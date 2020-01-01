Промокоды и скидки Еврофарм | Декабрь 2020

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Нужны лекарства или витамины? В Еврофарм есть все – от рецептурных препаратов до лечебной косметики. Аптека сотрудничает с надежными поставщиками медикаментов. Здесь можно купить товары для ухода за малышом, а в разделе с медицинской техникой регулярно появляются современные глюкоме ... тры, ингаляторы и массажеры. Заказы доставляют во все регионы России, в Москве доступен самовывоз из аптеки. Сделать покупки выгоднее помогут промокоды Еврофарм. Чтобы первым узнавать о новых препаратах и новостях компании, а также получать персональные скидки, можно подписаться на рассылку.
Телефон:
8 (495) 228-04-03
Соц. сети:
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Нужны лекарства или витамины? В Еврофарм есть все – от рецептурных препаратов до лечебной косметики. Аптека сотрудничает с надежными поставщиками медикаментов. Здесь можно купить товары для ухода за малышом, а в разделе с медицинской техникой регулярно появляются современные глюкоме ... тры, ингаляторы и массажеры. Заказы доставляют во все регионы России, в Москве доступен самовывоз из аптеки. Сделать покупки выгоднее помогут промокоды Еврофарм. Чтобы первым узнавать о новых препаратах и новостях компании, а также получать персональные скидки, можно подписаться на рассылку.
Телефон:
8 (495) 228-04-03
Соц. сети:
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Группа компаний Еврофарм – аптеки европейского стандарта с удобным интернет-магазином. Сегодня фирма сотрудничает с сотнями российских и зарубежных производителей лекарств, гигиенических и косметических средств. Здесь обеспечено высокое качество и безопасность препаратов.
Помимо интернет-магазина, у Evropharm открыты аптеки в Москве и Московской области. Там с поиском медикаментов покупателям помогут опытные фармацевты. Они подберут препарат и ответят на вопросы по их применению.
Еврофарм предлагает приобрести лекарства и средства гигиены по доступным ценам. Сделать стоимость еще ниже помогут промокоды, то есть коды скидочных купонов из комбинации букв и цифр. Актуальные предложения регулярно появляются на нашем сайте.
Для активации промокода на скидку воспользуйтесь инструкцией:
Выберите действующий промокод. Для этого проверьте сроки действия кода купона и условия его использования. Некоторые предложения позволяют получить скидку только на определенные категории товаров.
Нажмите на выбранный промокод, и он будет сразу скопирован в буфер обмена.
Перейдите на сайт Evropharm и добавьте медикаменты, которые хотите купить, в корзину.
В корзине вставьте промокод в специальное поле и нажмите «Применить».
После указания промокода пользователь может сразу переходить к выбору способа получения и оплате заказа.
Промокоды позволяют получить высокую скидку в интернет-аптеке Еврофарм. Компания также предлагает клиентам сэкономить на покупках другими способами:
Акции. В аптеке регулярно делают скидки на лекарства и витамины в разных категориях. Там есть товары дня, акции на покупку нескольких препаратов от одного производителя и уцененная продукция. Найти предложения по скидке можно в отдельном каталоге.
Группы в социальных сетях. Компания ведет страницы в Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках. Подписчики могут узнавать там о скидках и новых лекарствах. Периодически появляются акционные предложения только для пользователей соцсетей.
Рассылка. Пользователи могут регулярно получать письма с предложениями от компании и персональными скидками. Для подписки на рассылку требуется указать электронную почту.
Зарегистрированные пользователи также могут получать дополнительную скидку по дисконтной программе. Ее размер зависит от суммы покупок: чем больше товаров в корзине больше, тем выше скидка.
В интернет-аптеке Еврофарм представлено несколько тысяч наименований лекарств и сопутствующих товаров. В каталоге регулярно появляются новые препараты, а покупателям предлагают скидки на следующую продукцию:
лекарства: противовирусные препараты, лекарственные сборы, противопаразитарные средства, антибиотики, лечебное питание;
витаминные комплексы в форме жевательных таблеток, пастилок, капель для беременных, больных диабетом, детей;
БАДы для сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи, волос, ногтей, повышения иммунитета;
косметика: маски, лосьоны, тоники, сыворотки, дезодоранты, бальзамы, шампуни, крем-гели, скрабы, помады;
гигиена: ватные диски и палочки, жидкое и твердое мыло, влажные салфетки, средства для ванны и душа;
медицинская техника: глюкометры, массажеры, ингаляторы, оборудование для измерения артериального давления, термометры, весы;
ортопедия: бандажи, корсеты, корректирующее белье, эластичные и гипсовые бинты.
Отдельно выделен раздел с товарами для мам и детей. Там есть недорогие смеси, подгузники, пустышки, соски и масла из натуральных компонентов.
В каждой категории есть раздел с хитами. Туда добавляют товары, получившие самые высокие оценки от покупателей. Также есть отдельные каталоги с препаратами от разных заболеваний.
Подобрать лекарства поможет сортировка и фильтрация. Нужные медикаменты, которых нет в наличии, можно добавить в избранное. Если препарат требуется срочно, следует заполнить заявку, и вскоре после ее обработки компания отправит запрос поставщику.
Пользователи могут посмотреть похожие медикаменты и найти там более дешевые аналоги. Если у покупателя возникнут вопросы по конкретному препарату, фармацевты готовы провести консультацию в любое время суток.
В интернет-аптеке Еврофарм покупатели могут оплатить заказ несколькими способами:
банковской картой на сайте или при получении (принимают карты платежных систем Мир, MasterCard, VISA);
банковским переводом;
наличными при получении (только при заказе из Москвы).
При оплате картой товары в корзине предварительно проверяет менеджер. Если среди покупок есть лекарственные препараты, он отклонит заявку. В таком случае возможна только оплата наличными. При этом заказать доставку на дом не получится.
В остальных случаях доступна курьерская доставка. Ее стоимость и сроки зависят от расположения клиента.
Необходимо зайти на страницу Еврофарм и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Еврофарм необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Наши специалисты отбирают только действующие предложения Еврофарм.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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