Промокоды Ашан на Ноябрь 2019

Cashback 2% с картой Ашан

Использование карты для оплаты давно имеет преимущество над расчётами наличными средствами. Но не все знают, что карта может зарабатывать сама. В данном случае, кэшбэк. Используя карту Кредит Европа Банка открываются новые горизонты для шопинга в гипермаркете. Карта рассрочки возвращает 2% баллами за покупки на сайте auchan.ru и в магазинах, а также 1% за приобретения в других торговых точках. 1 балл = 1 рубль. Оформить можно как онлайн, так и в ближайшем Ашане. Накопления в виде бонусов смело меняйте на подарочный сертификат и оплачивайте покупки со скидкой.