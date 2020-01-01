Промокоды и скидки Elementaree | Сентябрь 2020

О службе Elementaree

Из-за постоянной занятости не у каждого из нас есть время на приготовление вкусной и полезной пищи. Это учли в компании Элементари и пообещали, что на любое блюдо теперь будет уходить не более 15 минут.

Служба работает на российском рынке с 2013 года, и сегодня она занимается составлением меню из разнообразных блюд и доставкой заготовок. Еженедельно подписчики могут оформить комплексные или выбрать отдельные блюда из меню. Кроме того, питание можно скорректировать исходя из предпочтений: просто укажите, какие продукты не должны входить – и блюда скорректируют по вашим вкусам. В указанное время вам доставят готовый пакет продуктов, которые останется соединить воедино. Ниже мы расскажем, как сэкономить на услугах компании.