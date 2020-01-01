Промокоды и скидки Автодор | Октябрь 2020

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8%
купон
Оплачивайте проезд на платных трассах без остановок на пунктах оплаты и со скидками по транспондеру T-pass! Купите устройства сейчас по самой выгодной цене! Скидка по промокоду 8% действует на покупку товаров: транспондер OBU (Standard), транспондер TRP (Premium), транспондер «Лимитированная серия» (Limited Edition), транспондер «Путешествие по России». Введите промокод в поле «Купон» при оформлении заказа.
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка -8% на транспондеры T-pass
|WL9***