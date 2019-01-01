Промокоды Foodband на Сентябрь 2019

2 оценки поставлены средняя 5
30%
на ВСЁ
20%
купон
Беспл
подарок
20%
купон
15%
купон
10%
на ВСЁ
7%
на ВСЁ
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
990Р
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
доставка
36%
купон
25%
купон
16%
купон
30%
на ВСЁ
20%
купон
Беспл
подарок
20%
купон
15%
купон
10%
на ВСЁ
7%
на ВСЁ
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
990Р
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
доставка
36%
купон
25%
купон
16%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
20%
на ВСЁ
Беспл
подарок
Беспл
подарок
1+1=3
купон
2 оценки поставлены средняя 5
К Вам вот-вот заявится шумная тусовка, а в холодильнике стоит лишь одинокая банка маринованных огурцов? Или весь отдел в офисе дружно забыл дома свои ланчбоксы? Foodband спешит на помощь! На официальном сайте службы доставки Вас ждет обширное меню азиатской и паназиатской кухни, мо... ре выгодных акций и быстрая доставка! Попробуйте свое первое блюдо уже сегодня, применив при заказе один из промокодов Foodband! Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
125438, Москва, 4-й Лихачевский пер, д. 4
Телефон:
8 (495) 255-04-64
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Надоело проводить весь праздничный день в фартуке у плиты? Пора ломать стереотипы, пусть праздник приносит только удовольствие! Служба доставки Foodband дарит всем именинникам одно блюдо из акционного меню! Для того, чтобы воспользоваться акцией, укажите день Вашего Рождения в личном кабинете или сообщите его оператору при заказе. Промокод Фудбэнд действует за семь дней до и семь дней после Вашего Дня Рождения. Вы можете использовать его лишь один раз при минимальной сумме заказа 650 рублей. С подробными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.
Вас атаковал приступ внезапного голода, а все магазины уже закрыты? Служба доставки Foodband не даст Вам умереть с голоду! Более того, именно в ночное время: с часа ночи до пяти утра, Foodband дарит всем покупателям скидку 10% при заказе от 1000 рублей, 15% при заказе от 1500 рублей и целых 20% при заказе от 2000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто введите код купона Фудбэнд в специальном поле на странице оплаты заказа или сообщите его оператору.
Что может быть удобнее для заказа еды, чем бесплатное приложение? Правильно, ничего! Служба доставки Foodband знает об этом, поэтому старается сделать свое приложение лучше и выгоднее с каждым днем. Скачайте его бесплатно на AppStore или PlayMarket, авторизуйтесь в системе и заказывайте со скидкой! Позвольте приложению оповещать Вас о появлении новых купонов Foodband, чтобы, наверняка, не пропустить самое выгодное предложение!