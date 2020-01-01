Промокоды и скидки Купибилет | Июль 2020

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Спецпредложения от авиакомпаний

Онлайн-сервис по покупке билетов КупиБилет предоставляет полную базу по перевозчикам и выгодные предложения от них. Заходите на сайт сервиса в раздел «Спецпредложения от авиакомпаний» и выбирайте билеты по самым низким ценам в любых направлениях: Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Кр ... аснодар и др. Подписывайтесь на обновления сайта, чтобы не упустить выгодный перелет.


Посетить Kupibilet
Контакты Kupibilet

Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82

Электронная почта:
privet@kupibilet.ru

Телефон:
+7 499 653-63-36

Соц. сети:

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Aviasales

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Спецпредложения от авиакомпаний

Онлайн-сервис по покупке билетов КупиБилет предоставляет полную базу по перевозчикам и выгодные предложения от них. Заходите на сайт сервиса в раздел «Спецпредложения от авиакомпаний» и выбирайте билеты по самым низким ценам в любых направлениях: Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Кр ... аснодар и др. Подписывайтесь на обновления сайта, чтобы не упустить выгодный перелет.


Посетить Kupibilet
Контакты Kupibilet

Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82

Электронная почта:
privet@kupibilet.ru

Телефон:
+7 499 653-63-36

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от Kupibilet

Подробнее о сервисе Kupibilet

Подробнее о сервисе Kupibilet

Сервис Kupibilet – это помощник для туристов, командировочных, путешественников и других людей, совершающих перелеты. Он помогает купить билеты по выгодным ценам. При этом сотрудники компании обеспечивают поддержку пассажира на всех этапах: от выбора направления для перелета, разработки маршрута и до приземления. Компания Купибилет работает с 2011 года. Сегодня в ней трудится более 200 сотрудников, которые всегда рады помочь клиентам.

Путешественники выбирают сервис Kupibilet по следующим причинам:

  • безопасная оплата;

  • возможность заказать дополнительные услуги для пассажира;

  • промокоды, акции и бонусная программа для экономии на перелетах;

  • сохранение всей истории заказов;

  • фирменное мобильное приложение с доступом к информации по билетам даже при отсутствии интернета.

При необходимости сервис поможет добраться до нужного места с пересадками. Он автоматически подберет подходящие стыковочные рейсы с оптимальным временем вылета и стоимостью билета.

Как воспользоваться скидочным купоном в сервисе Kupibilet

Как воспользоваться скидочным купоном в сервисе Kupibilet

Один из множества способов сэкономить при покупке авиабилетов – использовать промокод. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, зная которую, клиент может получить скидку. Список действующих купонов и других акций доступен на нашем сайте.

Использование промокода в сервисе бронирования билетов имеет некоторые нюансы. Для наглядности рассмотрим процедуру получения скидки по шагам:

  1. Выбрать в списке актуальный купон или другую акцию и нажать на кнопку со спецпредложением. Промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена, а также в новой вкладке откроется сервис бронирования.

  2. Выполнить вход в аккаунт Купибилет. Если учетная запись отсутствует, предварительно придется пройти регистрацию. Активация промокодов доступна только зарегистрированным пользователям.

  3. Выбрать авиабилеты. Можно подобрать как прямой рейс, так и заказать билеты на маршрут с пересадками для одного или нескольких пассажиров.

  4. Перейти к оформлению авиабилетов и активировать промокод. Его надо ввести или вставить в специальное поле. После применения кода купона стоимость билетов будет пересчитана и сервис покажет, сколько рублей составила скидка.

  1. Закончить оформление билетов и оплатить их. После этого компания пришлет маршрутную квитанцию и другие документы на электронную почту.

Перед использованием промокода нужно прочитать правила акции. Часто коды действуют только на билеты определенных авиакомпаний или имеют другие ограничения. Если для участия в акции не требуется вводить код купона, об этом будет показано сообщение до перехода на сайт туристического сервиса.

Как покупать билеты в Kupibilet с максимальной скидкой

Как покупать билеты в Kupibilet с максимальной скидкой

Получение скидки по промокоду – только одна из возможностей сэкономить при покупке авиабилетов в сервисе. Он также регулярно проводит различные акции совместно с крупнейшими авиаперевозчиками. По ним можно слетать по определенному маршруту со скидками. Информация об актуальных спецпредложениях публикуется в отдельном разделе на главной странице.

Экономить при каждом перелете с Kupibilet можно и с помощью программы. Она позволяет получать кешбэк на бонусный счет за покупку дополнительных услуг. Накопленные на счету баллы можно использовать для оплаты билетов при следующем перелете. Пользователям мобильного приложения балльный кешбэк начисляют в том числе и за покупку авиабилетов. Дополнительные бонусы в программе можно заработать, выполняя простые задания сервиса.

Установить мобильное приложение также полезно для того, чтобы всегда иметь информацию о действующих скидках, спецпредложениях и быстро покупать билеты даже при отсутствии рядом компьютера. Дополнительно в нем сохраняется вся история купленных билетов, которая будет доступна даже при отсутствии доступа к интернету.

Чтобы не пропустить информацию о новых акциях и других спецпредложениях, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании. В ней также рассказывается о последних новостях из мира туризма и авиаперелетов.

Популярные билеты со скидками в сервисе Купибилет

Популярные билеты со скидками в сервисе Купибилет

Чаще всего клиенты покупают через туристический сервис Kupibilet билеты на самолеты. Он помогает найти подходящий вариант перелета практически в любую точку Земли, где есть аэропорт. Для пользователей, которые только задумываются о том, куда поехать, самые популярные у путешественников страны и города внутри России выведены в отдельный блок на главной странице.

Клиенты могут вместе с авиабилетом сразу приобрести различные виды страховок: от несчастных случаев, невылета, утери багажа. Дополнительно на сайте можно приобрести со скидками билеты на поезда и автобусы, а также он предлагает забронировать отели через компанию-партнера. Но часто промокоды действуют только на оплату авиаперелетов.

Оплата и доставка в сервисе Kupibilet

Оплата и доставка в сервисе Kupibilet

Оплатить билеты со скидкой по промокоду в сервисе можно банковской картой. Сайт Купибилет принимает карточки платежных систем Visa, Мир или MasterCard. Реквизиты передаются по защищенным каналам, что обеспечивает их безопасность.

Все билеты оформляются в электронном виде. После оплаты авиаперелета пассажиру направляют маршрутную квитанцию и инструкцию о дальнейших действиях.

Часто задаваемые вопросы про Kupibilet

★ Как получить промокоды в Kupibilet?

Необходимо зайти на страницу Kupibilet и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Kupibilet?

Чтобы воспользоваться промокодом от Kupibilet необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Kupibilet доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 9

★ Все ли предложения Kupibilet актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Kupibilet.

★ Почему стоит использовать купоны Kupibilet?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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