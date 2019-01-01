Промокоды Kiko Milano на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Красота по доступным ценам

Косметическая компания «KIKO MILANO» представляет своим покупателям широкую линейку высококачественной декоративной и уходовой косметики по доступным ценам. В официальном интернет-магазине Вас ждут новинки, хиты продаж, уроки макияжа и, конечно же, акции, которые позволят не только ... регулярно радовать себя бьюти-подарками, но и изрядно сэкономить! Вы хотели бы оформить свою выгодную покупку прямо сейчас? Тогда примените один из наших промокодов Kiko Milano и насладитесь качественными товарами по сниженной цене!


Посетить KIKO MILANO

Контакты KIKO MILANO

Юридический адрес:
105120, Россия, Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, этаж 3, помещение I, комната 10

Электронная почта:
cc-ru@kikocosmetics.com

Телефон:
8 (800) 234 44 90

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Благодаря бесплатной доставке от интернет-магазина «KIKO MILANO» Вы сможете радовать себя бьюти-новинками как можно чаще! Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, разместите на сайте заказ суммой от 1500 рублей. Как только минимальная сумма будет достигнута, цена доставки автоматически будет вычтена из общей стоимости заказа. Помните, цены на доставку в разные регионы могут отличаться! С полными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.
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