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Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru
Телефон:
8-800-2001-700
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин косметики Иль де Ботэ дарит возможность купить товары любимых брендов со скидками до 50%. Каждый месяц магазин проводит клиентские дни, в течение которых продукция определенной марки продается со скидками. В акции участвуют Dior, Chanel, Chloe, Clinique, Erborian и ... другие бренды. А в магазинах сети в эти дни будут проходить мастер-классы от ведущих экспертов в области косметологии. Для покупки других товаров со скидкой используйте промокоды Иль де Ботэ.
Электронная почта:
onlineshop@iledebeaute.ru
Телефон:
8-800-2001-700
Соц. сети:
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В интернет-магазине косметики Иль де Ботэ Вы можете оформить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо сделать заказ на сумму от 1500 рублей для доставки по Москве в пределах МКАД и от 5000 рублей для доставки в остальные города на территории РФ. Для Москвы сроки доставки составляют 1-2 дня. Для остальных городов – до 10 дней в зависимости от удаленности населенного пункта.
Кто не любит скидки? Скидки любят все! Именно поэтому на сайте интернет-магазина Иль де Ботэ в разделе «Sale» Вы всегда сможете найти большой выбор товаров со скидками до 60%. Заходите и выбирайте: мужская и женская парфюмерия, декоративная косметика, средства по уходу за лицом и телом. Каждый покупатель здесь найдет подходящую продукцию. А для дополнительных скидок используйте купон Иль де Ботэ.
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