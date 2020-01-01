Промокоды и скидки Ножиков | Июнь 2020

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Юридический адрес:
г. Москва, Подсосенский переулок 23 стр 4
Электронная почта:
help@nozhikov.ru
Телефон:
+7 (495) 268-13-34
Соц. сети:
Магазин Ножиков работает на российском рынке с 2005 году и реализует товары в широком диапазоне цен. На сайте покупателям предлагается выбор товаров, прошедших двухэтапную проверку качества. Поэтому продукция, которая должна отправиться к клиентам, отличается качественным исполнением и не содержит производственного брака.
Чтобы покупатели могли снизить цену покупок, ритейлер проводит акции, дарит скидки, программу лояльности и коды на получение дополнительных скидок.
На этой странице нашего сайта перечислены действующие акции компании. В рамках их проведения достаточно выполнить простые условия и получить скидку. Чтобы попасть в раздел с акционными моделями, нужно подобрать предложение из списка и дождаться переадресации. В отличие от акций, чтобы использовать скидочный купон, нужно:
Подобрать актуальное предложение из тех, которые перечислены на этой странице.
Скопировать промокод, нажав на кнопку.
Дождаться переадресации в интернет-магазин.
Ознакомиться с выбором товаров.
Нажать «Купить» в карточке модели.
Перейти в корзину.
Ввести номер купона на скидку в поле.
Стоимость товаров в корзине пересчитается с учетом снижения цены, и можно будет завершить оформление. По этой схеме можно использовать разные промокоды: как те, что перечислены на сайте, так и полученные из рассылок, групп в социальных сетях или других источников.
Купоны действуют ограниченное время и не всегда распространяются на весь ассортимент. К одному заказу в интернет-магазине можно применить только один код, например на первую покупку. Подробные условия использования каждого предложения находятся на нашем сайте.
Товары со скидкой. У ритейлера есть постоянный раздел, в который попадают модели по сниженной цене. Выбор товаров обновляется, так что если нужно купить с максимальной экономией, то здесь можно подобрать подходящую позицию. С моделями этой категории суммируются промокоды.
Акции. На нашем сайте перечислены акции компании, которыми можно воспользоваться сегодня. В рамках таких предложений можно получить бесплатную доставку, подарки или другие преимущества при выполнении определенных условий. Условия участия можно прочитать на этой странице.
Программа лояльности. В Ножиков разработана бонусная система, участвовать в которой могут все зарегистрированные пользователи. Первые баллы можно получить за авторизацию в системе. В личном кабинете появится таблица с заданиями, выполняя которые, клиенты получают очки. Баллы начисляются за покупки, их количество зависит от суммы заказа. Бонусы можно потратить на промокод на фиксированную сумму в рублях или процент от покупок.
Подписка на обновления. Следить за акциями или актуальными предложениями можно, подписавшись на обновления магазина. Для этого нужно найти «Подписаться на нас» на страницах сайта и ввести адрес электронной почты. Подписчикам отправляются письма с индивидуальными предложениями, промокодами, анонсами акций и распродаж.
Партнерская программа. В личном кабинете клиента есть возможность пригласить друга. Если он зарегистрируется и оформит заказ, перейдя по вашей ссылке, вы получите дополнительные баллы, а он — скидку на первый заказ. Партнерская программа позволяет получать бонусы с каждой покупки друзей и затем менять их на купоны.
Аккаунты в социальных сетях. Следить за обновлениями в магазине и анонсом акций можно также на страницах в социальных сетях. Если предварительно авторизоваться на сайте и после этого вступать в сообщества, это может засчитаться как выполнение заданий бонусной программы.
Ритейлер продает ножи различного размера и конфигурации. Товары этой группы у покупателей пользуются спросом, поэтому на них чаще всего распространяются акции и коды купонов. Популярные товары интернет-магазина перечислены в разделе «Хит».
Кроме ножей, в каталоге можно купить подарки для мужчин, наборы, мультитулы, топоры, точилки, зажигалки, перчатки и другие товары. Для удобства поиска можно отсортировать товары по производителю, цене, марке стали, длине клинка и другим параметрам. Со скидками, указанными в каталоге, суммируются промокоды, что позволяет еще больше снизить цену.
Каталог постоянно обновляется, последние поступления можно найти в категории «Новинки».
В интернет-магазине предлагается оплата наличными при получении на почте, курьеру или внесение средств сразу после оформления заказа. В последнем случае не нужно оплачивать комиссию почты за отправку средств.
Доставка заказа в регионы осуществляется Почтой России, а в Москве и Санкт-Петербурге — курьерскими службами. Клиенты могут использовать промокод на бесплатную доставку, если сумма заказа удовлетворяет условиям акции. Стоимость доставки рассчитываться на этапе оформления покупки на сайте Ножиков, оплачивается онлайн или при получении посылки.