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Промокоды и купоны Dostavista | Август 2020

Курьерская служба срочной доставки по низкой цене. Актуальных купонов: 8

150Р
купон

Скидка
Экономия на на курьерскую службу доставки - стоимость от 150 рублей

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предложение

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Доставим за 90 минут или в удобное время ваши заказы

Лучшее
предложение

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За утерю вернем 100% компенсацию, за повреждения 0,5%

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Груз весом до 1500 кг доставим любым удобным способом

200Р
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Всего за 200 рублей сдадим налоговую отчетность

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На первый заказ дарим скидку до 20%

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Для любимых клиентов услуга встреча/ отправление поезда/ автобуса всего 200 рублей

20%
купон

Промокод
На первый заказ дарим скидку до 20%

150Р
купон

Скидка
Экономия на на курьерскую службу доставки - стоимость от 150 рублей

Лучшее
предложение

Скидка
Доставим за 90 минут или в удобное время ваши заказы

Лучшее
предложение

Скидка
За утерю вернем 100% компенсацию, за повреждения 0,5%

Лучшее
предложение

Скидка
Оплачивай любым удобным для себя способом

Лучшее
предложение

Скидка
Груз весом до 1500 кг доставим любым удобным способом

200Р
купон

Скидка
Всего за 200 рублей сдадим налоговую отчетность

200Р
купон

Скидка
Для любимых клиентов услуга встреча/ отправление поезда/ автобуса всего 200 рублей

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Бесплатное ожидание

Сервис по доставке Достависта предоставляет услугу бесплатного ожидания курьера. Данная услуга доступна на 30 минут. Курьер будет ждать адресата на месте вручения в течение получаса, и Вы не будете за это платить. Оформить бесплатное ожидание можно при создании маршрута доставки. Да ... нная опция будет доступна автоматически.


Посетить Dostavista
Контакты Dostavista

Юридический адрес:
Юридический адрес: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково». Адрес для корреспонденции: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5

Соц. сети:

vkfacebook instagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бесплатное ожидание

Сервис по доставке Достависта предоставляет услугу бесплатного ожидания курьера. Данная услуга доступна на 30 минут. Курьер будет ждать адресата на месте вручения в течение получаса, и Вы не будете за это платить. Оформить бесплатное ожидание можно при создании маршрута доставки. Да ... нная опция будет доступна автоматически.


Посетить Dostavista
Контакты Dostavista

Юридический адрес:
Юридический адрес: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково». Адрес для корреспонденции: 121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 5

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Утконос
Перекресток
Boxberry

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Специальные предложения от Dostavista

Подробнее о курьерской компании Dostavista

Подробнее о курьерской компании Dostavista

Курьерская компания Dostavista – это служба доставки, работающая в Москве и двух десятках других городов России. Она предлагает быструю перевозку любых посылок в пределах, разрешенных законодательством. Здесь можно заказать доставку товаров из интернет-магазина, переслать документы бизнес-партнерам или в государственные инстанции, воспользоваться доставкой еды из ресторана и другими видами курьерских услуг.

Не нужно изучать детали и варианты пересылки, предлагаемые выбранным магазином. Главное, чтобы там была опция самовывоза, а об остальном курьеры Достависта позаботятся сами. Клиенту остается лишь ждать доставки дома или в офисе, оплатить ее и получить заказ. Такой подход позволяет тратить меньше времени и денег, а скидки делают экономию еще больше. Компания регулярно устраивает акции, предоставляет партнерам промокоды и снижает тарифы на выбранные услуги. На этой странице всегда можно найти актуальные предложения, купоны и другие скидки. Промокоды, публикуемые здесь, доступны всем читателям.

Как использовать промокод, чтобы получить скидку в Dostavista

Как использовать промокод, чтобы получить скидку в Dostavista

Чтобы получить скидку, предоставляемую по купону, нужно активировать его, вводя промокод во время оформления заказа. Но перед этим необходимо выбрать на странице подходящее предложение и кликнуть по нему. Промокод должен автоматически скопироваться, затем произойдет переадресация на сайт компании. Если этого не случилось – копировать код купона и переходить по ссылке нужно вручную. Чтобы активировать промокод, необходимо совершить следующие действия:

  1. Выбрать на сайте город, в котором нужны курьерские услуги.

  2. Нажать «Заполнить заявку» в верхнем левом углу сайта.

  3. Указать параметры доставки и выбрать способ оплаты.

  4. Внизу страницы оформления заявки кликнуть «У меня есть промокод», чтобы ввести ключ купона в открывшейся строке.

  5. Оставить заказ, используя кнопку «Подать заявку».

После применения скидочного промокода тариф на курьерские услуги будет пересчитан с учетом дисконта. После этого нужно дождаться курьера и получить товар или передать ему посылку для вручения адресату.

Акции и другие скидки от Dostavista

Акции и другие скидки от Dostavista

Используя услуги Достависта, можно меньше тратить на покупки в магазинах, которые предлагают дорогую или неудобную доставку либо вовсе не имеют таковой. Дополнительно снизить расходы позволяют скидки и спецпредложения компании:

  • Дисконт на первый заказ. Новичкам, впервые пользующимся услугами компании, предоставляется скидка до 50 % на отправку первого заказа. Чтобы получить дисконт, его нужно активировать путем ввода промокода.

  • Долгосрочная доставка. Несрочные отправления, время доставки которых составляет больше дня, можно пересылать дешевле, чем обычные экспресс-посылки.

  • Пакетные доставки. Пакетные доставки, включающие посещение нескольких адресов, обходятся дешевле, чем отдельное посещение каждого из них. Вызвав курьера, можно забрать покупки в пунктах выдачи нескольких интернет-магазинов или разослать отправления разным адресатам за один раз.

  • Спецпредложения для бизнеса. Компаниям и предпринимателям Dostavista предлагает постоянное сотрудничество с индивидуальными расценками, API для интеграции меню доставки и т. д. Дополнительно компания предоставляет скидки на доставку отчетности в налоговую и другие государственные инстанции.

Чтобы не пропустить интересное предложение, можно подписаться на рассылку компании или установить ее приложение, которое делает процесс заказа доставки еще удобнее. На этой странице также регулярно публикуются спецпредложения и горячие скидки на курьерские услуги.

Популярные дисконты в Достависта

Популярные дисконты в Достависта

Чтобы привлечь новых клиентов, Dostavista регулярно устраивает акции для новичков и дарит им скидки на первые заказы. Они публикуются на этой странице. Постоянные клиенты могут получать персональные дисконты и другие бонусы. Чаще всего заказать со скидкой можно:

  • несрочную перевозку посылок;

  • грузовые перевозки по городу и области;

  • пакетные пересылки с посещением нескольких адресов.

Актуальные дисконтные предложения и скидки с условиями и детальным описанием публикуются на сайте Dostavista.

Как заказать услуги доставки в Dostavista

Как заказать услуги доставки в Dostavista

Чтобы заказать доставку, нужно заполнить заявку на сайте Dostavista, указав начальный и конечный пункты, способ перемещения курьера и габариты отправления. После этого нужно оплатить услуги онлайн, что можно сделать с помощью банковской карты Мир, Visa, MasterCard или с электронного кошелька. Доступна также опция оплаты при получении, в таком случае используются наличные деньги.

С Достависта можно забрать товар из пункта выдачи магазина или кафе, даже если такая опция предусматривает оплату в точке самовывоза. Курьер за свой счет оплатит покупку, после чего потраченная им сумма будет включена в общую стоимость услуг доставки. Таким образом можно покупать с доставкой на дом товары в магазинах, которые вообще не предлагают пересылку заказов.

Посылку, отправленную Dostavista, можно застраховать на случай повреждения или потери. Страховка стоит 0,5 % от указанной ценности отправления. Максимальная выплата при наступлении страхового случая составляет 50 тысяч рублей.

Часто задаваемые вопросы про Dostavista

★ Как получить промокоды в Dostavista?

Необходимо зайти на страницу Dostavista и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Dostavista?

Чтобы воспользоваться промокодом от Dostavista необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Dostavista доступно | Август?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения Dostavista актуальны | Август?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Dostavista.

★ Почему стоит использовать купоны Dostavista?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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