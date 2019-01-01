Промокоды Виши на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 4.5

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Получи скидку 3% при оплате заказа картой Купи любой продукт по уходу за кожей, телом или волосами, оплати заказ картой и скидка 3% применится автоматически. Дисконт не распространяется на подарочные наборы.

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 4.5

Vichy − забота для Вашей кожи

Косметика Vichy это уникальный гипоаллергенный уход, специально разработанный для каждого типа кожи. Все продукты компании тестируются под контролем дерматологов и подходят даже для чувствительных типажей. На официальном сайте Вы сможете больше узнать о разных средствах и даже задат... ь вопрос эксперту. А еще там Вы найдете множество акций, программу привилегий и другие предложения. Вы хотели бы начать свое знакомство с компанией прямо сейчас? Тогда, воспользуйтесь одним из наших промокодов Виши и насладитесь качественными средствами для ухода по выгодной цене!


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Контакты Vichy

Телефон:
8 (800) 2004005

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Специальные предложения от Vichy

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Приятно, когда товары великолепного качества еще и бесплатно доставляются на дом. Vichy знает об этом и дарит своим клиентам бесплатную доставку на заказы стоимостью от 3000 рублей! Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто добавьте желаемые товары в виртуальную корзину и перейдите к оплате, сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Сумма Вашего заказа меньше 3000 рублей, но Вы все равно хотите воспользоваться акцией? Наш совет – следите за обновлением предложений в онлайн-магазине и нашей страницей, как только компания выпустит промокод Vichy на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем!

Клуб Vichy

Клуб Vichy

Программа лояльности Vichy является накопительной и позволит Вам экономить до 50% на стоимости будущих покупок. Копите баллы и получайте доступ к эксклюзивным каталогам подарков, бесплатным консультациям врача-дерматолога, ранний доступ к акциями, личные промокоды Vichy на скидку и другие персональные привилегии. Для того, чтобы принять участие в программе, Вам необходимо лишь бесплатно зарегистрироваться. Помните, акции по бонусной программе не всегда совместимы с другими специальными предложениями.

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Акции для Вашей кожи

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