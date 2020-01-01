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Посетить Иль де ботэ

Контакты Иль де ботэ

Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru

Телефон:
8-800-2001-700

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Клиентские дни в Иль де Ботэ

Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.


Посетить Иль де ботэ

Контакты Иль де ботэ

Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru

Телефон:
8-800-2001-700

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Похожие магазины

iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
Созвездие красоты

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

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Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

В интернет-магазине косметики Иль де Ботэ Вы можете оформить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо сделать заказ на сумму от 1500 рублей для доставки по Москве в пределах МКАД и от 5000 рублей для доставки в остальные города на территории РФ. Для Москвы сроки доставки составляют 1-2 дня. Для остальных городов – до 10 дней в зависимости от удаленности населенного пункта.

Вечный Sale

Вечный Sale

Кто не любит скидки? Скидки любят все! Именно поэтому на сайте интернет-магазина Иль де Ботэ в разделе «Sale» Вы всегда сможете найти большой выбор товаров со скидками до 60%. Заходите и выбирайте: мужская и женская парфюмерия, декоративная косметика, средства по уходу за лицом и телом. Каждый покупатель здесь найдет подходящую продукцию. А для дополнительных скидок используйте купон Иль де Ботэ.

Подарки от любимых брендов

Подарки от любимых брендов

Получать подарки всегда приятно. И Ваши любимые бренды готовы Вам их дарить! Совершайте покупки известных марок косметики в Иль де Ботэ и получайте бесплатно дополнительные товары: 3 товара по цене 2, мини-версии продуктов, аксессуары и многое другое. Каждый месяц список брендов, участвующих в акции, обновляется. Следите за новостями магазина и покупайте выгодно!

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