Промокоды и скидки Lacoste | Февраль 2021

0 оценок поставлено средняя 0
15%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
доставка
10%
купон
40%
купон
60%
купон
40%
купон
50%
купон
30%
купон
15%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
доставка
10%
купон
40%
купон
60%
купон
40%
купон
50%
купон
30%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Фирменный бутик Лакост продает с доставкой по всей России товары одноименного французского бренда, представленного на рынке с 1933 года. В нем можно найти стильную одежду, обувь и аксессуары. Компания уделяет много внимание качеству и доступности продукции. Чтобы покупатели получали ... максимум удовольствия от посещения магазина, в нем создан раздел с популярными товарами со скидками. Ассортимент в нем обновляется еженедельно. А для дополнительной экономии рекомендуем использовать промокоды Lacoste, доступные на нашем сайте.
Телефон:
+7 (495) 223-223-4
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Фирменный бутик Лакост продает с доставкой по всей России товары одноименного французского бренда, представленного на рынке с 1933 года. В нем можно найти стильную одежду, обувь и аксессуары. Компания уделяет много внимание качеству и доступности продукции. Чтобы покупатели получали ... максимум удовольствия от посещения магазина, в нем создан раздел с популярными товарами со скидками. Ассортимент в нем обновляется еженедельно. А для дополнительной экономии рекомендуем использовать промокоды Lacoste, доступные на нашем сайте.
Телефон:
+7 (495) 223-223-4
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Lacoste – всемирно известный бренд одежды из Франции. Фирма появилась в 1933 году, и первые выпущенные этим производителем поло сразу стали популярны. Сегодня бутики этого бренда есть в более чем сотне стран.
Лакост регулярно выпускает новые коллекции одежды. Изначально компания делала упор на спортивные модели, но сейчас под этой маркой производят изделия в casual-стиле. Помимо регулярных коллекций, периодически выходит одежда, созданная совместно со звездами или компаниями-партнерами. При выпуске коллекций фирма использует натуральные материалы, безопасные даже для чувствительной кожи.
Сэкономить на одежде и обуви от известного французского бренда можно с помощью промокода, то есть кода купона на скидку. Действующие предложения регулярно публикуются на нашем сайте.
Для использования промокода нужно действовать по алгоритму:
Подобрать промокод. Нужно проверить актуальность предложения (сроки действия и условия активации). Некоторыми кодами можно воспользоваться только при покупке товаров из определенных категорий.
Скопировать актуальный промокод и перейти на сайт Lacoste.
Добавить нужные вещи в корзину.
Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в соответствующее поле. Нажать на кнопку «Применить».
При выполнении условий цена на товары в корзине снижается сразу после ввода кода скидочного купона. Клиент может переходить к выбору способа оплаты и доставки покупок.
В Lacoste цены на товары снижают не только при активации промокода. Компания предлагает получить скидку другими способами.
Программа лояльности Le Club Lacoste. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте. С первой покупки на счет будут начисляться бонусы (1 бонус равен 1 рублю). Когда клиент накопит нужное количество баллов, то может оплатить ими часть заказа. Кроме того, участники получают дополнительные бонусы и скидки в честь дня рождения и за переход на новый уровень. Баллы нужно потратить в ограниченный срок, иначе они сгорят. На третьем и четвертом уровне пользователям также отправляют подарки.
Lacoste Ambassador. Эта программа состоит из пяти уровней. Размер скидки зависит от количества баллов. Их можно получить за приглашение друзей (отправку реферальной ссылки), заполнение анкеты на сайте, публикацию отзывов о купленной одежде на Яндекс.Маркете и постов в социальных сетях.
Распродажа. Компания регулярно делает скидки на модели из предыдущих сезонов. Новые предложения по скидке публикуют на странице Sale. Облегчает поиск вещей возможность фильтрации по полу, сезону и коллекции.
Компания активно ведет страницы в социальных сетях. Чтобы быть в курсе последних новостей и первым узнавать о предстоящих акциях, нужно подписаться на группы во ВКонтакте, Facebook и Instagram. А на YouTube-канале можно найти видео с показов.
У компании есть вещи для мужчин и женщин. По скидке можно заказать:
одежду: поло, футболки, брюки, толстовки, свитера, рубашки, нижнее белье, спортивную и верхнюю одежду;
обувь: кеды, ботинки, сапоги, кроссовки;
аксессуары: сумки, рюкзаки, кошельки, ремни, кепки, часы, парфюмерию, перчатки, шарфы.
Есть каталог с детской одеждой. Там можно выбрать все: от курток и ботинок до купальных шорт, бермудов и кед.
Отдельно доступен каталог с товарами недели. На этой странице публикуют вещи, скидка на которые действует в течение семи дней.
С промокодом можно заказать и вещи, которые доступны только в интернет-магазине. На часть из них также действует скидка.
В разделе Insta Shop опубликованы фотографии в одежде от Лакост. Все вещи помечены специальными значками, нажав на которые можно перейти на страницы с этими товарами и создать аналогичный образ.
Есть отдельная страница с вещами из новой коллекции. Иногда в этом каталоге также встречаются товары по скидке.
Оплатить заказ можно одним из следующих способов:
наличными при получении;
банковской картой платежных систем МИР, Visa и MasterCard.
При оплате заказа на сайте клиент получает дополнительную скидку. Кроме того, держателям карт Alfa и Tinkoff начисляют кэшбэк.
При необходимости можно оформить рассрочку на 3 месяца с помощью карт Совесть (QIWI), Tinkoff и Свобода (Home Credit).
Заказы доставляют по России. Посылку можно получить через курьерскую службу DPD (только от определенной суммы), забрать в постамате PickPoint или магазине Лакост. Покупки доставляют бесплатно, сроки зависят от расположения получателя.
При оформлении заказа клиент получает трек-номер для отслеживания. Чтобы узнать информацию о расположении посылки, нужно ввести этот код в специальное поле или войти в личный кабинет. О доставке клиента уведомят по телефону и электронной почте.
В компании действует бесплатная примерка вещей при выборе курьерской доставки. Получатель вносит оплату только за одежду, которая ему подошла.
Необходимо зайти на страницу Lacoste и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Lacoste необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Lacoste.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 15% на заказ по промокоду Lacoste
|LCS***
|Скидка
|Выгодные цены на большой ассортимент в рамках распродажи
|не требуется
|Скидка
|Не упусти выгоду при покупке специального предложения недели
|не требуется
|Скидка
|Купите товаров на сумму от 2000 рублей и получите бесплатную доставку
|не требуется
|Скидка
|Зарегистрируйся на сайте и получи выгоду 10% на заказ
|не требуется
|Скидка
|Супер скидки до 40% на одежду и обувь для мужчин
|не требуется