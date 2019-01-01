Промокоды Allsoft на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

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Allsoft – это российский интернет-магазин программного обеспечения и поставщик биллинга для организации продаж программных продуктов. В их каталоге представлено программное обеспечение более 3000 разработчиков софта, в том числе и такие известные, как Abbyy, Eset, Лаборатории Каспер... ского, Microsoft и другие. Откройте для себя скидку пользователя, множество выгодных предложений и только лучшее качество лицензированных программ. Хотите сэкономить на покупке уже сейчас? Просто примените один из собранных нами промокодов Allsoft, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Allsoft

Контакты Allsoft

Юридический адрес:
г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205

Электронная почта:
sales@allsoft.ru

Телефон:
8 (800) 200-22-33

Соц. сети:

vkfacebook

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Скидки до 10% по накопительной карте

Скидки до 10% по накопительной карте

Онлайн-магазин ПО «Allsoft» любит делать своим покупателям подарки. Именно поэтому, как только Вы совершите свою первую покупку на любую сумму, вы получите скидку на все последующие приобретения в данном магазине! А что еще лучше – скидка является накопительной – чем больше покупок Вы совершаете, тем больше экономите.
Для того, что воспользоваться скидкой вновь, просто авторизуйтесь на сайте – система сама рассчитает новую стоимость и применит ее к текущему заказу. Каждый новый пользователь начинает со вступительных 2% и, в зависимости от истории покупок может экономить до 10% на стоимости товаров.

Подписка на рассылку

Подписка на рассылку

Программное обеспечение развивается с каждым днем все быстрее и быстрее – за этим сложно уследить. Онлайн-магазин «Allsoft» заботится об экономии Вашего времени, поэтому предлагает всем пользователям бесплатную подписку на новости, которая содержит в себе не только подборки с софт-новинками, но и скидки, акции и купоны Allsoft, которые помогут Вам извлечь выгоду из каждой покупки! Для того, чтобы подписаться на рассылку, Вам необходимо ввести свой действующий электронный адрес в специальном поле в нижнем правом углу страницы и нажать на «подписаться». После удачной авторизации Вы будете внесены в список рассылки, от которой Вы так же можете при желании отписаться в любой момент, пройдя по ссылке в любом из писем подписки.

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже наполнили свою виртуальную корзину всем необходимым и даже применили один из промо купонов Allsoft? Отлично, осталось лишь оплатить и получить свой заказ.
Вы можете произвести оплату следующими способами: наличными, банковской картой, онлайн-платежами Яндекс.Деньги, Сбербанк Онлайн, QIWI Wallet, WebMoney, Альфа-Клик, PayPal, через номер мобильного телефона или же банковским платежом.
На сайте «Allsoft» существует два вида доставки – физический и электронный. Выбирая физическую доставку, Вы получаете программу вместе с прилагающейся коробкой. В случае электронной доставки Вам будет выслан уникальный ключ по которому Вы сможете скачать купленное ПО. Посмотреть, какой вид доставки доступен при покупке того или иного товара Вы можете в блоке, который расположен под названием каждой ценовой позиции.

Акции и специальные предложения

Акции и специальные предложения

Онлайн-магазин программного обеспечения «Allsoft» ломает стереотипы о том, что лицензионные программы стоят дорого. В разделе «распродажа» Вы сможете найти десятки товаров со скидкой 90%, подарки и даже бесплатный софт. А, чтобы сделать Вашу покупку еще более выгодной, магазин предлагает широкий ассортимент акций, где Вы сможете найти такие привлекательные предложения, как программа в подарок, бонусы Спасибо от Сбербанка при покупке и другие. Для Вашего удобства, условия использования и срок действия каждой акции подробно расписан – для прочтения Вам необходимо лишь щелкнуть по названию заинтересовавшего Вас предложения. 

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