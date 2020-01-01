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Промокоды и купоны Нотик | Июль 2020

Скидки и специальные предложения на электронику. Актуальных купонов: 9

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Скидка
Купите товары на 5000 рублей и получите доставку по Москве бесплатно

50%
купон

Скидка
Скидка 50% на новые батарейки АА и ААА при сдаче старых

33%
купон

Скидка
Оплачивай до 33% покупок баллами

Беспл
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Скидка
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20%
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В социальных сетях интернет-магазина электроники Notik проводятся различные конкурсы и розыгрыши ценных призов. Подписывайтесь на аккаунты магазина в Instagram, Facebook и ВКонтакте, выполняйте условия конкурсов и выигрывайте призы – промокоды на скидку, подарочные аксессуары, гадже ... ты и другое. Каждый месяц – новый конкурс!


Посетить Нотик
Контакты Нотик

Юридический адрес:
Москва, Ул. Новокузнецкая, 6.

Электронная почта:
mail@notik.ru

Телефон:
8 (495) 777-01-99

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Конкурсы в социальных сетях Notik

В социальных сетях интернет-магазина электроники Notik проводятся различные конкурсы и розыгрыши ценных призов. Подписывайтесь на аккаунты магазина в Instagram, Facebook и ВКонтакте, выполняйте условия конкурсов и выигрывайте призы – промокоды на скидку, подарочные аксессуары, гадже ... ты и другое. Каждый месяц – новый конкурс!


Посетить Нотик
Контакты Нотик

Юридический адрес:
Москва, Ул. Новокузнецкая, 6.

Электронная почта:
mail@notik.ru

Телефон:
8 (495) 777-01-99

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Специальные предложения от Нотик

Подробнее об интернет-магазине Нотик

Подробнее об интернет-магазине Нотик

Компания Нотик – специализированная сеть магазинов, занимающаяся продажей ноутбуков и другой электроники. Основанная в 1999 году, она была небольшой фирмой с капиталом $2500, но за годы развития стала одной из крупнейших сетей по продаже электроники в России. Представительства Notik и розничные магазины работают в десятках городов, а оформить заказ онлайн можно из любой точки страны.

Сеть Нотик напрямую сотрудничает с такими мировыми брендами, как Asus, Dell, Lenovo, MSI, HP, Apple и др., и является их авторизованным дилером. Благодаря этому она предлагает низкие наценки, качественный сервис и длительную официальную гарантию производителей. Используя купоны, участвуя в распродажах и акциях с промокодами, можно тратить на покупку ноутбуков, аксессуаров к ним и другой электроники еще меньше. Найти действующие предложения, предоставляющие скидки сегодня, можно на этой странице. Список регулярно обновляется, и акции из него доступны всем читателям.

Как купить электронику с дисконтом, используя промокоды в магазине Нотик

Как купить электронику с дисконтом, используя промокоды в магазине Нотик

Чтобы воспользоваться купоном и купить ноутбук со скидкой в магазине Нотик, нужно выбрать промокод и скопировать его. При нажатии на акцию в списке код купона должен скопироваться автоматически, затем произойдет перенаправление на сайт. Если этого не произошло, нужно скопировать промокод вручную и перейти по ссылке в каталог. При его активации действия просты:

  1. Выбрать в каталоге подходящий ноутбук или другое устройство и добавить его в корзину.

  2. Перейти в корзину для подтверждения покупки.

  3. В поле вверху справа (над списком добавленных позиций) выбрать поле «Код купона» и вставить в него промокод из буфера обмена.

  4. Активировать скидку, применив акционный промокод.

  5. Перейти к оформлению заказа по кнопке внизу страницы для выбора параметров оплаты и доставки.

После того как заказ будет оформлен, представители магазина перезвонят для уточнения деталей сделки. Когда она будет окончательно подтверждена, заказ укомплектуют и передадут в службу доставки или пункт выдачи.

Выбор скидок и спецпредложений от Нотик

Если действующих промокодов нет или количество их использований уже исчерпано, уменьшить расходы на электронику можно другими способами. Интернет-магазин Нотик предлагает выбор дисконтов для новых и постоянных покупателей:

  • Скидка за предоплату. На все заказы, оплаченные онлайн перед отправкой, предоставляется дополнительная скидка. Она может сочетаться с другими видами дисконтов, если обратное не предусмотрено условиями акции.

  • Аксессуары и ПО в подарок. Покупая ноутбуки или другие электронные устройства в Notik, можно получить в подарок программное обеспечение или дополнительные товары. Например, при покупке ноутбука в рамках акций магазин дарит мыши, кабели и другие аксессуары или лицензионный софт.

  • Распродажи. На главной странице магазина представлен раздел товаров с уценкой. Максимальные скидки предоставляются на устройства, восстановленные после выявления брака или имеющие косметические изъяны вроде царапин. Но с дисконтом также доступны и совершенно новые гаджеты без единого недостатка, которые имеют повреждения упаковки или просто скопились на складе в большом количестве.

  • Услуги бесплатно или со скидкой. В рамках акций покупателям доступны сопутствующие услуги бесплатно или с дисконтом. При покупке смартфона или планшета можно получить в подарок поклейку защитного стекла, а для ноутбука – установку ОС или пакета программного обеспечения.

  • Бонусная программа. Зарегистрированные посетители интернет-магазина участвуют в программе лояльности. За каждую покупку они получают бонусные баллы, количество которых зависит от потраченной суммы. Бонусы начисляются через 15 дней после оплаты и сохраняются 3 месяца. Их можно использовать для оплаты до трети стоимости, например при покупке на 10 тысяч рублей бонусами погашается до 3,3 тысяч.

  • Бесплатная доставка. Товары по акции и крупные покупки доставляются курьерами бесплатно до двери.

Стоит обратить внимание, что не все акционные предложения суммируются. Например, промокоды не работают, если для оплаты заказа тратятся баллы программы лояльности. В таком случае при доступности нескольких дисконтов нужно выбрать один вариант.

Популярная электроника в Нотик со скидками

Популярная электроника в Нотик со скидками

Магазин Notik предлагает большой выбор компьютерной техники, комплектующих и аксессуаров для нее. Чаще всего скидки распространяются на покупку:

  • ноутбуков;

  • компьютеров-моноблоков;

  • аксессуаров для электроники.

Разделы «Распродажа» вынесены в каждой группе каталога отдельной строкой. Там всегда можно найти интересную модель с хорошим дисконтом. Ассортимент скидочных предложений постоянно пополняется, и чтобы уследить за ними – можно добавить эту страницу в закладки или подписаться на рассылку новостей интернет-магазина.

Оплата и доставка заказов в Нотик

Оплата и доставка заказов в Нотик

Оплатить заказ в Нотик можно несколькими способами:

  • онлайн на сайте;

  • онлайн или в кассе по реквизитам;

  • курьеру при получении;

  • в пункте выдачи (магазине) в городе присутствия компании.

Если заказ сделан наложенным платежом и нужно расплатиться картой – желательно узнать о наличии мобильного терминала у сотрудников курьерской службы. В городах присутствия перевозкой занимаются курьеры компании, в другие населенные пункты заказы пересылаются сторонними службами-партнерами.

Часто задаваемые вопросы про Нотик

★ Как получить промокоды в Нотик?

Необходимо зайти на страницу Нотик и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Нотик?

Чтобы воспользоваться промокодом от Нотик необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Нотик доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 9

★ Все ли предложения Нотик актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Нотик.

★ Почему стоит использовать купоны Нотик?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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