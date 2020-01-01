Промокоды и скидки KRASOTKAPRO | Сентябрь 2020

О магазине Krasotkapro

На официальном сайте и в сети розничных магазинов Krasotkapro можно купить товары для волос, ногтей и ухода за телом как для домашнего, так и для профессионального использования. Здесь представлены средства красоты от 450 брендов, таких как L'Oreal, Holy Land и La Roche-Posay. И это 45 000 товаров, включая 14 000 гель-лаков.

На сайте продается исключительно актуальная продукция официальных поставщиков и производителей, которая прошла сертификацию и тестирование. К каждому товару прилагается не только полная информация, но и фото- или видеоинструкция по применению. Компания не делает никакой специальной рекламы и имеет более 24 000 живых отзывов, а также держит цены на уровне оптовых и регулярно запускает промокоды и акции.