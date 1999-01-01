Купоны IKEA на Сентябрь 2019

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Электронная почта:
pressa.ru@ikea.com
Телефон:
+7-800-234-55-66
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Для любителей комфортной и недорогой мебели IKEA подготовила широкий выбор по привлекательным ценам. В IKEA можно найти не только качественные товары для дома, но и сэкономить на них. С помощью карты IKEA Family дорогая покупка станет дешевле на 25%. Промокод IKEA придет на почту, и ... с ним экономия до 4000 тысяч рублей, а для некоторых товаров купоны IKEA не нужны вовсе, на сайте представлен каталог с ценой не выше 299 рублей, а еще дав согласие на рассылку не нужно искать купоны IKEA на скидку, промокод за подписку ИКЕА придёт сам.
Электронная почта:
pressa.ru@ikea.com
Телефон:
+7-800-234-55-66
Соц. сети:
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Необходимо приобрести товар, но нет транспорта для того чтобы привезти? IKEA это сделает за вас! Интернет-магазин предоставляет выбор доставки, которую можно назначить на любой день и не переживать о стоимости, ведь доставка в IKEA от 99 рублей, а если заказ повреждён в пути, его обменяют на новый в течение 14 дней.
Создать дизайн мечты стало доступнее. Тем, у кого нет времени приехать в IKEA, поможет консультация дизайнера, ведь с этой услугой обустроить квартиру или дом возможно дистанционно через Skype-конференцию. Онлайн-конференция с дизайнером поможет подобрать основные предметы интерьера, корректировать проект, составить список товаров IKEA и расчет дополнительных услуг по доставке и сборке указанных товаров, а так же создать 3D визуализацию с расстановкой мебели.
Для того, чтобы приобрести понравившийся товар не стоит ждать подходящего момента, сделайте это здесь и сейчас с финансовой картой IKEA Family. Купите любой товар ИКЕА в рассрочку, выбрав подходящее финансовое предложение. Выбранный товар моментально оформляется в магазинах IKEA без скрытых комиссий на 12 месяцев, так же возможно купить в рассрочку только часть покупки, а если рассрочка не удовлетворяет все потребности, поможет выгодное предложение по кредиту, сумма которого достигает до 400 000 рублей с процентной ставкой 17% годовых.