Промокоды и скидки GeekBrains | Июнь 2020

Что такое GeekBrains

Образовательный сервис GeekBrains от Mail.ru Group поможет начать карьеру в IT и Digital. Новые знания с нуля можно получить в четырех направлениях — программирование, управление, маркетинг и дизайн.

Проект «Школа программирования» появился в 2010 году, а в 2016 он трансформировался в сообщество Гик Брейнс. Главной целью авторов проекта стало создание современного обучающего инструмента, который позволит получить профессию, реально востребованную на рынке труда.

Студентов обучают преподаватели-практики с большим опытом реализации проектов. Они проходят жесткий отбор по программам аттестации и серьезное внутреннее обучение.

Действует система наставничества — наставником может быть любой студент портала, прошедший тестирование. Наставники GeekBrains помогают студентам осваивать учебный материал, отвечают на вопросы о практических заданиях и учебных проектах. После обучения портал гарантирует проведение стажировки и помогает своим студентам с трудоустройством.

За годы работы к проекту присоединились более трех миллионов пользователей, и это число продолжает расти.