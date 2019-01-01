Промокоды Ив Роше на Сентябрь 2019

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Yves Rocher – Ваш новый друг из Франции

Интернет-магазин косметики и парфюмерии Yves Rocher предлагает покупателям широкий ассортимент декоративных, очищающих, ухаживающих и парфюмированных продуктов на основе натуральных компонентов. Выбирайте из нескольких сотен косметических средств и покупайте по самым выгодным ценам ... в онлайн-магазине, который открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хотите сделать свою покупку еще более выгодной? Воспользуйтесь одним из наших промокодов ив роше и оцените сами великолепное качество продуктов из самой Франции.


Посетить Yves Rocher

Контакты Yves Rocher

Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru

Телефон:
8 (495) 787-76-72

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Вести с полей

Вести с полей

Надоело слышать плохие новости? В Yves Rocher вас ждут только хорошие, ведь, подписавшись на новостную рассылку, Вы приобретаете возможность получать эксклюзивные купоны Ив Роше прямо по электронной почте. А так же подборки новинок косметического мира, новые тренды в сфере ухода за собой и даже поздравления и подарки в Ваш День Рождения! А еще все, подписчики получают бесплатную возможность вступить в клуб привилегий и экономить еще больше! 

Клуб привилегий Yves Rocher

Клуб привилегий Yves Rocher

В закрытом клубе La Lettre Вас ждет множество эксклюзивных предложений: скидки до 50%, персональные скидки в «закрытом» интернет-магазине клуба, коды бонуса Ив Роше, дополнительные подарки, промокоды на бесплатную доставку, приглашения на закрытые распродажи и многое другое! Вступить в клуб Вы можете, введя свой электронный адрес в соответствующее поле в разделе клуба привилегий. У вас уже есть карта, и Вам требуется узнать бонусный баланс? Просто перейдите по ссылке «узнать баллы на карте привилегий» и введите в указанном поле номер своей бонусной карты. 

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Вы уже выбрали для себя множество высококачественных косметических средств и применили один из наших промокодов Yves Rocher? Отлично, осталось лишь оплатить и получить заказ!
Вы можете произвести оплату следующими способами: наличными, банковской картой, картой Мир или подарочным сертификатом. Вы так же можете выбрать, оплатить заказ онлайн или при получении.
Доставка заказов осуществляется курьерской службой, Почтой России и через пункты выдачи заказов.

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