Промокоды Галерея косметики на Сентябрь 2019

Бесплатная доставка

Приятно получить целую коробку новой косметики. А еще приятнее, получить ее по акции «бесплатная доставка»! Онлайн-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» дарит своим покупателям бесплатную курьерскую доставку при заказе на сумму от 4000 рублей по регионам России. Если Вы живете в Москве, то так же можете воспользоваться услугой бесплатной доставки через день после размещения заказа. Вы можете забрать заказ из следующих пунктов выдачи: BoxBerry, Hermes, СДЕК, Евросеть, PickPoint. С подробными условиями доставки Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».

Ваш заказ менее 4000 рублей и Вы живете вне Москвы и области, но все равно хотели бы воспользоваться услугой? Наш совет – внимательно следите за нашими обновлениями, как только «Галерея Косметики» запустит промокод на доставку Галерея Красоты, мы тут же его опубликуем!