Промокоды Галерея косметики на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

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Интернет-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» это более нескольких тысяч оригинальных брендов, профессионализм специалистов, только качественные и проверенные производители, а так же множество выгодных предложений, которые помогут не только порадовать себя бьюти-но... винками, но еще и изрядно сэкономить! Благодаря удобной навигации, подбор товара доставит Вам истинное удовольствие, а простота и безопасность доставки и оплаты сделают шопиинг незабываемым. Вы хотели бы сделать выгодную покупку прямо сегодня? Тогда примените один из собранных нами промокодов Галерея Косметики и насладитесь отличным сервисом по сниженной цене!


Посетить Галерея косметики

Контакты Галерея косметики

Юридический адрес:
г. Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд, дом 25

Электронная почта:
imag@proficosmetics.ru

Телефон:
8 (800) 500 79 79 8 (495) 150 79 79

Соц. сети:

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Каждая женщина знает – косметики много не бывает! А что делать, если хочется все и сразу? Конечно же, заглянуть в раздел акции! В онлайн-магазине «Галерея Косметики» Вас ждет огромный ассортимент не только профессиональных бьюти-товаров, но и широкий спектр специальных предложений! Экономьте до 50% на продуктах недели, получайте подарки, скидки до 25% на декоративную косметику и другие головокружительные бонусы. Акции регулярно обновляются, что позволяет дарить себе что-то новое каждую неделю.
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Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Приятно получить целую коробку новой косметики. А еще приятнее, получить ее по акции «бесплатная доставка»! Онлайн-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» дарит своим покупателям бесплатную курьерскую доставку при заказе на сумму от 4000 рублей по регионам России. Если Вы живете в Москве, то так же можете воспользоваться услугой бесплатной доставки через день после размещения заказа. Вы можете забрать заказ из следующих пунктов выдачи: BoxBerry, Hermes, СДЕК, Евросеть, PickPoint. С подробными условиями доставки Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».
Ваш заказ менее 4000 рублей и Вы живете вне Москвы и области, но все равно хотели бы воспользоваться услугой? Наш совет – внимательно следите за нашими обновлениями, как только «Галерея Косметики» запустит промокод на доставку Галерея Красоты, мы тут же его опубликуем!

Подписка на новости

Подписка на новости

Вы потратили месяцы на охоту за «тем самым» промокодом, а потом упустили его? Забудьте о таких проблемах: с новостной подпиской от «Галерея Косметики», Вы будете получать все самые выгодные предложения и купоны Галерея Косметики на скидку прямо по электронной почте. А еще поздравления в День Рождения, подарки и другие бьюти-бонусы! Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам необходимо лишь заполнить поля в нижнем правом углу главной страницы официального сайта и нажать на «подписаться».
При желании, подписку можно аннулировать в любой момент, пройдя по ссылке в одном из писем рассылки.

БАЛЛовство какое-то

БАЛЛовство какое-то

Программа «Бьюти-балловство» – это новая программа лояльности онлайн-магазина «Галерея Косметики». Участвуя в ней, Вы можете копить баллы за каждую покупку и позже оплачивать ими до 30% следующих заказов! Зарегистрироваться в программе может любой желающий, для этого нужно лишь создать на сайте новую учетную запись. Помните, баллы начисляются спустя 24 после покупки и остаются активными в течение года, после чего сгорают. Если Вы были участником старой программы лояльности, Вы можете перейти на новую в личном кабинете, в разделе «бонусный счет». Помните, переход односторонний, Вы не сможете вернуться к старой программе, если перешли на новую.  

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