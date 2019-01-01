Промокоды Foodband на Сентябрь 2019

Подарок в День Рождения

Надоело проводить весь праздничный день в фартуке у плиты? Пора ломать стереотипы, пусть праздник приносит только удовольствие! Служба доставки Foodband дарит всем именинникам одно блюдо из акционного меню! Для того, чтобы воспользоваться акцией, укажите день Вашего Рождения в личном кабинете или сообщите его оператору при заказе. Промокод Фудбэнд действует за семь дней до и семь дней после Вашего Дня Рождения. Вы можете использовать его лишь один раз при минимальной сумме заказа 650 рублей. С подробными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.