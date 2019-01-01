Промокоды Виши на Сентябрь 2019

Бесплатная доставка

Приятно, когда товары великолепного качества еще и бесплатно доставляются на дом. Vichy знает об этом и дарит своим клиентам бесплатную доставку на заказы стоимостью от 3000 рублей! Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто добавьте желаемые товары в виртуальную корзину и перейдите к оплате, сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.

Сумма Вашего заказа меньше 3000 рублей, но Вы все равно хотите воспользоваться акцией? Наш совет – следите за обновлением предложений в онлайн-магазине и нашей страницей, как только компания выпустит промокод Vichy на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем!