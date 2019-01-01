Промокоды Ivi на Сентябрь 2019

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3 оценки поставлены средняя 5

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Скидка 10% на ВСЕ покупки; подписку в течение первых 6 месяцев + 14 дней пробного периода Чтобы воспользоваться предложением, введите промокод на ivi. ru/ cert или в разделе Профиль на Смарт ТВ нажмите “Активировать сертификат” и следуйте инструкциям. Скидка действует на подписку номиналом 1 месяц только при условии непрерывного продления подписки. Воспользоваться предложением может только пользователь, в данный момент не имеющий активной подписки ivi и не использовавший другие сертификаты с пробным периодом подписки в течение 180 дней до момента активации кода. 18+. Для активации кода необходимо указать данные банковской карты Пользователя. Условия акции установлены в Пользовательском соглашении сервиса ivi.

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Промокод
Эксклюзив

Промокод ivi дарит 10% на любые покупки в сервисе

10%
на ВСЁ

Промокод
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Купон Ivi: 14 дней бесплатной подписки

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Скидка

Скидка 60% на трилогию Бегущий в лабиринте

50%
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Скидка

Дисконт 50% на коллекцию фильмов Один дома

50%
купон

Скидка

Минус 50% на Бойцовский клуб и Исчезнувшая

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Скидка

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50%
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    Спасибо за оценку!

    3 оценки поставлены средняя 5

    Онлайн-кинотеатр на диване

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    Контакты IVI.RU

    Юридический адрес:
    127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 23 стр. 5

    Электронная почта:
    support@ivi.ru

    Телефон:
    8 800 234-49-23

    Соц. сети:

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    Зачем нужна подписка IVI?

    Зачем нужна подписка IVI?

    Для того чтобы днём и ночью любимое кино было доступно, оформите подписку IVI. Данная услуга подключается на срок от месяца до года и предусматривает растущую систему начисления скидки: чем больше срок, тем меньше цена. После оплаты смело считайте, что вся фильмотека у Вас в кармане. При этом, доступ к интернету не обязателен. Перед тем как оказаться вне зоны доступа, скачайте желаемый контент и наслаждайтесь. Используйте промокод Иви и получите скидку до 10% на подписку уже сегодня!

    Бонусы «Спасибо» от Сбербанка

    Бонусы «Спасибо» от Сбербанка

    Являетесь клиентом Сбербанка, но не знаете куда потратить накопленные баллы? Мы поможем в этом! При оформлении подписки IVI, укажите номер карты для списания бонусов и оплаты части покупки. Но это ещё не всё. Так как подписку нельзя оформить бессрочно при продлении воспользуйтесь той же картой для получения кэшбека. До 5% от суммы покупки вернется баллами «Спасибо», которые можно списать уже в других категориях.

    Скидка на покупку фильмов

    Скидка на покупку фильмов

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