Промокоды Foodband на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Доставка днем по Москве в пределах МКАД при заказе от 650 рублей

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Промокод

Промокод Foodband до -30% скидка на заказ Успейте воспользоваться моментом и сэкономить на своём заказе 30% с нашим новым кодом. Для этого сформируйте свой заказ на минимальную сумму 7000 рублей.

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Промокод

Промокод Фудбэнд до -20% на ВСЁ в ночные часы

Беспл
подарок

Промокод

Тяхан овощной с грибами в подарок

20%
купон

Промокод

Скидка 20% при заказе от 5500 рублей

15%
купон

Промокод

Совершите заказ на сумму свыше 3700 рублей и получите скидку 15%

10%
на ВСЁ

Промокод

Экономия 10% на ВСЁ меню при заказе от 2500 рублей

7%
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Минус 7% на ВЕСЬ ассортимент при заказе от 1300 рублей

Беспл
подарок

Промокод

5 пицц за 2450 рублей + 2л холодного чая в подарок

Беспл
подарок

Промокод

Промокод FoodBand: 10 пицц за 4990 рублей + 4л каркаде в подарок

Беспл
подарок

Промокод

Удон с курицей в чесночном соусе в подарок При заказе от 1290 рублей дарим удон с курицей в чесночном соусе.

Беспл
подарок

Промокод

Бесплатное горячее блюдо в День рождения от FoodBand

990Р
купон

Промокод

Промокод FoodBand: 4 пиццы за 990 рублей

Беспл
подарок

Промокод

Горяченькая пицца BBQ в подарок от FoodBand Пицца BBQ 30 см достанется бесплатно при заказе от 1190 рублей, 40 см - от 1490 рублей. Приятного аппетита!

Беспл
подарок

Промокод

Промокод FoodBand: пицца Чикен Алоха в подарок Заказ на сумму 1290 рублей подарит пиццу 30 см. При наполнении корзины на сумму от 1590 рублей Вам достанется аппетитная пицца 40 см.

Беспл
подарок

Промокод

Острая пицца Пепперони достанется в подарок от ФудБэнд При оформлении заказа от 1290 рублей горячая пицца 30 см будет подарком. Пицца еще больше (40 см) порадует при заказе от 1590 рублей.

Беспл
подарок

Промокод

Купон FoodBand: бесплатный ролл Филадельфия к заказу Для получения подарка минимальная сумма заказа должна составлять 1490 рублей. Совместите в заказе кухни стран мира!

Беспл
доставка

Скидка

Доставка днем по Москве в пределах МКАД при заказе от 650 рублей

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Служба доставки скидок... и еды

К Вам вот-вот заявится шумная тусовка, а в холодильнике стоит лишь одинокая банка маринованных огурцов? Или весь отдел в офисе дружно забыл дома свои ланчбоксы? Foodband спешит на помощь! На официальном сайте службы доставки Вас ждет обширное меню азиатской и паназиатской кухни, мо... ре выгодных акций и быстрая доставка! Попробуйте свое первое блюдо уже сегодня, применив при заказе один из промокодов Foodband! Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Foodband

Контакты Foodband

Юридический адрес:
125438, Москва, 4-й Лихачевский пер, д. 4

Телефон:
8 (495) 255-04-64

Соц. сети:

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Подарок в День Рождения

Подарок в День Рождения

Надоело проводить весь праздничный день в фартуке у плиты? Пора ломать стереотипы, пусть праздник приносит только удовольствие! Служба доставки Foodband дарит всем именинникам одно блюдо из акционного меню! Для того, чтобы воспользоваться акцией, укажите день Вашего Рождения в личном кабинете или сообщите его оператору при заказе. Промокод Фудбэнд действует за семь дней до и семь дней после Вашего Дня Рождения. Вы можете использовать его лишь один раз при минимальной сумме заказа 650 рублей. С подробными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Ночные птички

Ночные птички

Вас атаковал приступ внезапного голода, а все магазины уже закрыты? Служба доставки Foodband не даст Вам умереть с голоду! Более того, именно в ночное время: с часа ночи до пяти утра, Foodband дарит всем покупателям скидку 10% при заказе от 1000 рублей, 15% при заказе от 1500 рублей и целых 20% при заказе от 2000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто введите код купона Фудбэнд в специальном поле на странице оплаты заказа или сообщите его оператору.

Скидка при заказе через приложение

Скидка при заказе через приложение

Что может быть удобнее для заказа еды, чем бесплатное приложение? Правильно, ничего! Служба доставки Foodband знает об этом, поэтому старается сделать свое приложение лучше и выгоднее с каждым днем. Скачайте его бесплатно на AppStore или PlayMarket, авторизуйтесь в системе и заказывайте со скидкой! Позвольте приложению оповещать Вас о появлении новых купонов Foodband, чтобы, наверняка, не пропустить самое выгодное предложение!

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