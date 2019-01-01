Купоны Huawei Shop на Сентябрь 2019

Оплата и возврат

Вы уже подобрали для себя что-то на официальном сайте и даже применили один из наших купонов Хуавей? Отлично, остается лишь оплатить свой заказ!

Оплата осуществляется следующими способами: предоплата картой онлайн или же наличными курьеру. Помните, оплата наличными на данный момент доступна только для некоторых регионов, с полным списком Вы можете ознакомиться в разделе «оплата и доставка».

Так же, у вас есть 7 дней на то, чтобы вернуть или обменять товар надлежащего качества при условии наличия оригинальной упаковки и отсутствия видимых следов эксплуатации.