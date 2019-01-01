Промокоды Allsoft на Сентябрь 2019

Подписка на рассылку

Программное обеспечение развивается с каждым днем все быстрее и быстрее – за этим сложно уследить. Онлайн-магазин «Allsoft» заботится об экономии Вашего времени, поэтому предлагает всем пользователям бесплатную подписку на новости, которая содержит в себе не только подборки с софт-новинками, но и скидки, акции и купоны Allsoft, которые помогут Вам извлечь выгоду из каждой покупки! Для того, чтобы подписаться на рассылку, Вам необходимо ввести свой действующий электронный адрес в специальном поле в нижнем правом углу страницы и нажать на «подписаться». После удачной авторизации Вы будете внесены в список рассылки, от которой Вы так же можете при желании отписаться в любой момент, пройдя по ссылке в любом из писем подписки.