где разыгрывают бонусы на покупки. Узнать об акциях можно в специальном разделе.

  • Социальные сети. У магазина есть страницы во ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассниках. Там бренд делится с подписчиками информацией о новинках и приглашает принять участие в розыгрышах. Пользователи соцсетей первыми узнают о предстоящих распродажах.

Помимо заказа товаров через сайт, для покупок можно использовать удобное мобильное приложение, которое доступно для смартфонов на ОС Android и iOS. Там легко находить нужные товары с помощью фильтров и добавлять понравившиеся товары в избранное. Чтобы раньше остальных узнавать об акциях, можно включить уведомления.

Какие товары можно заказать в Дочках Сыночках со скидкой

Какие товары можно заказать в Дочках Сыночках со скидкой

Дочки Сыночки – интернет-магазин с детскими товарами от известных зарубежных и российских производителей. На сайте можно со скидкой заказать продукцию из следующих разделов:

  • питание и кормление: молочные смеси, пюре, каши, пустышки, соски, стульчики для кормления в разных конфигурациях;

  • подгузники и гигиена: пеленки, пеленальные столики и матрасы, весы, салфетки, кремы и другие товары для ухода за малышом;

  • одежда и обувь для новорожденных, дошкольников и учеников младших классов;

  • игрушки: погремушки, куклы, коляски, кубики, конструкторы, бизиборды, конструкторы, игрушки на радиоуправлении;

  • коляски и автокресла;

  • детская мебель: кровати, матрасы, колыбели, шкафы, корзины для игрушек, комплекты для купания, системы безопасности и видеонаблюдения;

  • спорт и игры на улице: товары для зимних развлечений, спортивных игр, пляжного отдыха;

  • развитие и обучение: рюкзаки и сумки для школы, канцелярия, книги, мольберты, мебель для рабочего места школьника;

  • хобби и творчество: мозаика, раскраски, пластилин, кинетический песок, товары для художников, настольные игры.

Отдельно выделен каталог с товарами для мам. В этот раздел добавляют продукцию для беременных и кормящих, средства личной гигиены, удобную одежду и обувь.

Есть каталог с товарами для домашних животных. Для питомцев на сайте можно заказать корма и лакомства, сумки-переноски, ошейники и игрушки. На странице ветаптека есть попоны, бинты и пластыри для собак и кошек.  На предложения из этого каталога также часто бывают скидки.

Помимо товаров, на сайте доступны сервисы для детей всех возрастов. Здесь со скидкой можно купить подписку на онлайн-кинотеатр, обучающие курсы на разные темы, индивидуальные и групповые спортивные занятия от партнеров компании.

Как оплатить и получить заказы в интернет-магазине Дочки Сыночки

Как оплатить и получить заказы в интернет-магазине Дочки Сыночки

В интернет-магазине доступно несколько способов оплаты заказов:

  • наличными (при получении покупок);

  • банковской картой (при оформлении заказа и доставке).

Заказы можно получить, воспользовавшись курьерской доставкой. Кроме того, товары отправляют в постаматы PickPoint, пункты выдачи СДЭК и в отделения Почты России. Покупки также можно забрать из офлайн-магазина Дочки Сыночки.

Часто задаваемые вопросы про Дочки Сыночки

★ Как получить промокоды в Дочки Сыночки?

Необходимо зайти на страницу Дочки Сыночки и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Дочки Сыночки?

Чтобы воспользоваться промокодом от Дочки Сыночки необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Дочки Сыночки доступно | Декабрь?

Количество актуальных купонов: 4

★ Все ли предложения Дочки Сыночки актуальны | Декабрь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Дочки Сыночки.

★ Почему стоит использовать купоны Дочки Сыночки?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Дочки Сыночки

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