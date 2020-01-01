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Юридический адрес:
115230 г. Москва, Варшавское шоссе, д.42
Электронная почта:
info@bethowen.ru
Телефон:
+7 495 120 22 11
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
...
Юридический адрес:
115230 г. Москва, Варшавское шоссе, д.42
Электронная почта:
info@bethowen.ru
Телефон:
+7 495 120 22 11
Соц. сети:
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Искренняя любовь и забота о животных – именно в этом основа многолетней успешной работы зоомагазинов Бетховен. В каждой точке торговой сети работают опытные специалисты, которые не только помогут подобрать необходимый товар для вашего питомца, но и дадут грамотные советы по уходу за ним.
Сегодня в сети Бетховен работает 99 магазинов в Москве и области, а также в некоторых других городах России. Ассортимент каждого из них насчитывает более 17 тысяч товаров для домашних любимцев: от разнообразных кормов и витаминных добавок до амуниции и косметического ухода. Эти же товары можно найти в каталоге онлайн-магазина Bethowen и заказать с доставкой на дом. При этом сэкономить на покупках можно при помощи актуального промокода. Что это такое и как им воспользоваться – пошаговая инструкция далее.
Действующий промокод (буквенно-цифровой код) – это гарантированный способ получить скидку на первую покупку, доставку или другие товары/услуги, указанные в скидочном купоне. Размер дисконта может быть обозначен в рублях или процентах. Обратите внимание, что код купона сработает, если не закончился срок его активации и данный промокод еще не был использован.
Чтобы активировать купон на скидку, необходимо:
Авторизоваться на сайте (это упростит и ускорит процесс оформления заказа).
Сложить в корзину необходимые товары.
На нашей странице выбрать актуальный промокод, подходящий по срокам и условиям проведения акции, и скопировать его значение.
Вернуться к корзине на сайте Bethowen и вставить скопированное значение в поле «Применить купон».
Проверить активацию промокода (итоговая сумма к оплате должна уменьшиться).
Завершить оформление заказа.
Обратите внимание, что на нашей странице постоянно обновляется информация с актуальными промокодами. Следите за новостями, чтобы не упустить выгоду от онлайн-покупок в магазине Бетховен.
Сеть зоомагазинов предлагает несколько вариантов получать дополнительную выгоду от покупок в сети Бетховен:
Воспользоваться акционными предложениями. Товары из промопредложений вынесены в отдельный раздел каталога.
Стать участником бонусной программы (при покупке от 300 рублей). С каждой покупкой будет расти количество накопленных бонусных баллов, а соответственно, и скидка на покупаемую продукцию (5–10 %). Дисконтная карта не действует на уцененные товары, акции и услуги доставки. Бонусными баллами можно оплатить до 90 % от стоимости покупки.
Следить за спецценами на определенные товары. Чтобы не упустить свою выгоду, подпишитесь на новости компании.
Использовать промокоды на первую покупку, акционную продукцию, доставку и пр.
Получать подарки и персональные предложения на первый заказ при оформлении покупки в течение 30 минут.
Заказывать товары на сайте и получать скидку 3 % от общей суммы заказа.
Участвовать в благотворительной инициативе магазинов Бетховен и торговой марки Royal Canin. Заказывайте бесплатно услугу выгула собак и получайте подарки от бренда.
На сайте зоомагазина Бетховен представлены товары более 500 брендов:
для собак: корма, туалеты, миски, аксессуары, одежда и обувь, груминг;
для кошек: наполнители, косметика и уход, когтеточки, переноски, миски, корма и пр.;
для птиц: сухие корма, купалки, поилки, клетки;
для рыб и рептилий: корма, электрооборудование, аквариумы, декорации;
для грызунов: игрушки, наполнители, туалеты, лакомства;
аптечные препараты: антигельминтики, пробиотики, витамины и пр.
На главной странице сайта размещаются акционные предложения и товары со скидками. В категорию бестселлеров, как правило, попадают сухие корма для собак и кошек, а также всевозможные игрушки для питомцев. В лидерах продаж среди брендов обычно такие торговые марки, как Royal Farm, Profine, Royal Canin, Acana, Pro Plan Purina, Hill’s, Ever Clean, Fresh Step, Orijen.
Для удобства пользователей у сайта Bethowen есть мобильная версия, с помощью которой можно оформлять заказы и делать покупки для своих домашних любимцев в любое удобное время.
Оплатить товары из зоомагазина Бетховен можно:
наличными при доставке курьером или в кассе магазина при самовывозе;
платежной картой Visa, Mastercard, Мир на сайте магазина при помощи услуги интернет-банкинга или через POS-терминал при курьерской доставке;
безналичным переводом на банковские реквизиты интернет-магазина.
Доставку товаров можно оформить:
курьером (в течение 1–2 дней) – тарифы зависят от региона доставки товаров;
самовывозом из торговой точки;
самовывозом из ПВЗ – адреса ближайших пунктов выдачи заказов можно посмотреть на сайте магазина.
Доставка до ПВЗ невозможна для замороженных кормов, ветпрепаратов, ламп и другого хрупкого электрооборудования, аквариумов и комплектующих к ним. Стоимость доставки зависит от веса посылки. На нее предоставляется скидка при заказе товара на определенную сумму.
Не забывайте и о благотворительной инициативе сети зоомагазинов Бетховен – «Клубе больших сердец». В рамках социальной программы проходит благотворительный сбор кормов для приютов.