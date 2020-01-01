Промокоды и скидки FOROFFICE | Июль 2020

Компания FOROFFICE

Поставщик офисного оборудования и расходных материалов Форофис ( оператор ООО «Компсервис») присутствует на рынке более 20 лет.

Филиалы FOROFFICE открыты в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а центральный склад в Москве готов ежедневно отгружать до 30 тысяч позиций.

Специалисты Форофис предлагают оборудование для решения любых бизнес-задач всех уровней сложности, а при необходимости организуют очные и виртуальные демо-показы. Также компания оказывает услуги по сопровождению тендерных и проектных продаж: от первичных консультаций до документального сопровождения.

Компания предлагает кредитные программы от банков-партнеров, рассрочку, а также услуги лизинговых компаний при покупке товаров из ассортимента FOROFFICE.

Заказ продукции осуществляется через персонального менеджера, по телефону или через корзину в интернет-магазине. Для снижения цены заказа можно применить промокод, воспользоваться акционными предложениями и скидочными купонами.