Сеть зоомагазинов Бетховен – с любовью к питомцам

Искренняя любовь и забота о животных – именно в этом основа многолетней успешной работы зоомагазинов Бетховен. В каждой точке торговой сети работают опытные специалисты, которые не только помогут подобрать необходимый товар для вашего питомца, но и дадут грамотные советы по уходу за ним.

Сегодня в сети Бетховен работает 99 магазинов в Москве и области, а также в некоторых других городах России. Ассортимент каждого из них насчитывает более 17 тысяч товаров для домашних любимцев: от разнообразных кормов и витаминных добавок до амуниции и косметического ухода. Эти же товары можно найти в каталоге онлайн-магазина Bethowen и заказать с доставкой на дом. При этом сэкономить на покупках можно при помощи актуального промокода. Что это такое и как им воспользоваться – пошаговая инструкция далее.