Промокоды и скидки Купибилет | Июль 2020

Как покупать билеты в Kupibilet с максимальной скидкой

Получение скидки по промокоду – только одна из возможностей сэкономить при покупке авиабилетов в сервисе. Он также регулярно проводит различные акции совместно с крупнейшими авиаперевозчиками. По ним можно слетать по определенному маршруту со скидками. Информация об актуальных спецпредложениях публикуется в отдельном разделе на главной странице.

Экономить при каждом перелете с Kupibilet можно и с помощью программы. Она позволяет получать кешбэк на бонусный счет за покупку дополнительных услуг. Накопленные на счету баллы можно использовать для оплаты билетов при следующем перелете. Пользователям мобильного приложения балльный кешбэк начисляют в том числе и за покупку авиабилетов. Дополнительные бонусы в программе можно заработать, выполняя простые задания сервиса.

Установить мобильное приложение также полезно для того, чтобы всегда иметь информацию о действующих скидках, спецпредложениях и быстро покупать билеты даже при отсутствии рядом компьютера. Дополнительно в нем сохраняется вся история купленных билетов, которая будет доступна даже при отсутствии доступа к интернету.

Чтобы не пропустить информацию о новых акциях и других спецпредложениях, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании. В ней также рассказывается о последних новостях из мира туризма и авиаперелетов.