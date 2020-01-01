Промокоды и скидки Ножиков | Июнь 2020

Как в Nozhikov.ru использовать промокод

На этой странице нашего сайта перечислены действующие акции компании. В рамках их проведения достаточно выполнить простые условия и получить скидку. Чтобы попасть в раздел с акционными моделями, нужно подобрать предложение из списка и дождаться переадресации. В отличие от акций, чтобы использовать скидочный купон, нужно:

Подобрать актуальное предложение из тех, которые перечислены на этой странице. Скопировать промокод, нажав на кнопку. Дождаться переадресации в интернет-магазин. Ознакомиться с выбором товаров. Нажать «Купить» в карточке модели. Перейти в корзину. Ввести номер купона на скидку в поле.

Стоимость товаров в корзине пересчитается с учетом снижения цены, и можно будет завершить оформление. По этой схеме можно использовать разные промокоды: как те, что перечислены на сайте, так и полученные из рассылок, групп в социальных сетях или других источников.

Купоны действуют ограниченное время и не всегда распространяются на весь ассортимент. К одному заказу в интернет-магазине можно применить только один код, например на первую покупку. Подробные условия использования каждого предложения находятся на нашем сайте.