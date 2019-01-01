Промокоды PUMA на Октябрь 2019

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Посетить Puma

Контакты Puma

Юридический адрес:
ООО «ПУМА-РУС» Адрес: Россия, Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16, стр.1, Бизнес-центр «Метрополис»

Электронная почта:
shop.ru@puma.com

Телефон:
8 495 783 2552

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Outlet PUMA

На официальном сайте, в разделе распродажа вы найдете одежду и коллекции Puma с выгодой до 60%. Сезонные распродажи, в которых представлены товары для возрастов каждого покупателя по выгодной цене, Ассортимент берет начало от аксессуаров и заканчивает представление стильной верхней ... одеждой. Заходите в раздел Outlet и не пропускайте крутые скидки, предложения пополняются круглый год.


Посетить Puma

Контакты Puma

Юридический адрес:
ООО «ПУМА-РУС» Адрес: Россия, Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16, стр.1, Бизнес-центр «Метрополис»

Электронная почта:
shop.ru@puma.com

Телефон:
8 495 783 2552

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Снежная Королева
SHEIN
Befree
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Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Vans
Kari
O'stin
Reebok
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Промокод за подписку

Промокод за подписку

Чтобы покупка стала экономнее зарегистрируйтесь на официальном сайте магазина и получите промокод Puma за подписку на новости, с которым вы получите 10% на все товары без исключения. Промокод придет на указанную почту при регистрации, введите его в поле корзины и покупка станет выгоднее. Скидка действует при первом заказе без минимальной сумму.

Эксклюзивно Online

Эксклюзивно Online

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Бесплатная доставка от Puma

Бесплатная доставка от Puma

Рассчитать стоимость доставки вы можете на официальном сайте магазина в разделе "Доставка". Стоимость зависит от выбранного вами региона и способа доставки, введите в поле название города или населенного пункта и калькулятор рассчитает цену услуги. Если ваша покупка превышает 6500 рублей, вы получаете дополнительный способ экономии в виде бесплатной доставки. 

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