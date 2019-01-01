Промокоды Ашан на Ноябрь 2019

0 оценок поставлено средняя 0
400Р
на ВСЁ
100Р
на ВСЁ
15%
купон
70%
купон
50%
купон
Беспл
подарок
23%
купон
80%
купон
50%
купон
99Р
купон
400Р
на ВСЁ
100Р
на ВСЁ
15%
купон
70%
купон
50%
купон
Беспл
подарок
23%
купон
80%
купон
50%
купон
99Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Гипермаркет, широко известный в розничном бизнесе, дарит возможность совершать покупки онлайн! Теперь можно смело заказывать продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома, дачи и прочие необходимые мелочи на официальном сайте крупнейшего ритейлера. Не придется тратит ... ь время на то, чтобы стоять в длинной очереди с целью закупки продуктов перед праздником. Курьер доставит товары до самого порога! При этом доставка бесплатна при оформлении заказа свыше 4000 рублей. Также, если Вы наполнили корзину на эту сумму, примените промокод Ашан и получите скидку 400 рублей!
Юридический адрес:
107140 Москва. ул. Верхняя Красносельская, 3А
Электронная почта:
pressa@auchan.ru
Телефон:
8-800-700-5-800
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Гипермаркет, широко известный в розничном бизнесе, дарит возможность совершать покупки онлайн! Теперь можно смело заказывать продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома, дачи и прочие необходимые мелочи на официальном сайте крупнейшего ритейлера. Не придется тратит ... ь время на то, чтобы стоять в длинной очереди с целью закупки продуктов перед праздником. Курьер доставит товары до самого порога! При этом доставка бесплатна при оформлении заказа свыше 4000 рублей. Также, если Вы наполнили корзину на эту сумму, примените промокод Ашан и получите скидку 400 рублей!
Юридический адрес:
107140 Москва. ул. Верхняя Красносельская, 3А
Электронная почта:
pressa@auchan.ru
Телефон:
8-800-700-5-800
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Главная страница пестрит акциями и скидками, но это еще не всё. Посетив рубрику «Суперцены», Вы наткнетесь на предложения, которые не оставят спокойным даже заядлого шопоголика. Выгода достигает 60% на товары повседневного обихода. Наполняйте корзину продуктами, бытовой химией или аксессуарами и оформляйте заказ не выходя из дома!
Если Вы что-то пропустили, нельзя пропустить это в следующий раз. Ашан позаботился о Вашем кошельке и предпочитает вводить в курс дела распродаж задолго до старта. Для этого подпишитесь на новостную рассылку. Введите e-mail внизу страницы и будьте в курсе приближающихся акций или текущих скидок в интернет-магазине Ашан.
Использование карты для оплаты давно имеет преимущество над расчётами наличными средствами. Но не все знают, что карта может зарабатывать сама. В данном случае, кэшбэк. Используя карту Кредит Европа Банка открываются новые горизонты для шопинга в гипермаркете. Карта рассрочки возвращает 2% баллами за покупки на сайте auchan.ru и в магазинах, а также 1% за приобретения в других торговых точках. 1 балл = 1 рубль. Оформить можно как онлайн, так и в ближайшем Ашане. Накопления в виде бонусов смело меняйте на подарочный сертификат и оплачивайте покупки со скидкой.