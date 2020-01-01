Промокоды и скидки Полис 812 | Июль 2020

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Сервис по подготовке виз и страхованию Polis812 предоставляет услугу бесплатной доставки документов для жителей Санкт-Петербурга. Оформите заказ на сайте сервиса, и после подготовки всех документов с Вами свяжется курьер для уточнения места и время доставки. Для остальных регионов с ... тоимость доставки указана на сайте.
Электронная почта:
orders@polis812.ru
Телефон:
8 800 707-81-29
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Сервис по подготовке виз и страхованию Polis812 предоставляет услугу бесплатной доставки документов для жителей Санкт-Петербурга. Оформите заказ на сайте сервиса, и после подготовки всех документов с Вами свяжется курьер для уточнения места и время доставки. Для остальных регионов с ... тоимость доставки указана на сайте.
Электронная почта:
orders@polis812.ru
Телефон:
8 800 707-81-29
Соц. сети:
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Страховой и визовый центр Полис 812 работает более 13 лет. Компания находится в Санкт-Петербурге, но через интернет обслуживает клиентов из любых регионов России. Она предлагает оформление визовых документов, а также полисы страхования для туристов, автомобилистов и других категорий жителей России.
Многие клиенты выбирают сервис компании за ценовую политику, постоянные акции и скидки по промокодам. Организация держит минимальные цены на услуги, при этом обеспечивая их высокое качество.
На всех этапах оформления заказа сотрудники Polis812 оказывают поддержку клиентам. Они готовы ответить на практически любые вопросы и предоставить подробную информацию о предлагаемых продуктах. Причем помощь сотрудников центра доступна не только на этапе покупки полиса, но и в дальнейшем, например уже во время пребывания в других странах.
Промокод позволяет оформить страховку со скидкой. Он представляет собой набор букв и цифр, который следует указать до покупки полиса. На другие виды услуги предлагаются иные акции. Список актуальных купонов и других спецпредложений доступен на нашем сайт.
Рассмотрим по шагам, как воспользоваться промокодом:
Выберите купон или другое спецпредложение в списке действующих акций и нажмите на кнопку с ним. Сервис автоматически покажет код, скопирует его в буфер обмена и откроет сайт компании. Если для получения скидки не требуется вводить промокод, об этом будет показано предупреждение.
На сайте центра Polis812 выберите нужный тип страхования. Если нужно купить несколько страховых продуктов, придется оформить каждый из них по очереди. Для многих продуктов можно настроить опции.
Введите промокод в специальное поле под поисковой формой. Его можно не набирать на клавиатуре, а просто вставить из буфера обмена. Это исключит ошибки при вводе.
Оформите полис. Потребуется указать данные застрахованного лица, страхователя, контактный телефон, email и другую запрошенную информацию, а затем оплатить покупку.
Условия использования каждого промокода индивидуальны. Их нужно изучить перед применением кода и активацией. Часто код купона можно применить только на первую покупку страховки или отдельные виды страховой защиты.
Сумма заказа в рублях с учетом скидок будет показана перед переходом к оплате. Все коды имеют ограниченный срок действия, поэтому не стоит откладывать использование понравившегося спецпредложения. Каждый пользователь может воспользоваться конкретным промокодом только один раз, если иное не предусмотрено правилами акции.
Промокод – это только один из способов экономить на покупке страховой защиты и услуг по оформлению виз. Компания Полис 812 также регулярно проводит и другие акции. Информация о них размещается на главной странице сервиса.
Можно дополнительно сэкономить, заказывая страховку и оформление виз для нескольких человек. Это особенно удобно, если планируется поездка за границу всей семьей или с друзьями. Кроме того, приобретать услуги будет выгодно, если зарегистрировать личный кабинет и присоединиться к бонусной программе. По ней за заказы в сервисе начисляют баллы, которые можно тратить на новые покупки. За регистрацию в программе компания также дарит бонусы, которые можно использовать уже на первый заказ.
Чтобы не пропустить новые спецпредложения, рекомендуется подписаться на рассылку и группы компании в социальных сетях. В письмах подписчикам сотрудники сервиса рассказывают о новых услугах, публикуют обзоры стран и советы для путешественников. Иногда в них можно встретить персональный промокод на скидку.
В соцсетях компания также рассказывает о новостях и новых спецпредложениях. Но в официальных группах сервиса также часто проходят конкурсы и розыгрыши призов. По ним можно выиграть подарок, бонус или скидку.
Чаще всего в компании заказывают со скидками услуги помощи в оформлении шенгенской визы в Финляндию и другие страны ЕС. Но компания также помогает с визовыми документами и других государств, например США или Англии.
Из страховок популярностью у клиентов пользуются Зеленая карта, медицинская страховка для выезжающих за рубеж и страхование ипотечной недвижимости. Все эти полисы можно оформить онлайн со скидкой по купону или акции.
Компания предлагает оплатить полис со скидками по промокоду онлайн картой Мир, Visa, MasterCard любого банка. По умолчанию он будет отправлен на электронную почту в течение нескольких часов (иногда — минут). Но можно заказать получение полиса и на бумажном носителе. Он будет бесплатно доставлен по почте.
Клиент вправе забронировать страховку онлайн, а оплатить ее наличными или картой в любом центре организации. В этом случае полис будет сразу оформлен на бумажном носителе.
Услуги по оформлению виз также можно получить дистанционно или при встрече в офисе. На сайте предусмотрена оплата с банковской карты, а в центрах компании – еще и наличными.
Необходимо зайти на страницу Полис 812 и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Полис 812 необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 6
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Полис 812.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.