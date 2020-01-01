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Промокоды и скидки Redmond | Июнь 2020

Действующие акции и промокоды на мелкую бытовую технику. Актуальных купонов: 14

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Беспл
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Скидка
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30%
купон

Скидка
Сдай любую мультиварку и получи скидку 30% на новую

45%
купон

Скидка
Порадуйте детей вкусными угощениями! Скидка 45% на набор панелей!

45%
купон

Скидка
Создать уют в доме легко со скидкой на климатическую технику 45%

299Р
купон

Скидка
Купи сменные панели мультипекаря всего за 299 рублей!

40%
купон

Скидка
Дисконт 40% при покупке комплектов техники

Беспл
доставка

Скидка
Получи скидку на доставку при оплате заказа онлайн на сайте

30%
купон

Скидка
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Посетить REDMOND
Контакты REDMOND

Юридический адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, Лит. Ю., БЦ «Зима»

Электронная почта:
director@multivarka.pro

Телефон:
8 (495) 909-08-20

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить REDMOND
Контакты REDMOND

Юридический адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, Лит. Ю., БЦ «Зима»

Электронная почта:
director@multivarka.pro

Телефон:
8 (495) 909-08-20

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
123.ru
Just.ru
Philips
Xiaomi

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Специальные предложения от REDMOND

О магазине REDMOND

О магазине REDMOND

В официальном интернет-магазине Мультиварка Про продается техника популярного бренда REDMOND. Здесь представлен широкий выбор бытовых приборов, включая мультиварки, а также всевозможную умную электронику. Компания регулярно внедряет новые технологии в свою продукцию и является одним из лидеров российского рынка техники для готовки. Наряду с инновациями и удобством покупки на сайте магазина выгодны благодаря адекватным ценам, промокодам и акциям.

Как использовать скидочный купон REDMOND

Как использовать скидочный купон REDMOND

  1. Кликнуть по понравившемуся промокоду: при этом он будет скопирован и откроется нужный раздел онлайн-магазина.

  2. Подобрать бытовую технику, пользуясь фильтрами, а также инструментом сравнения, и добавить товар в корзину.

  3. Под итоговой суммой в корзине есть надпись «Ввести кодовое слово для получения доп. скидки» и специальное поле — нужно указать в нем код купона. Либо просто подвести курсор мыши к корзине, в появившемся окне нажать на такую же строку и вставить промокод.

  1. Нажать «Применить» и проверить сэкономленную, а также итоговую сумму: если код подействовал, можно переходить к оформлению заказа.

Также на сайте вы найдете акционные купоны. При нажатии на них пользователь попадает в раздел магазина, в котором действует распродажа. Пользуясь ими, можно без промокода покупать бытовую технику со скидкой.

Как экономить на покупках в магазине Мультиварка Про

Как экономить на покупках в магазине Мультиварка Про

  • Во вкладке «Акции» на основной странице официального сайта перечислены распродажи месяца и бессрочные предложения. Периодически происходит «обвал цен» на актуальные типы товаров, например все для кухни, дачи или уборки. Постоянно предоставляются скидки тем, кто нашел у конкурентов цену дешевле, а также покупает любые чаши для мультиварки и новую умную технику в обмен на старые.

  • Чтобы сэкономить, можно использовать промокод со скидкой на первую покупку при подписке на новости.

  • Дополнительная скидка на бытовые приборы действует при самовывозе из розничного магазина. Условие — купить продукцию на определенную сумму, кроме товаров-исключений и техники, цена которой снижена более чем на 30%.

  • При оплате покупок REDMOND банковской картой онлайн магазин делает скидку на доставку. При этом чем больше стоит заказ, тем меньше — доставка на дом или в пункт выдачи. Особенно крупные заказы могут быть доставлены за ноль рублей.

На какую технику в магазине Редмонд действуют скидки

На какую технику в магазине Редмонд действуют скидки

Благодаря распродажам, акциям и промокодам, практически всё, что предлагает бренд, можно купить по сниженным ценам. На официальном сайте собраны: 

  • мультиварки и мультикухни со сковородой и аэрогрилем;

  • отдельные грили, в том числе с функцией духовки и удаленного управления;

  • мультипекарни со съемными панелями, действующие и в качестве гриля, и в качестве вафельницы;

  • кухонное оснащение: кухонные комбайны, хлебопечки, кофеварки и кофемашины, духовые шкафы, блендеры, аэрогрили, бутербродницы, сковороды и электрочайники;

  • серия Redmond Smart Home: приборы для умной кухни и умного дома, включая  системы безопасности, климат-контроль и смарт-розетки;

  • домашняя техника: кондиционеры, пылесосы, воздухоочистители, пароочистители, обогреватели и актуальные портативные колонки;

  • товары для красоты и ухода за собой: от маникюрных наборов и фенов до плоек, выпрямителей и мультистайлеров для волос;

  • продукты для спорта и здоровья: бактерицидные лампы, массажеры, мини-тренажеры, моноциклы и напольные весы;

  • аксессуары и запасные части для бытовых приборов, чаши для мультиварок, разделочные доски и сборники рецептов.

Акции чаще всего проходят на кухонную технику, а промокоды действуют на весь ассортимент.

Что с оплатой и доставкой в магазине REDMOND

Что с оплатой и доставкой в магазине REDMOND

Покупать в официальном магазине мультиварки и другую полезную продукцию удобно за счет широкого выбора способов оплаты. Это можно сделать:

  • наличными курьеру, если покупатель проживает в столице или Санкт-Петербурге и области;

  • наличными при самовывозе из пунктов транспортных компаний или розничных магазинов REDMOND;

  • онлайн с помощью карт Visa, Mastercard или «Мир»;

  • в рассрочку картами «Совесть» и «Халва», оплачивая заказ на сайте, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — еще и при курьерской доставке;

  • в кредит онлайн без первого взноса с помощью дебетовой карты Сбербанка;

  • платежом по квитанции в отделении банка.

Для доставки фирменный магазин бренда REDMOND использует как собственную курьерскую службу, так и услуги аккредитованных транспортных компаний. Перед тем как подъехать по адресу, курьеры обязательно заранее сообщают о своем визите. Посылки передаются лично в руки вместе с приложенным к ним товарным чеком и гарантийным талоном. 

Информация о том, как скоро ожидать доставку и сколько она будет стоить, указывается в корзине. Услуга может быть бесплатной при заказе на определенную сумму либо стоить дешевле при самовывозе. Также действует акция при оплате картой онлайн: чем больше стоимость приобретенной техники, тем в меньшую сумму обойдется доставка. Однако она не суммируется с промокодами.

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