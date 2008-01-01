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Промокоды и купоны HelpToMama | Июль 2020

Детское питание и одежда с экономией для родителей. Актуальных купонов: 14

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Скидка
Распродажа в HelpToMama - скидка до 20% на игрушки MATTEL: Barbie, Fischer Price и другие

20%
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Скидка
Sale на игрушки Hasbro до 20%

25%
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Уцененные товары

На сайте интернет-магазина товаров для детей Хелптумама есть специальный раздел с уцененными товарами. На данные товары предоставляется скидка до 50% в связи с несущественными дефектами: нет упаковки, заканчивается срок годности и т.п. Количество уцененных товаров ограничено. Чтобы ... не упустить возможность купить товар со скидкой, подпишитесь на новостную рассылку.


Посетить HelpToMama
Контакты HelpToMama

Юридический адрес:
196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московсое шоссе, д,235, Лит. А, 1-Н, пом.

Электронная почта:
sales@helptomama.ru

Телефон:
8 (800) 250-33-14

Соц. сети:

vkfacebook instagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Уцененные товары

На сайте интернет-магазина товаров для детей Хелптумама есть специальный раздел с уцененными товарами. На данные товары предоставляется скидка до 50% в связи с несущественными дефектами: нет упаковки, заканчивается срок годности и т.п. Количество уцененных товаров ограничено. Чтобы ... не упустить возможность купить товар со скидкой, подпишитесь на новостную рассылку.


Посетить HelpToMama
Контакты HelpToMama

Юридический адрес:
196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московсое шоссе, д,235, Лит. А, 1-Н, пом.

Электронная почта:
sales@helptomama.ru

Телефон:
8 (800) 250-33-14

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
book24
Буквоед
Tele2
Mothercare
Toy.ru
myToys
Издательство МИФ
Gulliver
O'stin

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Специальные предложения от HelpToMama

HelpToMama – все для ребенка и его родителей

HelpToMama – все для ребенка и его родителей

Онлайн-магазин товаров для детей HelpToMama работает с 2011 года. Здесь всегда можно приобрести одежду, питание, подгузники, коляску, игрушки и другие вещи, необходимые малышу. В разделе «Аптека» найдутся лекарства на все случаи жизни. Есть много интересных предложений для самих родителей и тех, кто готовится ими стать. 

Хелптумама предлагает более 20 тыс. разновидностей товара от популярных мировых брендов. При хранении и доставке продукции четко соблюдаются международные санитарно-гигиенические нормы. Склад сертифицирован по ISO 9001:2008. Помимо достойного сервиса, компания привлекает клиентов ценами. На сайте регулярно проводят акции и распродажи, в сети бесплатно распространяют скидочные купоны.

Как активировать промокод HelpToMama

Как активировать промокод HelpToMama

На этой странице собраны актуальные предложения магазина Хелптумама. Чтобы активировать купон, нужно скопировать его цифро-буквенный код и указать при оформлении заказа на сайте продавца. В отдельных акциях для получения бонуса достаточно перейти по ссылке. Краткая инструкция для желающих воспользоваться одним из представленных здесь промокодов:

  1. Выберите акцию и нажмите кнопку напротив.

  2. Скопируйте код, если это не произошло автоматически.

  3. Перейдите в магазин HelpToMama и отметьте товары, которые хотите купить.

  4. Зайдите в корзину для подачи заявки.

  5. Вставьте промокод в поле «Введите скидочный купон».

  6. Убедитесь, что бонус получен, и продолжайте оформление заказа.

При появлении надписи «Купон ХХХХ не найден» проверьте дату окончания акции и соответствие условиям подарка. Возможен отказ в связи с тем, что новая цена опустилась ниже установленного минимума. Правильно примененный действующий промокод тоже может не сработать. Компания вправе досрочно закрывать бонусы, о чем становится известно не сразу. Уточните у менеджера, не является ли проблема следствием технической ошибки. Если нет, просто активируйте новый промокод.

Акции и программы HelpToMama

Акции и программы HelpToMama

Чтобы получать бонусные предложения компании Хелптумама, достаточно подписаться на бесплатную рассылку. При желании от нее легко отказаться. Промокоды и сообщения об акциях будут присылать сразу после их появления. Для зарегистрировавшихся клиентов предусмотрено больше бонусов и скидок, поэтому стоит потратить несколько минут на получение авторизованного доступа.

Информация о текущих акциях HelpToMama собрана в одноименном разделе. Есть и «долгоиграющие» программы. Сегодня сайт является участником социального проекта, реализуемого с помощью банка «Санкт-Петербург». Владельцы карт «Дошкольная» и «Детская» могут рассчитываться ими здесь по сниженным ценам. Услуга доступна только для петербуржцев и жителей соседних населенных пунктов.

Товары со скидкой на сайте HelpToMama

Товары со скидкой на сайте HelpToMama

Многие позиции сразу предлагают по дисконтной цене. Такие товары собраны в категории «Распродажа». Акция не сочетается с промокодами и другими скидками. Экономия, в сравнении со старой ценой, может превышать тысячу рублей. Здесь представлены товары и продукты из всех разделов:

  • одежда и обувь;

  • мебель для детской;

  • гигиена;

  • питание;

  • книжки и игрушки;

  • коляски, автокресла;

  • аптека (в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей);

  • все для семьи, занятий спортом, ухода за собой и т. д.

Дисконтные предложения HelpToMama доступны также в разделе «Товар дня». Нет свободных денег на выгодную покупку? Сегодня можно оформить рассрочку в Яндекс.Кассе. Компания предоставляет кредит без первого взноса. Если рассчитаетесь в течение месяца, переплата будет нулевой. Нельзя расплачиваться за услугу социальными картами.

В категории «Уцененные товары» собраны самые дешевые предложения. Причины снижения цены разные, от простого повреждения упаковки или близкого окончания срока годности продукта до ремонта. Чем серьезнее дефект, тем больше скидка. Клиенту честно сообщают о причинах уценки, а покупать или нет – решает он сам. 

Доставка, оплата, возврат

Доставка, оплата, возврат

Сайт Хелптумама готов отправить посылку в любой город страны. Стоимость доставки зависит от способа и места расположения населенного пункта. Оплатить услугу по промокоду нельзя. Жители Санкт-Петербурга и пригородов могут получить заказ у курьера или в точке выдачи «Главпункт». В регионы товары отправляются службами доставки Boxberry и DPD, а также Почтой России.

Сегодня доступны следующие варианты оплаты:

  • банковские карты Мир, Visa, MasterCard – рассчитаться можно при получении или оформлении заказа на сайте;

  • электронные платежные системы Webmoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и др.; 

  • пополнение через банковский терминал или телефонного оператора;

  • безналичный расчет (Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ24);

  • социальные карты «Дошкольная» и «Детская» (для петербуржцев).    

Отменить заказ сразу можно в период между подачей заявки и получением. Если использовался промокод или другая скидка, HelpToMama вернет только сумму, фактически уплаченную клиентом. Если посылка была принята, возврат не всегда возможен. Отдельные товары, например продукты питания и лекарства, обратно не принимают и не обменивают. В остальных случаях процедура происходит в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Часто задаваемые вопросы про HelpToMama

★ Как получить промокоды в HelpToMama?

Необходимо зайти на страницу HelpToMama и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод HelpToMama?

Чтобы воспользоваться промокодом от HelpToMama необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от HelpToMama доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения HelpToMama актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения HelpToMama.

★ Почему стоит использовать купоны HelpToMama?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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