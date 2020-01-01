Промокоды и скидки Redmond | Июнь 2020

На какую технику в магазине Редмонд действуют скидки

Благодаря распродажам, акциям и промокодам, практически всё, что предлагает бренд, можно купить по сниженным ценам. На официальном сайте собраны:

мультиварки и мультикухни со сковородой и аэрогрилем;

отдельные грили, в том числе с функцией духовки и удаленного управления;

мультипекарни со съемными панелями, действующие и в качестве гриля, и в качестве вафельницы;

кухонное оснащение: кухонные комбайны, хлебопечки, кофеварки и кофемашины, духовые шкафы, блендеры, аэрогрили, бутербродницы, сковороды и электрочайники;

серия Redmond Smart Home: приборы для умной кухни и умного дома, включая системы безопасности, климат-контроль и смарт-розетки;

домашняя техника: кондиционеры, пылесосы, воздухоочистители, пароочистители, обогреватели и актуальные портативные колонки;

товары для красоты и ухода за собой: от маникюрных наборов и фенов до плоек, выпрямителей и мультистайлеров для волос;

продукты для спорта и здоровья: бактерицидные лампы, массажеры, мини-тренажеры, моноциклы и напольные весы;

аксессуары и запасные части для бытовых приборов, чаши для мультиварок, разделочные доски и сборники рецептов.

Акции чаще всего проходят на кухонную технику, а промокоды действуют на весь ассортимент.