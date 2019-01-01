Frendi Купоны на Ноябрь 2019

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Дарим до 50% на МРТ в «Лечебно-диагностическом центре на Вернадского»

700Р
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Скидка

Выгодные цены от 700 рублей на фруктовый, клубничный или сладкий букет

40%
купон

Скидка

Лови скидку до 40% на отдых в коттедже с сауной и камином на базе отдыха «Аврора Нахимовское озеро»

50%
купон

Скидка

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90%
купон

Скидка

Дисконт до 90% на 3 или 6 месяцев безлимитного посещения сеансов LPG-массажа всего тела в салоне красоты «Эстетика»

86%
купон

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Frendi – Ваш проводник в мире скидок

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Контакты Frendi

Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1., «Френди»

Телефон:
8 (495) 800-15-34

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Frendi – Ваш проводник в мире скидок

Если Вы любите экономить, то, наверняка, знаете, что нужно делать это правильно! На сайте «Frendi» (ранее Groupon) Вы найдете множество акционных купонов, которые помогут Вам изрядно сэкономить на всех видах услуг! Приобретая купоны, вы получаете скидки, которые доходят до 90%! Поку ... пайте скидки на услуги салонов красоты и медицинских центров, обучающие курсы и посещение ресторанов, возможности выгодно путешествовать и многое другие! У Вас возникли вопросы? Специалисты горячей линии с удовольствием проконсультируют Вас и помогут грамотно воспользоваться сервисом. Вы хотели бы сделать уже первую покупку выгоднее? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Frendi. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.


Посетить Frendi

Контакты Frendi

Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1., «Френди»

Телефон:
8 (495) 800-15-34

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Лабиринт
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book24
OneTwoTrip
Издательство МИФ
Республика
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Мосцветторг
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Специальные предложения от Frendi

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