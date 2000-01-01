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Промокоды и скидки Lacoste | Февраль 2021

Скидки на одежду и обувь от легенды Lacoste. Актуальных купонов: 10

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Товары недели со скидками от бутика Lacoste

Фирменный бутик Лакост продает с доставкой по всей России товары одноименного французского бренда, представленного на рынке с 1933 года. В нем можно найти стильную одежду, обувь и аксессуары. Компания уделяет много внимание качеству и доступности продукции. Чтобы покупатели получали ... максимум удовольствия от посещения магазина, в нем создан раздел с популярными товарами со скидками. Ассортимент в нем обновляется еженедельно. А для дополнительной экономии рекомендуем использовать промокоды Lacoste, доступные на нашем сайте.


Посетить Lacoste
Контакты Lacoste

Телефон:
+7 (495) 223-223-4

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Товары недели со скидками от бутика Lacoste

Фирменный бутик Лакост продает с доставкой по всей России товары одноименного французского бренда, представленного на рынке с 1933 года. В нем можно найти стильную одежду, обувь и аксессуары. Компания уделяет много внимание качеству и доступности продукции. Чтобы покупатели получали ... максимум удовольствия от посещения магазина, в нем создан раздел с популярными товарами со скидками. Ассортимент в нем обновляется еженедельно. А для дополнительной экономии рекомендуем использовать промокоды Lacoste, доступные на нашем сайте.


Посетить Lacoste
Контакты Lacoste

Телефон:
+7 (495) 223-223-4

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Tom Tailor
Roxy
Quiksilver
DC shoes
O'stin
reebok
Timberland

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Специальные предложения от Lacoste

Подробнее о бренде Lacoste

Подробнее о бренде Lacoste

Компания Lacoste – всемирно известный бренд одежды из Франции. Фирма появилась в 1933 году, и первые выпущенные этим производителем поло сразу стали популярны. Сегодня бутики этого бренда есть в более чем сотне стран.

Лакост регулярно выпускает новые коллекции одежды. Изначально компания делала упор на спортивные модели, но сейчас под этой маркой производят изделия в casual-стиле. Помимо регулярных коллекций, периодически выходит одежда, созданная совместно со звездами или компаниями-партнерами. При выпуске коллекций фирма использует натуральные материалы, безопасные даже для чувствительной кожи.

Активация промокода при покупке в Лакост

Активация промокода при покупке в Лакост

Сэкономить на одежде и обуви от известного французского бренда можно с помощью промокода, то есть кода купона на скидку. Действующие предложения регулярно публикуются на нашем сайте.

Для использования промокода нужно действовать по алгоритму:

  1. Подобрать промокод. Нужно проверить актуальность предложения (сроки действия и условия активации). Некоторыми кодами можно воспользоваться только при покупке товаров из определенных категорий.

  2. Скопировать актуальный промокод и перейти на сайт Lacoste.

  3. Добавить нужные вещи в корзину.

  4. Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в соответствующее поле. Нажать на кнопку «Применить».

При выполнении условий цена на товары в корзине снижается сразу после ввода кода скидочного купона. Клиент может переходить к выбору способа оплаты и доставки покупок.

Как еще получить скидку в Lacoste

Как еще получить скидку в Lacoste

В Lacoste цены на товары снижают не только при активации промокода. Компания предлагает получить скидку другими способами.

  • Программа лояльности Le Club Lacoste. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте. С первой покупки на счет будут начисляться бонусы (1 бонус равен 1 рублю). Когда клиент накопит нужное количество баллов, то может оплатить ими часть заказа. Кроме того, участники получают дополнительные бонусы и скидки в честь дня рождения и за переход на новый уровень. Баллы нужно потратить в ограниченный срок, иначе они сгорят. На третьем и четвертом уровне пользователям также отправляют подарки.

  • Lacoste Ambassador. Эта программа состоит из пяти уровней. Размер скидки зависит от количества баллов. Их можно получить за приглашение друзей (отправку реферальной ссылки), заполнение анкеты на сайте, публикацию отзывов о купленной одежде на Яндекс.Маркете и постов в социальных сетях.

  • Распродажа. Компания регулярно делает скидки на модели из предыдущих сезонов. Новые предложения по скидке публикуют на странице Sale. Облегчает поиск вещей возможность фильтрации по полу, сезону и коллекции.    

Компания активно ведет страницы в социальных сетях. Чтобы быть в курсе последних новостей и первым узнавать о предстоящих акциях, нужно подписаться на группы во ВКонтакте, Facebook и Instagram. А на YouTube-канале можно найти видео с показов.

Что можно со скидкой заказать в магазине Lacoste

Что можно со скидкой заказать в магазине Lacoste

У компании есть вещи для мужчин и женщин. По скидке можно заказать:

  • одежду: поло, футболки, брюки, толстовки, свитера, рубашки, нижнее белье, спортивную и верхнюю одежду;

  • обувь: кеды, ботинки, сапоги, кроссовки;

  • аксессуары: сумки, рюкзаки, кошельки, ремни, кепки, часы, парфюмерию, перчатки, шарфы.

Есть каталог с детской одеждой. Там можно выбрать все: от курток и ботинок до купальных шорт, бермудов и кед. 

Отдельно доступен каталог с товарами недели. На этой странице публикуют вещи, скидка на которые действует в течение семи дней.

С промокодом можно заказать и вещи, которые доступны только в интернет-магазине. На часть из них также действует скидка.

В разделе Insta Shop опубликованы фотографии в одежде от Лакост. Все вещи помечены специальными значками, нажав на которые можно перейти на страницы с этими товарами и создать аналогичный образ.

Есть отдельная страница с вещами из новой коллекции. Иногда в этом каталоге также встречаются товары по скидке.

Способы оплаты и получения заказа в Lacoste

Способы оплаты и получения заказа в Lacoste

Оплатить заказ можно одним из следующих способов:

  • наличными при получении;

  • банковской картой платежных систем МИР, Visa и MasterCard.

При оплате заказа на сайте клиент получает дополнительную скидку. Кроме того, держателям карт Alfa и Tinkoff начисляют кэшбэк.

При необходимости можно оформить рассрочку на 3 месяца с помощью карт Совесть (QIWI), Tinkoff и Свобода (Home Credit).  

Заказы доставляют по России. Посылку можно получить через курьерскую службу DPD (только от определенной суммы), забрать в постамате PickPoint или магазине Лакост. Покупки доставляют бесплатно, сроки зависят от расположения получателя. 

При оформлении заказа клиент получает трек-номер для отслеживания. Чтобы узнать информацию о расположении посылки, нужно ввести этот код в специальное поле или войти в личный кабинет. О доставке клиента уведомят по телефону и электронной почте.

В компании действует бесплатная примерка вещей при выборе курьерской доставки. Получатель вносит оплату только за одежду, которая ему подошла.

Часто задаваемые вопросы про Lacoste

★ Как получить промокоды в Lacoste?

Необходимо зайти на страницу Lacoste и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Lacoste?

Чтобы воспользоваться промокодом от Lacoste необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Lacoste доступно | Февраль?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Lacoste актуальны | Февраль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Lacoste.

★ Почему стоит использовать купоны Lacoste?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Lacoste

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