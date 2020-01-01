Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.

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Клиентские дни в Иль де Ботэ Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.

Посетить Иль де ботэ

Контакты Иль де ботэ Электронная почта:

onlineshop@iledebeaute.ru Телефон:

8-800-2001-700 Соц. сети:

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