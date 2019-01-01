Промокоды Кораблик на Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Кораблик, с которого не хочется сходить

Компания «Кораблик» – одна из крупнейших сетей детских магазинов, которая ставит своим главным приоритетом заботу о клиентах. «Кораблик» предлагает только лучшее обслуживание, широчайший ассортимент, а так же большой набор скидок и предложений. Удобное мобильное приложение позволит ... Вам всегда держать заказы под рукой, а так же будет регулярно информировать Вас о новых поступлениях и акциях. Воспользуйтесь одним из наших промокодов для магазина кораблик уже сегодня и начните свое знакомство с великолепным сервисом!


Посетить Кораблик

Контакты Кораблик

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Чертановская, д.1В, корп.1, этаж 2, помещение XXII, комната 4

Телефон:
8 (495) 009-04-98

Соц. сети:

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Специальные предложения от Кораблик

Мобильное приложение

Мобильное приложение

Приложение «Кораблик» это не только выгодно, но и удобно! Покупайте товары в несколько кликов, отслеживайте бонусы, проверяйте наличие товаров в розничных магазинах, а так же управляйте своим заказом, находясь, где угодно! А что еще лучше, промокод «Кораблик» на скидку получает каждый, кто впервые делает заказ с мобильного приложения! Просто найдите приложение «Кораблик» на Play Market или App Store и и получите свой промокод Кораблик уже сегодня!

Акции и новости

Акции и новости

Быть в курсе последних событий – выгодно! Во вкладке «акции», онлайн-магазин «Кораблик» собрал для своих покупателей самые привлекательные предложения. Теперь Вам больше не нужно выискивать лучшее, просто выставьте желаемые фильтры и откройте для себя такие позиции, как «товары для малышей за 399 рублей», «2+1 на упаковки подгузников» и многое другое. А, подписавшись на новостную рассылку, Вы сможете получать купоны кораблик прямо по электронной почте! 

Бонусы по курсу

Бонусы по курсу

Если Вы уже разбираетесь в теме экономии, то, наверняка, знаете, как полезны различные бонусные программы. Бонусная карта магазина «Кораблик» – не исключение, ведь с ней вы можете копить бонусные рубли и оплачивать ими до 100% от стоимости ваших покупок! А что важно, она абсолютно бесплатна! Просто получите свою новую бонусную карту в любом розничном магазине «Кораблик» или оформите виртуальную. А еще владельцы бонусных карт могут уже сегодня начать использовать промокоды Кораблик на май 2019, ведь они регулярно получают их прямо по электронной почте!

Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы можете оплатить свой заказ следующими способами: наличный расчет, оплата банковской картой или оплата накопленными бонусами. Забрать заказ можно из одного из пунктов выдачи или в розничных магазинах. Так же, Вы можете оформить курьерскую доставку, стоимость которой высчитывается, исходя из габаритов и веса товара, а так же адреса доставки.
Вы можете вернуть приобретенный товар в течение 14 дней после покупки с указанием причины возврата. Помните, товары должны быть в полной комплектации и без следов эксплуатации. Для того, чтобы оформить возврат, обратитесь в розничный магазин, заполните форму возврата, приложите товарный и кассовый чеки и банковскую карту, если Вы оплачивали ей покупку. 

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