Промокоды Ашан на Ноябрь 2019

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Гипермаркет, широко известный в розничном бизнесе, дарит возможность совершать покупки онлайн! Теперь можно смело заказывать продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома, дачи и прочие необходимые мелочи на официальном сайте крупнейшего ритейлера. Не придется тратит ... ь время на то, чтобы стоять в длинной очереди с целью закупки продуктов перед праздником. Курьер доставит товары до самого порога! При этом доставка бесплатна при оформлении заказа свыше 4000 рублей. Также, если Вы наполнили корзину на эту сумму, примените промокод Ашан и получите скидку 400 рублей!


Посетить Ашан

Контакты Ашан

Юридический адрес:
107140 Москва. ул. Верхняя Красносельская, 3А

Электронная почта:
pressa@auchan.ru

Телефон:
8-800-700-5-800

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Ашан едет к Вам!

Гипермаркет, широко известный в розничном бизнесе, дарит возможность совершать покупки онлайн! Теперь можно смело заказывать продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома, дачи и прочие необходимые мелочи на официальном сайте крупнейшего ритейлера. Не придется тратит ... ь время на то, чтобы стоять в длинной очереди с целью закупки продуктов перед праздником. Курьер доставит товары до самого порога! При этом доставка бесплатна при оформлении заказа свыше 4000 рублей. Также, если Вы наполнили корзину на эту сумму, примените промокод Ашан и получите скидку 400 рублей!


Посетить Ашан

Контакты Ашан

Юридический адрес:
107140 Москва. ул. Верхняя Красносельская, 3А

Электронная почта:
pressa@auchan.ru

Телефон:
8-800-700-5-800

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Похожие магазины

iHerb
Domino's Pizza
Юлмарт
Утконос
Bonprix
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Перекресток
Аленка
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Раздел «Суперцены» от гипермаркета Ашан

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