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Промокоды и скидки Кенгуру | Январь 2021

Подборка купонов на скидку в интернет-магазине Кенгуру. Актуальных купонов: 10

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Скидка
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Истекает через 68 дней

50%
купон

Скидка
Дарим выгоду 50% на широкий ассортимент одежды для девочек
Истекает через 33 дня

50%
купон

Скидка
Женские коллекции одежды с выгодой 50% по купону Кенгуру
Истекает через 33 дня

60%
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Скидка
Специальные цены со скидками до 60% на брюки для будущих мам
Истекает через 68 дней

40%
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Скидка
Экономия до 40% при покупке комбинезона для беременных по купону Кенгуру
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Кенгуру – одежда для беременных премиум класса

Мультибрендовый онлайн-бутик люксовой одежды для будущих мам и детей Кенгуру предлагает тысячи товаров от всемирно известных марок. В магазине представлены коллекции люксовых брендов, таких как Dolce & Gabbana, Stella McCartney и других законодателей мировой моды. Для тех, кто жела ... ет сэкономить, в магазине предусмотрен раздел со специальными ценами и рубрика Sale, а также выгодные акции, распродажи и промокоды Кенгуру. Это позволит купить вещи премиального сегмента по умеренным ценам. А с картой привилегий постоянного покупателя можно получить постоянную скидку до 20% даже на новые коллекции.


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Контакты Кенгуру

Телефон:
+7 800 234 93 93

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Gulliver

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Кенгуру – одежда для беременных премиум класса

Мультибрендовый онлайн-бутик люксовой одежды для будущих мам и детей Кенгуру предлагает тысячи товаров от всемирно известных марок. В магазине представлены коллекции люксовых брендов, таких как Dolce & Gabbana, Stella McCartney и других законодателей мировой моды. Для тех, кто жела ... ет сэкономить, в магазине предусмотрен раздел со специальными ценами и рубрика Sale, а также выгодные акции, распродажи и промокоды Кенгуру. Это позволит купить вещи премиального сегмента по умеренным ценам. А с картой привилегий постоянного покупателя можно получить постоянную скидку до 20% даже на новые коллекции.


Посетить Кенгуру
Контакты Кенгуру

Телефон:
+7 800 234 93 93

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Mothercare
Gulliver

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Специальные предложения от Кенгуру

Подробнее о магазине Кенгуру

Подробнее о магазине Кенгуру

В интернет-магазине товаров для мам и детей Кенгуру можно найти качественную одежду для малышей и подростков, а также обувь и ювелирные украшения. В каталоге доступны продукты популярных брендов всех категорий, от бюджетных до премиальных. Ассортимент постоянно пополняется, чтобы каждая мама и ребенок могли выглядеть стильно и красиво. Магазины бренда Кенгуру работают по всей России, от Санкт-Петербурга до Сибири и Дальнего Востока.

Чтобы сделать стильную одежду для мам и детей доступнее, магазин регулярно проводит акции, устраивает распродажи, дарит промокоды на дисконт и скидочные купоны. Найти актуальные предложения, которые действуют сегодня, можно на этой странице. Купоны, представленные здесь, акции, распродажи и действующие промокоды доступны всем читателям. Воспользоваться ими просто, для этого лишь нужно выбрать предложение из списка и перейти по ссылке.

Как делать покупки в Кенгуру со скидками, используя промокоды

Как делать покупки в Кенгуру со скидками, используя промокоды

Чтобы получить скидку на покупки в Кенгуру, предоставляемую по промокоду, необходимо выбрать акцию на этой странице и кликнуть по ней. Код купона должен автоматически скопироваться в буфер обмена и запустить переадресацию в каталог. Если промокод не копируется, а страница магазина не открывается, нужно совершить эти операции вручную, а потом:

  1. Найти в каталоге интересные вещи, участвующие в акции, и добавить их в корзину.

  2. Перейти в меню корзины для оформления заказа.

  3. В корзине слева от списка товаров найти поле «Промокод» и вставить туда код, скопированный ранее.

  4. Применить купон и получить новую сумму заказа с учетом скидок.

  5. Завершить оформление заказа, указав способы оплаты и доставки.

После оформления сотрудники магазина выйдут на связь и расскажут о дальнейших действиях. Когда заказ будет принят, останется лишь дождаться курьера или забрать посылку из пункта выдачи в назначенное время.

Стоит учесть, что скидки по промокодам могут не сочетаться с другими видами дисконта. При наличии нескольких альтернатив нужно выбирать самый удобный вариант, при котором сумма заказа будет ниже.

Максимальный дисконт со спецпредложениями Кенгуру

Максимальный дисконт со спецпредложениями Кенгуру

Получать большие скидки в магазине Кенгуру можно и без использования промокодов. Компания регулярно проводит акции и устраивает распродажи, а также публикует спецпредложения для постоянных клиентов, позволяющие меньше тратить на товары для мам и детей.

  • Карты привилегий. Для постоянных покупателей магазин приготовил бонусные карты, которые позволяют получать скидки на все заказы. Действует гибкая прогрессивная система дисконтов, позволяющая увеличивать персональную скидку в зависимости от общей суммы заказов.

  • Скидки за подписку. Подписавшись на новостную рассылку магазина, можно получить дополнительные скидки на покупку всех позиций каталога.

  • Постоянные скидки. Акции в интернет-магазине проводятся регулярно, поэтому в любой момент здесь можно найти одежду для мам и детей со скидкой. В рамках спецпредложений дисконт устанавливается на товары одной категории или производителя.

  • Раздел распродаж. В разделе Sale на главной странице регулярно публикуются позиции, доступные в рамках распродажи. Здесь находятся товары прошлых сезонов, акционные вещи и другая продукция, доступная с большим дисконтом до 50 % и более.

  • Акции для новичков. В рамках спецпредложений для новичков все новые клиенты магазина могут пользоваться скидкой на первый заказ, предоставляемой по промокоду или на общих основаниях.

  • Бесплатная доставка. Одежда для мам и детей, участвующая в избранных акциях, отправляется бесплатно, что позволяет не тратиться на услуги курьера или ТК.

Подписка на новостную рассылку позволяет заранее узнавать о готовящихся акциях, промокодах, дисконтных предложениях, купонах и других горячих предложениях. С этой же целью можно подписаться на обновления нашей страницы или добавить ее в закладки.

Популярные товары Кенгуру со скидками

Популярные товары Кенгуру со скидками

Скидки в интернет-магазине Кенгуру действуют регулярно, нужно лишь поймать интересное предложение. Чаще всего со скидкой доступны:

  • одежда и украшения для молодых мам;

  • одежда для мальчиков и девочек;

  • одежда для новорожденных и малышей;

  • аксессуары для мам и малышей.

Оформив подписку, можно следить за появлением последних новостей, получать купоны, действующие сегодня, и покупать одежду для детей и их мам со скидками.

Оплата и доставка в магазине Кенгуру

Оплата и доставка в магазине Кенгуру

Оформить заказ в магазине Кенгуру можно с оплатой любым удобным способом:

  • онлайн банковской картой при оформлении;

  • наличными или картой курьеру при получении;

  • банковским переводом.

Поддерживаются различные способы доставки:

  • собственными курьерами;

  • самовывозом из пунктов выдачи;

  • посылками внутри России;

  • международными отправлениями.

Выбрав способы оплаты и доставки, можно воспользоваться калькулятором услуг компаний-перевозчиков. Узнав, сколько стоит доставка той или иной компанией, можно выбрать лучшую и оформить заказ. Детализированные условия доставки и оплаты указаны на страницах магазина.

Часто задаваемые вопросы про Кенгуру

★ Как получить промокоды в Кенгуру?

Необходимо зайти на страницу Кенгуру и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Кенгуру?

Чтобы воспользоваться промокодом от Кенгуру необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Кенгуру доступно | Январь?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Кенгуру актуальны | Январь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Кенгуру.

★ Почему стоит использовать купоны Кенгуру?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Кенгуру

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПокупайте летние коллекции одежды с выгодой 50%не требуется
СкидкаДарим выгоду 50% на широкий ассортимент одежды для девочекне требуется
СкидкаЖенские коллекции одежды с выгодой 50% по купону Кенгуруне требуется
СкидкаСпециальные цены со скидками до 60% на брюки для будущих мамне требуется
СкидкаЭкономия до 40% при покупке комбинезона для беременных по купону Кенгуруне требуется
СкидкаОтличные цены с выгодой до 73% на джемперы и пуловеры для будущих мамне требуется

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