Промокоды и скидки Купибилет | Июль 2020

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Онлайн-сервис по покупке билетов КупиБилет предоставляет полную базу по перевозчикам и выгодные предложения от них. Заходите на сайт сервиса в раздел «Спецпредложения от авиакомпаний» и выбирайте билеты по самым низким ценам в любых направлениях: Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Кр ... аснодар и др. Подписывайтесь на обновления сайта, чтобы не упустить выгодный перелет.
Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82
Электронная почта:
privet@kupibilet.ru
Телефон:
+7 499 653-63-36
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Онлайн-сервис по покупке билетов КупиБилет предоставляет полную базу по перевозчикам и выгодные предложения от них. Заходите на сайт сервиса в раздел «Спецпредложения от авиакомпаний» и выбирайте билеты по самым низким ценам в любых направлениях: Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Кр ... аснодар и др. Подписывайтесь на обновления сайта, чтобы не упустить выгодный перелет.
Юридический адрес:
123100, г. Москва, Пресненская набережная д. 12, ММДЦ "Москва-Сити", Башня "Федерация Запад", 45 этаж, офис 82
Электронная почта:
privet@kupibilet.ru
Телефон:
+7 499 653-63-36
Соц. сети:
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Сервис Kupibilet – это помощник для туристов, командировочных, путешественников и других людей, совершающих перелеты. Он помогает купить билеты по выгодным ценам. При этом сотрудники компании обеспечивают поддержку пассажира на всех этапах: от выбора направления для перелета, разработки маршрута и до приземления. Компания Купибилет работает с 2011 года. Сегодня в ней трудится более 200 сотрудников, которые всегда рады помочь клиентам.
Путешественники выбирают сервис Kupibilet по следующим причинам:
безопасная оплата;
возможность заказать дополнительные услуги для пассажира;
промокоды, акции и бонусная программа для экономии на перелетах;
сохранение всей истории заказов;
фирменное мобильное приложение с доступом к информации по билетам даже при отсутствии интернета.
При необходимости сервис поможет добраться до нужного места с пересадками. Он автоматически подберет подходящие стыковочные рейсы с оптимальным временем вылета и стоимостью билета.
Один из множества способов сэкономить при покупке авиабилетов – использовать промокод. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, зная которую, клиент может получить скидку. Список действующих купонов и других акций доступен на нашем сайте.
Использование промокода в сервисе бронирования билетов имеет некоторые нюансы. Для наглядности рассмотрим процедуру получения скидки по шагам:
Выбрать в списке актуальный купон или другую акцию и нажать на кнопку со спецпредложением. Промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена, а также в новой вкладке откроется сервис бронирования.
Выполнить вход в аккаунт Купибилет. Если учетная запись отсутствует, предварительно придется пройти регистрацию. Активация промокодов доступна только зарегистрированным пользователям.
Выбрать авиабилеты. Можно подобрать как прямой рейс, так и заказать билеты на маршрут с пересадками для одного или нескольких пассажиров.
Перейти к оформлению авиабилетов и активировать промокод. Его надо ввести или вставить в специальное поле. После применения кода купона стоимость билетов будет пересчитана и сервис покажет, сколько рублей составила скидка.
Закончить оформление билетов и оплатить их. После этого компания пришлет маршрутную квитанцию и другие документы на электронную почту.
Перед использованием промокода нужно прочитать правила акции. Часто коды действуют только на билеты определенных авиакомпаний или имеют другие ограничения. Если для участия в акции не требуется вводить код купона, об этом будет показано сообщение до перехода на сайт туристического сервиса.
Получение скидки по промокоду – только одна из возможностей сэкономить при покупке авиабилетов в сервисе. Он также регулярно проводит различные акции совместно с крупнейшими авиаперевозчиками. По ним можно слетать по определенному маршруту со скидками. Информация об актуальных спецпредложениях публикуется в отдельном разделе на главной странице.
Экономить при каждом перелете с Kupibilet можно и с помощью программы. Она позволяет получать кешбэк на бонусный счет за покупку дополнительных услуг. Накопленные на счету баллы можно использовать для оплаты билетов при следующем перелете. Пользователям мобильного приложения балльный кешбэк начисляют в том числе и за покупку авиабилетов. Дополнительные бонусы в программе можно заработать, выполняя простые задания сервиса.
Установить мобильное приложение также полезно для того, чтобы всегда иметь информацию о действующих скидках, спецпредложениях и быстро покупать билеты даже при отсутствии рядом компьютера. Дополнительно в нем сохраняется вся история купленных билетов, которая будет доступна даже при отсутствии доступа к интернету.
Чтобы не пропустить информацию о новых акциях и других спецпредложениях, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании. В ней также рассказывается о последних новостях из мира туризма и авиаперелетов.
Чаще всего клиенты покупают через туристический сервис Kupibilet билеты на самолеты. Он помогает найти подходящий вариант перелета практически в любую точку Земли, где есть аэропорт. Для пользователей, которые только задумываются о том, куда поехать, самые популярные у путешественников страны и города внутри России выведены в отдельный блок на главной странице.
Клиенты могут вместе с авиабилетом сразу приобрести различные виды страховок: от несчастных случаев, невылета, утери багажа. Дополнительно на сайте можно приобрести со скидками билеты на поезда и автобусы, а также он предлагает забронировать отели через компанию-партнера. Но часто промокоды действуют только на оплату авиаперелетов.
Оплатить билеты со скидкой по промокоду в сервисе можно банковской картой. Сайт Купибилет принимает карточки платежных систем Visa, Мир или MasterCard. Реквизиты передаются по защищенным каналам, что обеспечивает их безопасность.
Все билеты оформляются в электронном виде. После оплаты авиаперелета пассажиру направляют маршрутную квитанцию и инструкцию о дальнейших действиях.
Необходимо зайти на страницу Kupibilet и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Kupibilet необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Kupibilet.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.