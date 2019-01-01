Купоны Huawei Shop на Сентябрь 2019

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Юридический адрес:
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 к.2 (Бизнес-парк «Крылатские Холмы»)
Электронная почта:
support@huawei.ru
Телефон:
8 (800) 7001677
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Huawei бесплатно доставляет заказы стоимостью от 10 000 рублей. В пределах РФ доставка осуществляется курьерской службой UPS или транспортной компанией DPD. Так же возможна доставка в постаматы. Примерная длительность доставки составляет 1-3 дня. Чтобы воспользоваться акцией бесплатной доставки, Вам достаточно лишь поместить желаемый товар в виртуальную корзину и перейти к странице оплаты, цена доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
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Оплата осуществляется следующими способами: предоплата картой онлайн или же наличными курьеру. Помните, оплата наличными на данный момент доступна только для некоторых регионов, с полным списком Вы можете ознакомиться в разделе «оплата и доставка».
Так же, у вас есть 7 дней на то, чтобы вернуть или обменять товар надлежащего качества при условии наличия оригинальной упаковки и отсутствия видимых следов эксплуатации.