Промокоды Кораблик на Сентябрь 2019

1 оценка поставлена средняя 5
10%
на ВСЁ
10%
купон
83%
купон
5%
cashback
15%
купон
40%
купон
35%
купон
57%
купон
50%
купон
14%
купон
30%
купон
17%
купон
50%
купон
3=4
купон
34%
купон
50%
купон
10%
на ВСЁ
10%
купон
83%
купон
5%
cashback
15%
купон
40%
купон
35%
купон
57%
купон
50%
купон
14%
купон
30%
купон
17%
купон
50%
купон
3=4
купон
34%
купон
50%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
70%
купон
33%
купон
17%
купон
21%
купон
57%
купон
42%
купон
3+1
купон
30%
купон
35%
купон
25%
купон
32%
купон
35%
купон
50%
купон
46%
купон
65%
купон
30%
купон
40%
купон
14%
купон
Лучшая
цена
60%
купон
50%
купон
1 оценка поставлена средняя 5
Компания «Кораблик» – одна из крупнейших сетей детских магазинов, которая ставит своим главным приоритетом заботу о клиентах. «Кораблик» предлагает только лучшее обслуживание, широчайший ассортимент, а так же большой набор скидок и предложений. Удобное мобильное приложение позволит ... Вам всегда держать заказы под рукой, а так же будет регулярно информировать Вас о новых поступлениях и акциях. Воспользуйтесь одним из наших промокодов для магазина кораблик уже сегодня и начните свое знакомство с великолепным сервисом!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Чертановская, д.1В, корп.1, этаж 2, помещение XXII, комната 4
Телефон:
8 (495) 009-04-98
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Приложение «Кораблик» это не только выгодно, но и удобно! Покупайте товары в несколько кликов, отслеживайте бонусы, проверяйте наличие товаров в розничных магазинах, а так же управляйте своим заказом, находясь, где угодно! А что еще лучше, промокод «Кораблик» на скидку получает каждый, кто впервые делает заказ с мобильного приложения! Просто найдите приложение «Кораблик» на Play Market или App Store и и получите свой промокод Кораблик уже сегодня!
Быть в курсе последних событий – выгодно! Во вкладке «акции», онлайн-магазин «Кораблик» собрал для своих покупателей самые привлекательные предложения. Теперь Вам больше не нужно выискивать лучшее, просто выставьте желаемые фильтры и откройте для себя такие позиции, как «товары для малышей за 399 рублей», «2+1 на упаковки подгузников» и многое другое. А, подписавшись на новостную рассылку, Вы сможете получать купоны кораблик прямо по электронной почте!
Если Вы уже разбираетесь в теме экономии, то, наверняка, знаете, как полезны различные бонусные программы. Бонусная карта магазина «Кораблик» – не исключение, ведь с ней вы можете копить бонусные рубли и оплачивать ими до 100% от стоимости ваших покупок! А что важно, она абсолютно бесплатна! Просто получите свою новую бонусную карту в любом розничном магазине «Кораблик» или оформите виртуальную. А еще владельцы бонусных карт могут уже сегодня начать использовать промокоды Кораблик на май 2019, ведь они регулярно получают их прямо по электронной почте!
Вы можете оплатить свой заказ следующими способами: наличный расчет, оплата банковской картой или оплата накопленными бонусами. Забрать заказ можно из одного из пунктов выдачи или в розничных магазинах. Так же, Вы можете оформить курьерскую доставку, стоимость которой высчитывается, исходя из габаритов и веса товара, а так же адреса доставки.
Вы можете вернуть приобретенный товар в течение 14 дней после покупки с указанием причины возврата. Помните, товары должны быть в полной комплектации и без следов эксплуатации. Для того, чтобы оформить возврат, обратитесь в розничный магазин, заполните форму возврата, приложите товарный и кассовый чеки и банковскую карту, если Вы оплачивали ей покупку.