Промокоды Allsoft на Сентябрь 2019

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Allsoft – это российский интернет-магазин программного обеспечения и поставщик биллинга для организации продаж программных продуктов. В их каталоге представлено программное обеспечение более 3000 разработчиков софта, в том числе и такие известные, как Abbyy, Eset, Лаборатории Каспер... ского, Microsoft и другие. Откройте для себя скидку пользователя, множество выгодных предложений и только лучшее качество лицензированных программ. Хотите сэкономить на покупке уже сейчас? Просто примените один из собранных нами промокодов Allsoft, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205
Электронная почта:
sales@allsoft.ru
Телефон:
8 (800) 200-22-33
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Программное обеспечение развивается с каждым днем все быстрее и быстрее – за этим сложно уследить. Онлайн-магазин «Allsoft» заботится об экономии Вашего времени, поэтому предлагает всем пользователям бесплатную подписку на новости, которая содержит в себе не только подборки с софт-новинками, но и скидки, акции и купоны Allsoft, которые помогут Вам извлечь выгоду из каждой покупки! Для того, чтобы подписаться на рассылку, Вам необходимо ввести свой действующий электронный адрес в специальном поле в нижнем правом углу страницы и нажать на «подписаться». После удачной авторизации Вы будете внесены в список рассылки, от которой Вы так же можете при желании отписаться в любой момент, пройдя по ссылке в любом из писем подписки.
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Вы можете произвести оплату следующими способами: наличными, банковской картой, онлайн-платежами Яндекс.Деньги, Сбербанк Онлайн, QIWI Wallet, WebMoney, Альфа-Клик, PayPal, через номер мобильного телефона или же банковским платежом.
На сайте «Allsoft» существует два вида доставки – физический и электронный. Выбирая физическую доставку, Вы получаете программу вместе с прилагающейся коробкой. В случае электронной доставки Вам будет выслан уникальный ключ по которому Вы сможете скачать купленное ПО. Посмотреть, какой вид доставки доступен при покупке того или иного товара Вы можете в блоке, который расположен под названием каждой ценовой позиции.
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