Промокоды и скидки Империя пиццы | Февраль 2021

Главное о сети кафе Империя пиццы

Компания Империя пиццы – сеть кафе в Москве и Московской области. Первый ресторан был открыт в 2002 году. Сегодня здесь готовят блюда многих кухонь мира от японских роллов до итальянской пиццы.

При приготовлении еды компания придерживается стандартов Роспотребнадзора. На кухне работают профессиональные повара, имеющие соответствующие документы и действующие согласно санитарным нормам. Ведется контроль на всех этапах приготовления еды.

В блюдах отсутствуют красители, усилители вкуса, ароматизаторы и другие вредные компоненты. Кафе сотрудничает только с сертифицированными поставщиками и придерживается необходимых норм при хранении продуктов.