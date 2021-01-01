Промокоды и скидки iCover | Февраль 2021

iCover — магазин электроники и товаров для дома

Интернет-магазин электроники iCover работает с 2007 года. Посетителям предлагают более 3000 наименований гаджетов, аудио-, видео- и компьютерной техники. Также здесь можно купить различные товары для умного дома. Филиалы сети сегодня открыты в двух десятках крупных городов страны. Жители остальных населенных пунктов РФ получают посылки через Яндекс.Доставку.

После регистрации на сайте iCover клиента приглашают в бонусную программу. При каждой покупке ему будут начислять кэшбэк призовыми баллами. Впоследствии этими деньгами можно частично оплачивать новые заказы. Кроме того, гостей ожидают скидки по разовым акциям, промокодам и распродажам. Первый бонус предоставляют сразу после подписки на электронную рассылку.