Промокоды и скидки OLDOS | Январь 2021

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Компания ОЛДОС выпускает и продает стильную детскую одежду для активного образа жизни. Про родителей ритейлер тоже не забывает. Для них доступны различные акции и другие предложения, помогающие экономить деньги при покупке брендовых вещей. Каждую неделю компания отбирает ряд моделей ... и устанавливает на них специальные цены. Для удобства поиска товаров со скидками они выводятся в отдельном блоке на главной странице. А чтобы получить дополнительную скидку, можно воспользоваться промокодом OLDOS из нашего каталога.
Юридический адрес:
140171, г. Бронницы, ул. Кирпичный проезд, д. 7а
Электронная почта:
info@oldos-shop.ru
Телефон:
8-800-500-41-87
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Компания ОЛДОС выпускает и продает стильную детскую одежду для активного образа жизни. Про родителей ритейлер тоже не забывает. Для них доступны различные акции и другие предложения, помогающие экономить деньги при покупке брендовых вещей. Каждую неделю компания отбирает ряд моделей ... и устанавливает на них специальные цены. Для удобства поиска товаров со скидками они выводятся в отдельном блоке на главной странице. А чтобы получить дополнительную скидку, можно воспользоваться промокодом OLDOS из нашего каталога.
Юридический адрес:
140171, г. Бронницы, ул. Кирпичный проезд, д. 7а
Электронная почта:
info@oldos-shop.ru
Телефон:
8-800-500-41-87
Соц. сети:
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Онлайн-магазин OLDOS создан в 2016 году одноименной компанией, работающей с 1993 года. Она разрабатывает, изготавливает и продает детскую одежду. Собственное бюро фирмы выпускает обновления коллекций несколько раз в год.
При покупке в ОЛДОС покупателю доступны следующие плюсы:
Гарантия качества. Одежда поступает напрямую с фабрик компаний, а перед отправкой покупателю она проходит дополнительный контроль. Но если брак все же будет обнаружен, ритейлер вернет деньги покупателю.
Ассортимент. В каталоге доступны вещи из всех актуальных коллекций бренда. Ритейлер следит за остатками и регулярно пополняет запасы продукции на складах.
Промокоды, скидки и акции. Они помогают родителям экономить и при этом покупать стильные детские вещи.
Сегодня компания ОЛДОС владеет не только онлайн-магазином, но и сетью монобрендовых бутиков. Они располагаются в торговых центрах как в Москве, так и в регионах.
На нашем сайте размещен каталог купонов для получения скидок в онлайн-бутике OLDOS. В него включены не только промокоды, но и предложения, не требующие указания комбинации символов.
Список действующих купонов регулярно проверяют наши специалисты. Они добавляют в него новые промокоды и акции, а завершенные предложения переносят в архив. Некоторые из купонов в каталоге выпущены эксклюзивно для наших пользователей и их нельзя встретить на других сайтах.
При выборе предложения обращайте внимание не только на размер скидки в процентах или рублях, но и на условия ее получения. Некоторые промокоды и акции имеют срок активации или действуют только на первый заказ.
Воспользоваться выбранным предложением можно, выполнив 6 действий.
Нажать на кнопку с актуальным купоном.
Дождаться, пока откроется сайт компании, а промокод скопируется.
Поместить понравившиеся товары в корзину, предварительно указав нужный размер, и перейти к просмотру ее содержимого.
Нажать на надпись «Ввести промокод», вставить и применить его.
Изучить информацию о размере скидки.
Оформить покупку.
Если промокод для получения привилегий не нужен, скидка будет применена при оформлении заказа без дополнительных действий. Во время ожидания перехода на сайт ритейлера пользователь получит предупреждение о том, что код указывать не требуется.
Компания стремится сделать детские вещи доступными для разных категорий покупателей и не только выпускает промокоды, но и проводит различные акции, чтобы клиенты могли получить выгоду. Вся информация о них публикуется на главной странице сайта.
Дополнительную скидку можно получить с помощью следующих инструментов:
Outlet. В этот раздел попадают товары, на которые установлена скидки. Список продуктов с акционной ценой периодически обновляется.
Распродажи. Еще один раздел, в котором можно купить вещи из актуальных коллекций со скидками.
Программа лояльности. Она позволяет копить бонус при оплате покупок и совершении других действий. В дальнейшем баллы можно легко превратить в деньги, частично рассчитавшись ими за новые заказы. Работает программа во всех магазинах OLDOS: как в онлайн, так и обычных. За регистрацию в клубе пользователь получает в подарок скидку на первую покупку.
Бесплатная доставка. Она предоставляется автоматически при заказе на сумму выше определенной.
Оплата при оформлении онлайн. Скидка активируется автоматически. Вводить промокод для ее получения не требуется.
Для получения информации о новых скидках и акциях раньше других достаточно подписаться на рассылку магазина. Для этого нужно указать email в настройках аккаунта после регистрации и подтвердить согласие на получение писем от компании. Кроме того, узнавать о новых предложениях можно и через социальные сети. Группы компании открыты в Facebook, Instagram и ВКонтакте.
Чаще всего клиенты заказывают со скидками в онлайн-магазине верхнюю одежду для детей: куртки, комбинезоны, костюмы. Но в ассортименте ритейлера представлены и другие вещи:
джинсы;
толстовки;
футболки;
шорты;
брюки;
белье;
аксессуары и т. д.
В отдельную категорию каталога выделена и взрослая линейка. В ней смогут подобрать стильную одежду мамы.
Для удобства пользователей в отдельные блоки на главной странице отведены хиты продаж и товары недели. Кроме того, список самых популярных товаров можно найти в отдельном разделе каталога.
Оплатить покупку на сайте можно банковской картой. Принимаются платежи как напрямую, так и через Google Pay. При получении заказа можно рассчитаться наличными или банковской картой.
Компания доставляет покупки по России через партнерские курьерские службы. Выбрать компанию можно на этапе оформления заказа. Доставка возможна как в пункты самовывоза, так и домой к покупателю. В Москве, Санкт-Петербурге и областях при получении заказа можно воспользоваться услугой примерки и отказаться от не подошедших по размеру вещей.
Необходимо зайти на страницу OLDOS и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от OLDOS необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения OLDOS.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|По промокоду OLDOS скидка 10% на ВСЕ
|cyb***
|Скидка
|По программе лояльности получи 500 баллов за первый заказ
|не требуется
|Скидка
|За регистрацию на сайте получи 300 баллов
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов от 1500 рублей
|не требуется
|Скидка
|OUTLET OLDOS дарит скидку до 73%
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 60% с подпиской на обновления
|не требуется
|Скидка
|Костюмы с экономией до 73%
|не требуется