Промокоды Галерея косметики на Сентябрь 2019

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Юридический адрес:
г. Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд, дом 25
Электронная почта:
imag@proficosmetics.ru
Телефон:
8 (800) 500 79 79 8 (495) 150 79 79
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Приятно получить целую коробку новой косметики. А еще приятнее, получить ее по акции «бесплатная доставка»! Онлайн-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» дарит своим покупателям бесплатную курьерскую доставку при заказе на сумму от 4000 рублей по регионам России. Если Вы живете в Москве, то так же можете воспользоваться услугой бесплатной доставки через день после размещения заказа. Вы можете забрать заказ из следующих пунктов выдачи: BoxBerry, Hermes, СДЕК, Евросеть, PickPoint. С подробными условиями доставки Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».
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При желании, подписку можно аннулировать в любой момент, пройдя по ссылке в одном из писем рассылки.
Программа «Бьюти-балловство» – это новая программа лояльности онлайн-магазина «Галерея Косметики». Участвуя в ней, Вы можете копить баллы за каждую покупку и позже оплачивать ими до 30% следующих заказов! Зарегистрироваться в программе может любой желающий, для этого нужно лишь создать на сайте новую учетную запись. Помните, баллы начисляются спустя 24 после покупки и остаются активными в течение года, после чего сгорают. Если Вы были участником старой программы лояльности, Вы можете перейти на новую в личном кабинете, в разделе «бонусный счет». Помните, переход односторонний, Вы не сможете вернуться к старой программе, если перешли на новую.