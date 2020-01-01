Промокоды и скидки Еврофарм | Декабрь 2020

Что купить в Еврофарм по скидке

В интернет-аптеке Еврофарм представлено несколько тысяч наименований лекарств и сопутствующих товаров. В каталоге регулярно появляются новые препараты, а покупателям предлагают скидки на следующую продукцию:

лекарства: противовирусные препараты, лекарственные сборы, противопаразитарные средства, антибиотики, лечебное питание;

витаминные комплексы в форме жевательных таблеток, пастилок, капель для беременных, больных диабетом, детей;

БАДы для сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи, волос, ногтей, повышения иммунитета;

косметика: маски, лосьоны, тоники, сыворотки, дезодоранты, бальзамы, шампуни, крем-гели, скрабы, помады;

гигиена: ватные диски и палочки, жидкое и твердое мыло, влажные салфетки, средства для ванны и душа;

медицинская техника: глюкометры, массажеры, ингаляторы, оборудование для измерения артериального давления, термометры, весы;

ортопедия: бандажи, корсеты, корректирующее белье, эластичные и гипсовые бинты.

Отдельно выделен раздел с товарами для мам и детей. Там есть недорогие смеси, подгузники, пустышки, соски и масла из натуральных компонентов.

В каждой категории есть раздел с хитами. Туда добавляют товары, получившие самые высокие оценки от покупателей. Также есть отдельные каталоги с препаратами от разных заболеваний.

Подобрать лекарства поможет сортировка и фильтрация. Нужные медикаменты, которых нет в наличии, можно добавить в избранное. Если препарат требуется срочно, следует заполнить заявку, и вскоре после ее обработки компания отправит запрос поставщику.

Пользователи могут посмотреть похожие медикаменты и найти там более дешевые аналоги. Если у покупателя возникнут вопросы по конкретному препарату, фармацевты готовы провести консультацию в любое время суток.