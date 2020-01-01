Промокоды и скидки Foxford | Июнь 2020

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Юридический адрес:
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6
Электронная почта:
ask@foxford.ru
Телефон:
+7 (495) 120-04-34, 8 (800) 500-80-11
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
...
Юридический адрес:
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6
Электронная почта:
ask@foxford.ru
Телефон:
+7 (495) 120-04-34, 8 (800) 500-80-11
Соц. сети:
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Онлайн-сервис Foxford приглашает к сотрудничеству учащихся и учителей российских школ. Занимаясь на курсах или с репетитором, можно существенно поднять свой общеобразовательный уровень и тем самым увеличить шансы на успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ. Отдельные предложения ожидают участников школьных олимпиад. Учеба проходит под руководством преподавателей ведущих вузов страны – ВШЭ, МГУ, МФТИ.
Для учителей предусмотрены курсы переподготовки и повышения квалификации. Родители могут принимать участие в открытых семинарах на тему развития и воспитания детей. Фоксфорд является резидентом проекта «Сколково». На сайте регулярно проводят акции, позволяющие получить скидку и даже бесплатное обучение. Сэкономить помогают и промокоды, распространяемые в интернете.
На этой странице собраны актуальные подарочные предложения школы Фоксфорд. Есть промокоды, обеспечивающие скидку на все виды занятий. Отдельные купоны распространяются только на конкретные курсы. Также можно получить право на бесплатный пробный урок или даже цикл занятий. Активировать действующий промокод очень просто:
Скопируйте код купона.
Перейдите на сайт Foxford.
Зарегистрируйтесь (можно через аккаунт в соцсети).
Выберите услугу.
Перейдите в корзину.
Вставьте промокод в соответствующем поле.
Убедитесь, что купон сработал.
Оплатите заказ.
Помимо промокодов, выкладываемых в свободном доступе, есть персональные купоны. Их дарят за первую покупку, учебную активность, в рамках различных акций. Коды присылают на адрес электронной почты или в приложение (Android, iOS). Получатель не может передавать такой бонус третьим лицам. Обычно коды не суммируются с другими подарочными предложениями.
У каждой акции – ограниченный срок действия. Рекомендуется дополнительно проверять этот момент. Если актуальный промокод не срабатывает, несмотря на то что условия соблюдены, обратитесь в службу поддержки: существует вероятность, что школа Foxford досрочно закрыла эту бонусную программу. Ничего страшного – найти новые купоны на скидку не составит большого труда.
Для знакомства с условиями обучения не придется тратить деньги. В разделе «Попробовать бесплатно» вас ожидает чат, по итогам которого Мистер Фокс предложит свободные программы. На странице «Открытые мероприятия» тоже можно найти анонсы событий, на которые приглашаются все желающие. Бесплатно предлагают онлайн-учебники, тесты и пробники ЕГЭ, участие в местных олимпиадах.
Промокоды Foxford можно найти и в разделе «Акции». Размер скидки составляет от пары сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от стоимости программы. Наиболее выгодные предложения связаны с курсами, намеченными на будущий учебный год. Например, учащимся десятых классов имеет смысл заранее подумать о подготовке к выпуску из школы. Предварительный заказ позволит сделать этот процесс менее затратным.
Сегодня на сайте действует партнерская программа, дающая возможность зарабатывать на привлечении друзей, – достаточно поделиться ссылкой. Зарегистрировавшийся по приглашению получает деньги, которые сможет потратить на первый заказ. За привлечение каждого клиента полагаются бонусные баллы. Их начислят сразу после того, как новичок заплатит за услуги определенную сумму. Один бонус приравнен одному рублю. Можно рассчитываться этими баллами за собственные покупки.
Промокоды Foxford распространяются на:
курсы;
репетиторство;
пакеты и абонементы;
экстернат и домашняя школа.
Администрация настолько уверена в уровне сервиса, что часто обещает вернуть деньги, если ученик не добьется поставленной цели. Например, не поступит в выбранный вуз. Такое предложение выглядит заманчиво, но не стоит забывать о том, что в первую очередь результат зависит от желания и настойчивости учащегося.
Школа Foxford заботится и о преподавателях. Учителям предлагают более сотни курсов переподготовки и повышения квалификации по ФГОС. Цены адекватные, особенно с учетом возможности использовать промокоды. Есть партнерская программа, предполагающая бесплатное обучение преподавателей.
Компания предлагает разнообразные варианты оплаты услуг, от банковских карт и электронных кошельков до расчета наличными. Есть несколько способов внести деньги:
в полном объеме единым платежом;
единовременно с использованием промокода или сертификата;
заемными средствами кредитной организации, указанной в списке на сайте.
Если клиент частично или полностью недееспособен, потребуется письменное согласие опекуна. Оплату может сделать и третье лицо. Достаточно передать ему ссылку, которая появляется в момент оформления заказа. Возврат средств возможен, если пользователь предъявил претензию, признанную справедливой, или совершил ошибочный платеж. В таких ситуациях сайт Foxford обязуется вернуть деньги в течение 10 рабочих дней.