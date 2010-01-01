Промокоды и скидки GeekBrains | Июнь 2020

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Образовательный сервис GeekBrains от Mail.ru Group поможет начать карьеру в IT и Digital. Новые знания с нуля можно получить в четырех направлениях — программирование, управление, маркетинг и дизайн.
Проект «Школа программирования» появился в 2010 году, а в 2016 он трансформировался в сообщество Гик Брейнс. Главной целью авторов проекта стало создание современного обучающего инструмента, который позволит получить профессию, реально востребованную на рынке труда.
Студентов обучают преподаватели-практики с большим опытом реализации проектов. Они проходят жесткий отбор по программам аттестации и серьезное внутреннее обучение.
Действует система наставничества — наставником может быть любой студент портала, прошедший тестирование. Наставники GeekBrains помогают студентам осваивать учебный материал, отвечают на вопросы о практических заданиях и учебных проектах. После обучения портал гарантирует проведение стажировки и помогает своим студентам с трудоустройством.
За годы работы к проекту присоединились более трех миллионов пользователей, и это число продолжает расти.
Чтобы выгодно покупать курсы образовательного портала, используйте промокоды — это набор цифр и букв или отдельные кодовые слова, которые дают пользователю право на скидку.
Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо пройти простую регистрацию на сайте, указав адрес электронной почты и пароль. Затем перейдите по ссылке в письме и подтвердите свой аккаунт. Также можно авторизоваться через соцсети — это еще проще и быстрее.
Перейдите в раздел с курсами и пролистайте вниз до конца страницы.
Скопируйте и вставьте актуальный код купона в поле «Введите промокод», затем нажмите «Активировать».
Готово — вы получили продукт образовательного сервиса по сниженной цене.
Хорошее образование стоит дорого, поэтому используйте все возможности, чтобы сэкономить (акции, скидки и промокоды). К счастью, Гик Брейнс предлагает массу таких возможностей:
Каждый новый пользователь портала получает подарок при регистрации. Он дает скидку на первую покупку (выбирайте при этом любую профессию с гарантированным трудоустройством).
Скидки на сайте. В разделе курсов вы увидите действующие скидки, которые могут достигать 40%. Они меняются, поэтому уточняйте актуальную информацию у менеджеров проекта.
Промокоды. Даются на первый заказ, также нередко встречаются промокоды на покупку любого обучающего курса со скидкой. С кодом купона сможете сэкономить 10%, 20% или даже 40% от стоимости обучения.
Налоговый вычет. Пользователь может вернуть до 13% стоимости обучения в виде вычета налогов. Подробности узнавайте у консультанта после отправки заявки.
Образовательный портал Гик Брейнс предлагает:
обучающие курсы по IT-профессиям с нуля до уровня Middle и Junior с гарантированной стажировкой, трудоустройством, реальными проектами (на курсы часто распространяются акции и даются промокоды);
бесплатные интенсивы по основам программирования, веб-дизайна и веб-разработки, а также рекламе в соцсетях, тестированию программного обеспечения и многое другое;
более 1000 бесплатных вебинаров на самые разные темы в области IT: от того, как зарабатывать на разработке мобильных приложений, до того, как организовать работу команды на удаленке;
раздел с бесплатными тестами позволит оценить свои знания по программированию, SMM, таргету и десятке других IT-направлений;
для детей от 11 до 17 лет открыта GeekSchool — школа с интерактивными онлайн-курсами по программированию на Python и разработке игр.
Все эти платные и бесплатные инструменты помогают студентам развиваться профессионально и прокачивать soft skills — надпрофессиональные навыки мышления и общения для эффективной работы.
Чтобы начать обучение на сайте, необходимо оставить заявку под нужным курсом. После этого с вами свяжется менеджер и предложит удобный вариант для оплаты обучения. Оплачивать можно с помощью систем электронных платежей, через банки и их онлайн-приложения, электронные кошельки.
Будьте готовы внести сразу всю сумму — несмотря на то что в разделе курсов указана ежемесячная цена, понятия стоимости одного месяца обучения просто не существует. Поэтому умножайте стоимость одного месяца на длительность курса. Если по какой-то причине вам придется остановить обучение, то GeekBrains пересчитает сумму и вы оплатите только фактически пройденное время.
Конечно, эти суммы немаленькие, именно поэтому важно обращать внимание на акции, скидки и промокоды.
Также на сайте можно пройти обучение, а начать платить за него только через год — такая возможность предоставляется сообществом благодаря льготной системе кредитования от Альфа-Банка. Платеж разбивается на пять лет с невысокой процентной ставкой. Есть также классическая рассрочка, но по ней необходимо платить с первого месяца обучения.