Промокоды и скидки Подружка | Ноябрь 2020

О магазине Подружка

Городом, где открылся первый магазин сети в 2005 году, была Москва. С тех пор зона присутствия бренда расширилась, и сейчас Подружка включает в себя 210 точек в Москве, Петербурге и еще 10 – в других регионах. Ежемесячно ритейлер открывает 1–2 новых магазина. По состоянию на 2019 год в компании работало 2100 человек, и ежегодно этот показатель увеличивается на 150–250 сотрудников.

Выбор товаров включает в себя более 10 тыс. наименований, а постоянными покупателями сети сегодня является около 2 млн человек. Благодаря акциям и промокодам, делающим цены доступнее, это число постоянно растет.

Основной ассортимент бренда – декоративная и уходовая косметика, парфюмерия, товары для дома, аксессуары и украшения.