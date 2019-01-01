Промокоды Кораблик на Сентябрь 2019

Оплата и возврат

Вы можете оплатить свой заказ следующими способами: наличный расчет, оплата банковской картой или оплата накопленными бонусами. Забрать заказ можно из одного из пунктов выдачи или в розничных магазинах. Так же, Вы можете оформить курьерскую доставку, стоимость которой высчитывается, исходя из габаритов и веса товара, а так же адреса доставки.

Вы можете вернуть приобретенный товар в течение 14 дней после покупки с указанием причины возврата. Помните, товары должны быть в полной комплектации и без следов эксплуатации. Для того, чтобы оформить возврат, обратитесь в розничный магазин, заполните форму возврата, приложите товарный и кассовый чеки и банковскую карту, если Вы оплачивали ей покупку.