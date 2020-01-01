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Промокоды и скидки Elementaree | Сентябрь 2020

Качественная и полезная еда со скидками. Актуальных купонов: 10

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Скидка
Используйте промокод elementeree и получите скидку 33% на пробный набор из 5 ужинов
Истекает через 31 день

Лучшее
предложение

Скидка
Выберите полезные блюда для детей в Elementaree
Истекает через 31 день

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка блюд до 12 км от МКАД при заказе на сумму от 2400 рублей
Истекает через 17 дней

10%
купон

Скидка
Elementaree промокод дарит выгоду 10% на все блюда при подписке
Истекает через 24 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Только ваши любимые ингредиенты - выбирайте блюда среди большого ассортимента
Истекает через 19 дней

33%
купон

Скидка
Меню "Пробный премиум" - скидки elementaree 33% на 3 ресторанных ужина
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
76 блюд без острых ингредиентов для заботящихся о здоровье организма
Истекает через 24 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Подборка блюд для веганов - разнообразьте свой рацион
Истекает через 19 дней

10%
купон

Скидка
Используйте промокод элементари и получите скидку 10% на набор из 5 ужинов на семью
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Аллергия или есть нелюбимые продукты? Напишите нам, составим вам персональное меню
Истекает через 17 дней

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0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Elementaree
Контакты Elementaree

Соц. сети:

vk
Похожие магазины
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток
Grow food

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Специальные предложения от Elementaree

О службе Elementaree

О службе Elementaree

Из-за постоянной занятости не у каждого из нас есть время на приготовление вкусной и полезной пищи. Это учли в компании Элементари и пообещали, что на любое блюдо теперь будет уходить не более 15 минут.

Служба работает на российском рынке с 2013 года, и сегодня она занимается составлением меню из разнообразных блюд и доставкой заготовок. Еженедельно подписчики могут оформить комплексные или выбрать отдельные блюда из меню. Кроме того, питание можно скорректировать исходя из предпочтений: просто укажите, какие продукты не должны входить – и блюда скорректируют по вашим вкусам. В указанное время вам доставят готовый пакет продуктов, которые останется соединить воедино. Ниже мы расскажем, как сэкономить на услугах компании.

Как использовать промокод в Elementaree

Как использовать промокод в Elementaree

Акционные предложения службы представлены на этой странице — коды и акции, которые постоянно обновляются. Применяя скидочные купоны, можно снизить цену покупок на несколько сотен рублей. Чтобы сделать это, нужно:

  1. Выбрать код из списка и кликнуть по нему.

  2. Дождаться, пока номер промокода скопируется в буфер обмена, а пользователь будет переадресован на сайт магазина, в нужную категорию товаров.

  3. Переместить блюда в корзину.

  4. Перейти к оформлению.

  5. В новом окне выбрать количество порций, ввести действующий номер телефона, адрес и дату доставки.

  6. Перед оформлением нажать на цену в верхнем правом углу, где откроется поле для ввода промокода.

  7. После ввода кода выбрать нажать «Оформить» и ввести необходимые данные (адрес, телефон, способ доставки, способ оплаты).

Цена блюд пересчитается с учетом скидки, а покупателю останется внести оплату и ждать доставки. На этой странице есть не только промокоды, но и акции. Для участия в них не нужно копировать коды: достаточно выбрать предложение, дающее скидку на требуемую категорию товаров, и перейти в магазин. Здесь цена блюд уже отобразится с учетом скидки.

Одни промокоды доступны только новым покупателям и действуют на первый заказ, другие можно применять многократно в течение всего акционного периода. На нашем сайте перечень действующих предложений службы Элементари постоянно обновляется. Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить новые способы снизить цену.

Другие способы сэкономить в Elementaree

Другие способы сэкономить в Elementaree

Компания совершенствует свои сервисы и предлагает несколько способов снизить цену покупок. Одни можно комбинировать с промокодами, другие с ними не суммируются. Выбирайте подходящие варианты экономии и платите за блюда еще меньше.

  • Скидка на первую покупку. Покупатель, который впервые обращается в компанию, может оформить недельную или месячную подписку на специальных условиях.

  • Подписка на обновления. В Elementaree можно получать спецпредложения на почту, выбирая любимые блюда. Для этого нужно найти кнопку подписки на обновления на сайте и ввести в поле адрес электронной почты. Уже с первым письмом может прийти промокод, подарок или другое спецпредложение.

  • Набор от шефа. Каждую неделю компания предлагает специальное меню из нескольких блюд со скидкой. Посмотреть, какие позиции включены в предложение на этой неделе, можно на сайте компании.

  • Пробный премиум. В меню включено несколько ресторанных блюд. При нажатии на каждое из них открывается полный состав. Перечень в этом меню постоянно меняется, и покупатели могут заказать весь комплекс со скидкой или каждое блюдо по отдельности.

  • Скидка в приложении. Чтобы заказывать любимые блюда было еще удобнее, в Elementaree есть приложение для устройств на основе iOS и Android. В нем пользователей ждут дополнительные скидки, акции и промокоды, которых нет на сайте.

  • Скидка на доставку раз в неделю. В рамках этого предложения клиент выбирает меню и раз в 7 дней ему доставляют порционно разделенные и подготовленные продукты. 

Кроме промокодов в компании Elementaree есть и другие способы снизить цену. используйте их, чтобы платить меньше при покупке блюд профессиональной кухни или составляйте свое специальное меню.

Популярные блюда в Elementaree по сниженной цене

Популярные блюда в Elementaree по сниженной цене

Рассчитывать на скидку можно, выбирая комплексы из нескольких предложений. Они включают в себя основные блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, а также супы. Промокоды и скидки на первый заказ распространяются на весь ассортимент, поэтому при первом обращении можно купить любую еду из меню дешевле.

Акционная политика сервиса предусматривает хорошие скидки при заказе полноценных приемов пищи на двоих или всю семью.

Весь выбор блюд на текущую неделю, график доставки, актуальные акции и другую информацию можно найти на главной странице сайта.

Оплата и доставка в Elementaree

Оплата и доставка в Elementaree

К оплате принимаются карты VISA и  MasterCard. Удобно оплачивать через интернет-банкинг Халва, а также при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay или корпоративными картами питания Foodcard. 

Подготовленные продукты доставляются автомобилями с рефрижераторами, что гарантирует их правильное хранение и транспортировку.

Узнать время доставки по районам Москвы можно на сайте компании или позвонив по номеру контакт-центра. Связь с менеджером также доступна в мессенджерах и социальных сетях.

Часто задаваемые вопросы про Elementaree

★ Как получить промокоды в Elementaree?

Необходимо зайти на страницу Elementaree и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Elementaree?

Чтобы воспользоваться промокодом от Elementaree необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Elementaree доступно | Сентябрь?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Elementaree актуальны | Сентябрь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Elementaree.

★ Почему стоит использовать купоны Elementaree?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Elementaree

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаИспользуйте промокод elementeree и получите скидку 33% на пробный набор из 5 ужиновне требуется
СкидкаВыберите полезные блюда для детей в Elementareeне требуется
СкидкаБесплатная доставка блюд до 12 км от МКАД при заказе на сумму от 2400 рублейне требуется
СкидкаElementaree промокод дарит выгоду 10% на все блюда при подпискене требуется
СкидкаТолько ваши любимые ингредиенты - выбирайте блюда среди большого ассортиментане требуется
СкидкаМеню "Пробный премиум" - скидки elementaree 33% на 3 ресторанных ужинане требуется

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